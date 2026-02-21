Závěr února přinese do Česka velmi proměnlivé počasí s výraznými teplotními rozdíly. Předpověď počasí na příští týden však naznačuje konec silných mrazů a příchod jara.
Pondělí začne pod dekou zatažené oblohy a občasným deštěm, který se během dne začne měnit v přeháňky. Na severu a severovýchodě země se v polohách nad 1000 metrů nad mořem začne objevovat sníh nebo srážky smíšené. Denní maxima vyšplhají na příjemných 9 až 13 °C, ovšem v Čechách může pocitovou teplotu snižovat čerstvý vítr s nárazy až 55 km/h.
V úterý se očekává mírné ochlazení, kdy rtuť teploměru ukáže nejčastěji mezi 5 až 10 °C. Obloha zůstane převážně oblačná až zatažená a na většině území se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Hranice sněžení v severní polovině republiky klesne na 900 metrů, kde může napadnout až 6 centimetrů nového sněhu. Během dne však budou srážky od severu postupně ustávat a vítr začne v odpoledních hodinách slábnout.
Středa přinese do českých luhů a hájů výrazné uklidnění a slunečné paprsky. Obloha by měla být jasná až polojasná, ačkoliv ráno se mohou místy tvořit mlhy, které mohou být ojediněle i mrznoucí. Teploty se opět vydají vzhůru a při slunečném počasí se zastaví mezi 10 až 14 °C. Tam, kde se mlha nebo nízká oblačnost udrží déle, však zůstane chladněji, kolem 8 °C.
Zbytek týdne se ponese ve znamení dalšího oteplování, které v Čechách může ojediněle vyhnat teploty až k jarním 16 °C. Od čtvrtka do soboty bude zpočátku převažovat polojasno, ale postupně začne oblačnosti přibývat a místy se opět objeví déšť nebo přeháňky. Noční teploty by se měly stabilně držet nad bodem mrazu, nejčastěji v rozmezí 6 až 1 °C.
Související
Předpověď počasí na víkend. Srážky změní skupenství
Zimní počasí potrápí jih republiky. Hrozí komplikace v dopravě
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou
před 1 hodinou
Počasí: Mrazy končí, jaro se blíží. Příští týden se citelně oteplí
včera
Co v praxi změní soudní rozhodnutí o zrušení cel? Návrat do normálu se ani zdaleka nekoná
včera
Původní cla platí, oznámil Trump a obratem zavedl další. Soudce označil za hlupáky
včera
Babiš vyřešil střet zájmů. Vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust
včera
„Vítězství amerického lidu.“ Rozhodnutí soudu oslavují demokraté i republikáni
včera
Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla
včera
Může boj s extrémním počasím fungovat? Stačilo málo a nedaleký stát zachránil tisíce lidských životů
včera
Hamás volí nového vůdce. Hlasuje se v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i v zahraničí
včera
Proč se plán Francie a Německa na stavbu stíhačky budoucnosti rozpadá? Problém je v požadavcích i velení
včera
Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu
včera
Policie králova bratra Andrewa propustila, vyhráno ale nemá. Co jej teď čeká?
včera
50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka
včera
Trump se směje, v Evropě padají hlavy. Následky zveřejněných Epsteinových spisů naráží na propastné rozdíly
včera
Opevňuje jaderná pracoviště, schovává podzemní komplexy. Írán se horlivě připravuje na válku s USA
včera
Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní
včera
Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní
včera
Británií hýbe největší skandál od smrti Diany. Král se od svého bratra distancoval
včera
Předpověď počasí na víkend. Srážky změní skupenství
19. února 2026 22:20
Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje
Britská policie ještě ve čtvrtek propustila zadrženého Andrewa Mountbatten-Windsora, tedy bývalého prince Andrewa. Policisté ho zatkli ve čtvrtek ráno v souvislosti s kauzou kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Policie zdůraznila, že vyšetřování případu nadále pokračuje.
Zdroj: Lucie Podzimková