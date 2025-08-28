BYD v Evropě válcuje Teslu. Nabízí za kratší dobu nabíjení mnohem větší dojezd

Libor Novák

28. srpna 2025 15:38

Tesla, ilustrační foto
Tesla, ilustrační foto Foto: Pixabay

Prodeje Tesly v Evropě nadále klesají. V červenci se snížily o 42,4 % oproti loňskému roku, přičemž ve stejném období předčila americkou automobilku čínská konkurence BYD. Ta za červenec prodala téměř 9 700 vozů, což je o 206,4 % více než v červenci 2024.  

Pokles prodejů Tesly odráží podle CNN změnu preference evropských zákazníků. V prvních sedmi měsících letošního roku se v zemích EU prodalo pouze 77 000 Tesel, zatímco ve stejném období roku 2024 to bylo 137 000.

Naopak BYD si na evropském trhu upevňuje pozici, a to i přes nedávno zavedená 27% cla na dovoz elektromobilů do EU. Konkurenční výhodu si BYD udržuje především díky nižším cenám a technologickému pokroku. 

BYD v březnu představil průlomovou technologii, která umožňuje nabít baterii na dojezd 400 kilometrů za pouhých pět minut. To je výrazně rychlejší než Tesla, která potřebuje na dobití 320 kilometrů 15 minut.

Další výhodou BYD je rozmanitá nabídka, včetně hybridních vozidel, zatímco Tesla se specializuje pouze na čisté elektromobily. Tyto faktory hrají důležitou roli, protože prodeje elektromobilů v Evropě zpomalují, částečně kvůli obavám o dojezd, nedostatečné infrastruktuře a snižování vládních dotací. 

S postupem času se ukazuje, že kontroverzní chování a politické názory generálního ředitele Tesly Elona Muska mají negativní vliv na prodeje. Průzkum společnosti Electrifying.com z ledna ukázal, že pro 60 % respondentů je Muskova osobnost hlavním důvodem, proč by si Teslu nekoupili. Jeho podpora krajně pravicových stran, jako například AfD v Německu a Reform Party ve Spojeném království, vyvolala protesty a poškodila image značky, což se odrazilo v prodejích po celé Evropě.

Zatímco Tesla, kdysi lídr trhu, se potýká s prodejními problémy a konkurencí, BYD, ukazuje, že je připravený převzít vedoucí pozici.

