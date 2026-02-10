Klempíř na debatu s umělci nedorazil. Vymluvil se na jednání vlády

Umělci do poslední chvíle zvali ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé) na pondělní veřejnou debatu v jednom z pražských divadel. Člen Babišovy vlády jim ale během dne vzkázal, že nedorazí. Dnes se však měl setkat se dvěma účastníky debaty.
Veřejná debata s umělci se v pondělí konala v prostorách divadla Palace na Václavském náměstí v Praze. Akci organizovali Hynek Čermák, Jitka Čvančarová, Michal Jagelka, Aleš Cibulka a Sarah Haváčová. Pořadatelé již o víkendu zdůraznili, že pozvánka pro ministra stále platí.
Klempíř se podle informací České televize omluvil z debaty s vysvětlením, že nemůže přijít kvůli jednání vlády. V úterý se měl nicméně setkat s Jagelkou a Cibulkou, kteří v uplynulých dnech potvrdili, že se rozhodli ministrovo pozvání přijmout.
"Rádi bychom se ho osobně zeptali na několik konkrétních věcí. Na srdci nám samozřejmě leží hlavně budoucnost Českého rozhlasu a nesmyslný záměr rušit koncesionářské poplatky. O výsledku naší úterní schůzky vás samozřejmě budeme informovat," uvedla dvojice na instagramu.
Klempíř původně pozval umělce, kteří vystoupili na lednové demonstraci, k debatě na ministerstvu. Oni podotkli, že dialog je důležitý a potřebný, a přišli s protinabídkou. Ministra pozvali k veřejné debatě v divadle Palace.
Politik pak podal reakci protistrany tak, že jeho nabídku odmítla. "Slušnost není slabost. Proto jsem nabídl hercům, kteří vystupovali na nedělní akci setkání s tím, že si rád vyslechnu jejich názory, že můžeme vést debatu. Tuto nabídku odmítli a mají na to samozřejmě právo. Je mi to líto. Jejich pozvání na debatu organizovanou politickou lobbistickou skupinou Milion chvilek neberu. Chtěl jsem s nimi řešit budoucnost kultury, ne politiku," napsal na facebooku.
