Klempíř na debatu s umělci nedorazil. Vymluvil se na jednání vlády

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. února 2026 20:23

Oto Klempíř (ministr kultury)
Oto Klempíř (ministr kultury) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Umělci do poslední chvíle zvali ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé) na pondělní veřejnou debatu v jednom z pražských divadel. Člen Babišovy vlády jim ale během dne vzkázal, že nedorazí. Dnes se však měl setkat se dvěma účastníky debaty. 

Veřejná debata s umělci se v pondělí konala v prostorách divadla Palace na Václavském náměstí v Praze. Akci organizovali Hynek Čermák, Jitka Čvančarová, Michal Jagelka, Aleš Cibulka a Sarah Haváčová. Pořadatelé již o víkendu zdůraznili, že pozvánka pro ministra stále platí. 

Klempíř se podle informací České televize omluvil z debaty s vysvětlením, že nemůže přijít kvůli jednání vlády. V úterý se měl nicméně setkat s Jagelkou a Cibulkou, kteří v uplynulých dnech potvrdili, že se rozhodli ministrovo pozvání přijmout. 

"Rádi bychom se ho osobně zeptali na několik konkrétních věcí. Na srdci nám samozřejmě leží hlavně budoucnost Českého rozhlasu a nesmyslný záměr rušit koncesionářské poplatky. O výsledku naší úterní schůzky vás samozřejmě budeme informovat," uvedla dvojice na instagramu. 

Klempíř původně pozval umělce, kteří vystoupili na lednové demonstraci, k debatě na ministerstvu. Oni podotkli, že dialog je důležitý a potřebný, a přišli s protinabídkou. Ministra pozvali k veřejné debatě v divadle Palace.

Politik pak podal reakci protistrany tak, že jeho nabídku odmítla. "Slušnost není slabost. Proto jsem nabídl hercům, kteří vystupovali na nedělní akci setkání s tím, že si rád vyslechnu jejich názory, že můžeme vést debatu. Tuto nabídku odmítli a mají na to samozřejmě právo. Je mi to líto. Jejich pozvání na debatu organizovanou politickou lobbistickou skupinou Milion chvilek neberu. Chtěl jsem s nimi řešit budoucnost kultury, ne politiku," napsal na facebooku.

Pavel popíchl Motoristy po setkání s legendárním formulovým pilotem

