Polsko buduje ochranný štít před Ruskem za miliardy

Polská vláda se rozhodla k zásadnímu kroku v oblasti modernizace národní obrany a zahajuje nákup komplexního systému pro boj s bezpilotními prostředky s názvem San. Celkové náklady na tento projekt se odhadují na 15 miliard zlotých, přičemž první dodávky techniky by měly být realizovány ještě v průběhu letošního roku. Premiér Donald Tusk potvrdil, že vyjednávání o této obří zakázce jsou ve finální fázi a k podpisu smlouvy by mělo dojít na konci ledna.
Systém San je koncipován jako vícevrstvá ochrana, která v sobě integruje senzory, systémy velení a různé druhy zbraní určených k likvidaci dronů. Hlavním dodavatelem celého řešení bude státní holding Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), ovšem na realizaci se budou významně podílet i další subjekty. Do projektu jsou zapojeny polské firmy APS z Gdyně a Zakłady Mechaniczne „Tarnów“ a také zahraniční partneři, konkrétně norský Kongsberg a dánská společnost Weibel.
Technická konfigurace systému zahrnuje radary schopné včasné detekce nepřítele a několik typů efektorů pro samotné sestřelení cílů. Norsko dodá kanony ráže 30 mm, zatímco polská společnost Pit-Radwar, součást skupiny PGZ, zajistí kanony ráže 35 mm. Pro likvidaci dronů na kratší vzdálenost budou sloužit vícehlavňové kulomety z Tarnowa. Největší dosah pak mají zajistit nízkonákladové rakety ráže 70 mm, u nichž se počítá s postupnou lokalizací výroby přímo v Polsku.
Důležitou součástí systému San je oblast elektronického boje, kterou zajistí společnost APS. Ta dodá rušičky a systémy velení a řízení (C2), zatímco polský výrobce Jelcz poskytne nákladní automobily, na nichž bude celá technologie namontována. Celý kontrakt počítá s pořízením celkem 18 baterií tohoto systému, které mají být do výzbroje polské armády zařazeny do konce roku 2027.
Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz uvedl, že podoba systému vychází z podrobných analýz zkušeností z války na Ukrajině a z rozsáhlých testů na střelnicích. Cílem je vytvořit národní obranný systém s vysokým podílem domácího průmyslu, který bude reagovat na současné geostrategické výzvy na severním křídle NATO. San se stane integrální součástí širší polské protivzdušné obrany, zahrnující již dříve kontrahované systémy Wisła (Patriot), Narew a Pilica+.
Celkové výdaje na ochranu polského nebe mají v horizontu deseti let dosáhnout přibližně 250 miliard zlotých. Podle odborníků se jedná o nejdůležitější a nejdražší modernizační program v historii polské armády. Díky integraci s americkým systémem řízení palby IBCS by Polsko mělo během několika let disponovat jedním z nejmodernějších systémů protivzdušné obrany na světě.
K urychlení celého procesu přispěl incident ze září 2025, kdy nad polským územím operovaly ruské bezpilotní stroje. Tehdy k jejich eliminaci musely být nasazeny letouny F-35, což se ukázalo jako extrémně nákladné řešení. Nový systém San má umožnit mnohem levnější a efektivnější obranu proti hromadným útokům dronů, které v současnosti představují zásadní bezpečnostní riziko.
Financování tohoto nákupu by mělo být v budoucnu podpořeno z evropských půjček v rámci mechanismu SAFE. Polsko si plánuje z tohoto nástroje půjčit téměř 200 miliard zlotých na modernizaci armády. Jelikož je nutné tyto prostředky smluvně zajistit do konce května, lze v nejbližších měsících očekávat další rychlé tempo uzavírání kontraktů s polským obranným průmyslem.
Související
Obrana za miliardy. Polsko se opevňuje před Ruskem, staví dračí zuby i protidronové bariéry
Polskem otřásla vražda mezi dětmi. Školačku ubodala jiná dívka
Polsko , polsko-běloruská hranice , armáda Polsko
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Polsko buduje ochranný štít před Ruskem za miliardy
před 1 hodinou
Lucembursko bourá ukrajinské sny. Snaha Kyjeva o přijetí do EU v roce 2027 narazila na odpor
před 2 hodinami
CNN: Trump zvažuje rozsáhlý vojenský úder na Írán. Ve hře je útok na politické lídry
před 2 hodinami
Státní teror. Zprávy přicházející z Ukrajiny jsou každým dnem otřesnější, zní z EU
před 3 hodinami
90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude
před 3 hodinami
Zimní počasí opět úřaduje. Meteorologové přidali varování na pátek
před 4 hodinami
Prezident Pavel utnul spekulace. Ukázal, kde skutečně tráví dovolenou
před 5 hodinami
Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje
před 5 hodinami
Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu
před 6 hodinami
Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině
před 6 hodinami
Slovensko odmítlo členství v Trumpově radě míru. Fico vysvětlil rozhodnutí
před 7 hodinami
Zastřelený Pretti měl konflikt s agenty už dříve, ukazuje nové video
před 8 hodinami
Tragická nehoda omezila provoz na D1. Zemřeli dva lidé z dodávky
před 9 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Ani maxima nemusí vyšplhat nad nulu
včera
Zemřel respektovaný výtvarník a pedagog Boris Jirků
včera
Rychlobruslař Jílek opět nezahálel. Senzačně vyhrál závod s hromadným startem
včera
Ceny Anděl odhalily širší nominace. Dominuje pražská rapová trojice
včera
První dáma Pavlová se zmínila o lžích či výhrůžkách. Prezidenta podpořila
včera
Cimický v úterý chyběl u soudu, nový rozsudek se odkládá
včera
Pavel torpéduje Turka, prohlásil Macinka. Prezidentovi dává čas
Šéf české diplomacie Petr Macinka (AUTO) se den po vyhrocení sporu s prezidentem Petrem Pavlem setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Podle svých slov se s ním nakonec nebavil o aktuálním napětí mezi sebou a hlavou státu. Zdůraznil také, že je zcela na Česku, koho pošle na summit aliance.
Zdroj: Jan Hrabě