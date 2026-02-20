Může boj s extrémním počasím fungovat? Stačilo málo a nedaleký stát zachránil tisíce lidských životů

Libor Novák

20. února 2026 16:28

Polsko, ilustrační foto
Polsko, ilustrační foto Foto: Pixabay

Krakov, který byl dlouhá léta přezdíván „hlavním městem smogu v Polsku“, se stal důkazem, že razantní politická rozhodnutí mohou zachraňovat životy. Podle aktuálního hodnocení odborníků z European Clean Air Centre vedl pokles hladiny sazí od roku 2013 k odvrácení téměř 6 000 předčasných úmrtí během uplynulého desetiletí. Klíčovým momentem bylo oznámení zákazu spalování uhlí a dřeva v domácnostech, který město začalo prosazovat už před více než deseti lety.

Marcel Mazur, specialista na alergie z lékařské fakulty Jagellonské univerzity, vzpomíná, jak jako dítě musel v některých částech Krakova zadržovat dech kvůli hustému kouři. Dnes ve své praxi léčí pacienty s dýchacími potížemi a potvrzuje, že situace se dramaticky zlepšila. Mazurův výzkum ukázal, že v roce 2018 bylo u dětí o 17 % méně případů astmatu a o 28 % méně případů alergické rýmy než v roce 2008.

Změnu potvrzuje i Anna Dworakowská, spoluzakladatelka sítě Polish Smog Alert, která vznikla právě v Krakově. Zatímco před deseti lety město zažívalo přibližně 150 dní v roce s nadlimitní koncentrací prachových částic, dnes se tento počet snížil na zhruba 30 dní. Tato transformace byla podpořena masivními dotacemi, kdy místní samospráva často hradila plné náklady na výměnu starých kotlů za ekologičtější způsoby vytápění.

V roce 2024 dosáhl Krakov historického milníku, když poprvé od začátku měření nezaznamenal žádné překročení denních limitů pro benzo(a)pyren, což je rakovinotvorná látka vznikající právě spalováním pevných paliv. Očekává se, že kvalita ovzduší se letos ještě více zlepší díky zavedení nízkoemisní zóny, která omezuje vjezd nejstarších vozidel na zhruba 60 % území města.

Přesto odborníci varují, že práce zdaleka nekončí. Koncem letošního ledna se Krakov nakrátko ocitl na vrcholu žebříčku nejvíce znečištěných velkoměst světa, před pákistánským Láhaurem a indickou Kalkatou. Důvodem je především smog, který do města přichází z okolních obcí a vesnic Malopolského vojvodství, kde v domácnostech stále dominuje uhlí a dřevo a krakovská radnice zde nemá žádné pravomoci.

Marcel Mazur má vlastní zkušenost z městečka Szczawnica na jihu Polska, kde dříve musel uhelný kotel plnit palivem třikrát denně. Přechod na tepelné čerpadlo a plynový kotel označil za nesrovnatelně pohodlnější a ekologičtější. Zdůrazňuje přitom, že to, co se děje v okolí Krakova, má přímý dopad na vzduch v samotném městě, a proto je nutné, aby protismogová opatření přijaly i okolní samosprávy.

Úspěch Krakova se stal inspirací pro zbytek Polska i celou východní Evropu. Pod tlakem občanských kampaní a viditelných výsledků roste politická vůle k zavádění podobných restrikcí a dotací i v dalších regionech. Experti uvádějí, že klíčem k úspěchu byl široký politický konsenzus napříč všemi stranami, které se shodly, že znečištění ovzduší je prioritním problémem k řešení.

Saze, známé také jako černý uhlík, jsou považovány za superznečišťovatele, které mají mnohem silnější vliv na oteplování planety než oxid uhličitý a zároveň bezprostředně poškozují lidské zdraví. Rachel Huxleyová z charitativní organizace Wellcome uvedla, že boj s těmito látkami má obrovský dopad jak na globální klima, tak na snížení počtu předčasných úmrtí v lokálním měřítku.

Krakov ukázal cestu městům v regionech s vysokou úmrtností na znečištění ovzduší, kde nespokojenost veřejnosti málokdy přeroste v organizované protesty. Podle odborníků je veřejná podpora pro takové kroky nezbytná – buď se stane hnacím motorem změn, nebo bez ní politici zůstanou paralyzováni. Krakovský příklad jasně ukazuje, že čistý vzduch by neměl být výsadou, ale dosažitelným standardem.

před 3 hodinami

Proč se plán Francie a Německa na stavbu stíhačky budoucnosti rozpadá? Problém je v požadavcích i velení

Polsko

Aktuálně se děje

před 52 minutami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla

Nejvyšší soud Spojených států v pátek zasadil zásadní ránu ekonomické agendě prezidenta Donalda Trumpa. V ostře sledovaném rozhodnutí poměrem hlasů 6:3 rozhodl, že prezident nezákonně překročil své pravomoci, když jednostranně uvalil plošná cla na dovoz zboží z celého světa. Tento verdikt fakticky boří jeden z hlavních pilířů Trumpovy agresivní obchodní politiky, kterou prosazoval od svého návratu do Bílého domu.

před 1 hodinou

Polsko, ilustrační foto

Může boj s extrémním počasím fungovat? Stačilo málo a nedaleký stát zachránil tisíce lidských životů

před 2 hodinami

Teroristé Hamásu

Hamás volí nového vůdce. Hlasuje se v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i v zahraničí

Hnutí Hamás v současnosti pořádá volby nového prozatímního vůdce. Podle informací vysokého palestinského představitele pro BBC probíhá hlasování v Pásmu Gazy, na okupovaném Západním břehu Jordánu i mezi členy hnutí v zahraničí. Výsledek tohoto procesu může zásadně ovlivnit další směřování hnutí v době, kdy USA a další zprostředkovatelé jednají o poválečné správě Gazy a její celkové rekonstrukci.

před 3 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Proč se plán Francie a Německa na stavbu stíhačky budoucnosti rozpadá? Problém je v požadavcích i velení

Ambiciózní plán Francie a Německa na společnou stavbu stíhačky budoucnosti se ocitl na pokraji kolapsu. Projekt Future Combat Air System (FCAS), ke kterému se později přidalo i Španělsko, měl být symbolem evropské obranné jednoty. Místo toho se však v době rostoucí hrozby z Ruska stává ukázkou hlubokých neshod mezi Paříží a Berlínem, které nedokážou najít společnou řeč v otázce, kdo by měl celému podniku velet.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k „velkému kompromisu“. V rozhovoru pro japonskou tiskovou agenturu Kyodo News uvedl, že Ukrajina by mohla souhlasit se zmrazením konfliktu na současných bojových liniích. Zdůraznil však, že země nehodlá přistupovat na neustálá ultimáta ze strany Ruska, které označil za agresora.

před 4 hodinami

Bývalý princ Andrew

Policie králova bratra Andrewa propustila, vyhráno ale nemá. Co jej teď čeká?

Vyšetřovatelé z Thames Valley Police i během pátku pokračují v prohlídkách Royal Lodge, někdejšího sídla Andrewa Mountbatten-Windsora ve Windsor Great Parku. Andrew byl ve čtvrtek večer propuštěn z vazby na stanici v Norfolku, kde byl vyslýchán kvůli podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Bývalý princ veškerá obvinění z jakéhokoli pochybení i nadále důrazně odmítá.

před 5 hodinami

Andrej Babiš

50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka

Premiér Andrej Babiš představil aktualizovanou hospodářskou strategii s názvem „Česko: Země pro budoucnost 2.0“, která má vytyčit směr rozvoje země v nadcházejících letech. Za absolutní prioritu v rámci Evropské unie označil premiér boj za zásadní revizi systému emisních povolenek. Současný stav, kdy ceny povolenek ETS 1 výrazně převyšují původní odhady, nazval Babiš katastrofou, která podkopává konkurenceschopnost evropského průmyslu a stála českou ekonomiku již 160 miliard korun.

před 6 hodinami

Jeffrey Epstein

Trump se směje, v Evropě padají hlavy. Následky zveřejněných Epsteinových spisů naráží na propastné rozdíly

Zatčení bývalého britského prince Andrewa vneslo do veřejné debaty téma propastného rozdílu v tom, jak se k vyšetřování kauzy Jeffreyho Epsteina staví Evropa a jak Spojené státy. Zatímco na starém kontinentu začínají padat hlavy vlivných osobností, v USA zůstává jedinou odsouzenou osobou v celém případu Ghislaine Maxwellová, Epsteinova bývalá přítelkyně a komplicka.

před 6 hodinami

Íránské útočné drony Arash

Opevňuje jaderná pracoviště, schovává podzemní komplexy. Írán se horlivě připravuje na válku s USA

Zatímco Spojené státy pokračují v masivním posilování svých vojenských kapacit na Blízkém východě, Írán podniká sérii kroků, kterými dává najevo svou připravenost na válku. Teherán se soustředí zejména na opevňování jaderných zařízení a obnovu kapacit pro výrobu raket, které byly poškozeny během dřívějších střetů. Napětí roste i přes probíhající diplomatické pokusy o urovnání sporu.

před 7 hodinami

Pentagon

Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila odvetnými opatřeními vůči evropským zemím v případě, že Evropská unie začne při přezbrojování kontinentu upřednostňovat domácí výrobce zbraní. Pentagon důrazně odmítl jakékoli snahy Bruselu omezit přístup amerických zbrojařských firem na evropský trh. Podle Washingtonu by takový krok vyvolal reciproční reakci, která by mohla poškodit evropské společnosti působící ve Spojených státech.

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní

Americký prezident Donald Trump oznámil, že během následujících deseti dnů se ukáže, zda se Spojeným státům podaří uzavřít novou jadernou dohodu s Íránem. Prohlásil to na ustavujícím zasedání své Rady míru ve Washingtonu. Zdůraznil přitom, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň a varoval, že pokud bude Teherán i nadále ohrožovat regionální stabilitu, dojde k „nepříjemným věcem“.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

včera

Bývalý princ Andrew

Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje

Britská policie ještě ve čtvrtek propustila zadrženého Andrewa Mountbatten-Windsora, tedy bývalého prince Andrewa. Policisté ho zatkli ve čtvrtek ráno v souvislosti s kauzou kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Policie zdůraznila, že vyšetřování případu nadále pokračuje. 

včera

včera

včera

Curling

Curleři se dočkali první výhry pod pěti kruhy. V akci byli sdruženáři, bronz v Big Airu získal pražský rodák

Během jedenáctého soutěžního dne právě probíhajících zimních olympijských her se dočkal historicky prvního vítězství na olympiádě český mužský curlingový tým skipa Lukáše Klímy. Stalo se tak po vyrovnaném utkání s Německem, které do vzájemného zápasu vstupovalo jako ostatně všichni čeští dosavadní soupeři v roli favorita, a nakonec s nimi Češi dokázali vyhrát 9:7 v závěrečném desátém endu. Z českých sportovců se představili v individuálním závodě - tentokrát na velkém můstku - sdruženáři Jiří Konvalinka a Jan Vytrval, přičemž oba skončili ve třetí desítce. Po zlatu z individuálního závodu na středním můstku i na tom velkém triumfoval Nor Jens Luraas Oftebro. Ve finále Big Airu pak vyhrál další Nor Tormod Frostad, avšak z českého pohledu je zajímavé, že bronz putuje sice do Rakouska, ale zásluhou bývalého českého reprezentanta Matěje Švancera.

včera

včera

včera

Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa

Britská policie dnes zatkla bývalého prince Andrewa. Premiér Keir Starmer už před zadržením člena královské rodiny prohlásil, že policie by měla prošetřit jeho kauzu s důrazem na dodržení principu rovnosti před zákonem. Nevyloučil také parlamentní diskuzi o případu. Mladší bratr krále Karla III. by podle politika měl zároveň vypovídat v USA. 

