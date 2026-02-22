Další rozměr kauzy bývalého prince Andrewa. Poslanci mohou zahájit vyšetřování

Britští poslanci z výboru pro podnikání a obchod budou v úterý diskutovat o zahájení šetření, které by prověřilo působení bývalého prince Andrewa v roli zvláštního zástupce pro mezinárodní obchod. Syn zesnulé královny Alžběty II. jím byl deset let. Poslanci reagují na čtvrteční zadržení Andrewa policisty.
Andrew Mountbatten-Windsor byl zvláštním zástupcem Spojeného království pro mezinárodní obchod a investice mezi lety 2001 až 2011 a měl v této roli přístup k významným vládním i byznysovým kontaktům po celém světě.
Poslanci z dotyčného výboru mají podle informací stanice BBC diskutovat o možnostech, které mají, v souvislosti s tvrzeními, že bývalý princ sdílel utajované vládní složky, když působil ve výše uvedené pozici. Zákonodárci se však nehodlají věnovat přímo Andrewovi, dokud bude probíhat policejní vyšetřování. Diskuze se má vést o procesu jmenování a odpovědnosti zvláštních zástupců.
Britská vláda zároveň uvažuje o odstranění bývalého prince Andrewa z linie nástupnictví na trůn, aby se za žádných okolností nemohl stát králem. Ministr obrany Luke Pollard řekl, že kabinet na věci spolupracuje s Buckinghamským palácem. Ministr považuje odstranění mladšího bratra současného krále z nástupnické linie za správnou věc, která se však má podle jeho názoru stát až ve chvíli, kdy bude uzavřeno policejní vyšetřování.
Odstranění Andrewa z linie by musel posvětit britský parlament i král Karel III. Podporu by muselo vyjádřit i 14 států Commonwealthu, včetně Kanady, Austrálie, Jamajky nebo Nového Zélandu. Naposledy se něco takového stalo v roce 1936, kdy z nástupnické linie zmizel bývalý král Eduard VIII.
Případ bývalého prince Andrewa je v gesci policejního sboru Thames Valley Police, který ve čtvrtek večer poskytl aktuální informace ohledně vyšetřování trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.
"Ve čtvrtek jsme v Norfolku zatkli muže pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Zatčený muž byl nyní propuštěn, ale vyšetřování nadále pokračuje. Můžeme také potvrdit, že naše prohlídky v Norfolku byly již ukončeny," uvedl příslušný policejní sbor podle britské stanice BBC.
Andrew Mountbatten Windsor již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě.
