Polsko buduje ochranný štít před Ruskem za miliardy

Libor Novák

29. ledna 2026 16:04

Betonové bariéry známé jako „dračí zuby“
Betonové bariéry známé jako „dračí zuby"

Polská vláda se rozhodla k zásadnímu kroku v oblasti modernizace národní obrany a zahajuje nákup komplexního systému pro boj s bezpilotními prostředky s názvem San. Celkové náklady na tento projekt se odhadují na 15 miliard zlotých, přičemž první dodávky techniky by měly být realizovány ještě v průběhu letošního roku. Premiér Donald Tusk potvrdil, že vyjednávání o této obří zakázce jsou ve finální fázi a k podpisu smlouvy by mělo dojít na konci ledna.

Systém San je koncipován jako vícevrstvá ochrana, která v sobě integruje senzory, systémy velení a různé druhy zbraní určených k likvidaci dronů. Hlavním dodavatelem celého řešení bude státní holding Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), ovšem na realizaci se budou významně podílet i další subjekty. Do projektu jsou zapojeny polské firmy APS z Gdyně a Zakłady Mechaniczne „Tarnów“ a také zahraniční partneři, konkrétně norský Kongsberg a dánská společnost Weibel.

Technická konfigurace systému zahrnuje radary schopné včasné detekce nepřítele a několik typů efektorů pro samotné sestřelení cílů. Norsko dodá kanony ráže 30 mm, zatímco polská společnost Pit-Radwar, součást skupiny PGZ, zajistí kanony ráže 35 mm. Pro likvidaci dronů na kratší vzdálenost budou sloužit vícehlavňové kulomety z Tarnowa. Největší dosah pak mají zajistit nízkonákladové rakety ráže 70 mm, u nichž se počítá s postupnou lokalizací výroby přímo v Polsku.

Důležitou součástí systému San je oblast elektronického boje, kterou zajistí společnost APS. Ta dodá rušičky a systémy velení a řízení (C2), zatímco polský výrobce Jelcz poskytne nákladní automobily, na nichž bude celá technologie namontována. Celý kontrakt počítá s pořízením celkem 18 baterií tohoto systému, které mají být do výzbroje polské armády zařazeny do konce roku 2027.

Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz uvedl, že podoba systému vychází z podrobných analýz zkušeností z války na Ukrajině a z rozsáhlých testů na střelnicích. Cílem je vytvořit národní obranný systém s vysokým podílem domácího průmyslu, který bude reagovat na současné geostrategické výzvy na severním křídle NATO. San se stane integrální součástí širší polské protivzdušné obrany, zahrnující již dříve kontrahované systémy Wisła (Patriot), Narew a Pilica+.

Celkové výdaje na ochranu polského nebe mají v horizontu deseti let dosáhnout přibližně 250 miliard zlotých. Podle odborníků se jedná o nejdůležitější a nejdražší modernizační program v historii polské armády. Díky integraci s americkým systémem řízení palby IBCS by Polsko mělo během několika let disponovat jedním z nejmodernějších systémů protivzdušné obrany na světě.

K urychlení celého procesu přispěl incident ze září 2025, kdy nad polským územím operovaly ruské bezpilotní stroje. Tehdy k jejich eliminaci musely být nasazeny letouny F-35, což se ukázalo jako extrémně nákladné řešení. Nový systém San má umožnit mnohem levnější a efektivnější obranu proti hromadným útokům dronů, které v současnosti představují zásadní bezpečnostní riziko.

Financování tohoto nákupu by mělo být v budoucnu podpořeno z evropských půjček v rámci mechanismu SAFE. Polsko si plánuje z tohoto nástroje půjčit téměř 200 miliard zlotých na modernizaci armády. Jelikož je nutné tyto prostředky smluvně zajistit do konce května, lze v nejbližších měsících očekávat další rychlé tempo uzavírání kontraktů s polským obranným průmyslem.

Související

Polsko rozmísťuje na hranici s Ruskem a Běloruskem protitankové zátarasy

Obrana za miliardy. Polsko se opevňuje před Ruskem, staví dračí zuby i protidronové bariéry

Polsko se v reakci na rostoucí ruskou hrozbu rozhodlo k masivní investici do své bezpečnosti. Varšava plánuje během příštích čtyřiadvaceti měsíců vybudovat podél své východní hranice rozsáhlý systém protidronového opevnění v hodnotě přesahující dvě miliardy eur. Náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk v rozhovoru pro deník The Guardian uvedl, že první části tohoto ochranného valu by mohly být funkční už za půl roku.
Polsko polsko-běloruská hranice armáda Polsko

