Koalice se dohodla na snížení schodku státního rozpočtu, oznámil Macinka

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě dospěli k dohodě ohledně podoby návrhu státního rozpočtu na nadcházející rok. Koaliční partneři se shodli na úpravách, které povedou ke snížení plánovaného schodku o jednotky miliard korun oproti původním 389 miliardám.
Vláda bude tento upravený rozpočtový plán projednávat na svém pondělním zasedání. Informace po čtvrtečním jednání koalice zveřejnil předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka.
Podle Macinky se politické strany dohodly na tom, že během podzimu předloží návrhy zákonů k dalším úsporám. Tyto úpravy mají v průběhu příštího roku reálně snížit schodek o dalších dvacet miliard korun.
Předseda SPD Tomio Okamura následně upřesnil, že celkové snížení deficitu dosáhne dvaceti tří miliard korun. Do Poslanecké sněmovny tak zamíří vládní návrh se schodkem 386 miliard korun a zbývající část úspor zajistí poslanecké iniciativy.
Zástupci koalice se zabývali také dlouhodobějším výhledem státního hospodaření. Pro rok 2028 plánují předložit rozpočet se schodkem nižším o dalších šedesát miliard korun. Macinka zároveň potvrdil, že Česká republika dodrží svému závazku vůči Severoatlantické alianci ohledně obranných výdajů.
Podle něj země vynaloží dvě procenta HDP na obranu, jelikož nemůže zůstat jedinou zemí NATO, která by tento závazek neplnila.
V rámci vyjednávání se neprosadily všechny návrhy jednotlivých koaličních partnerů. Tomio Okamura uvedl, že požadavek SPD na snížení výdajů ministerstva obrany o sedm a půl miliardy korun neprošel.
Politici se však dohodli na úsporách v sociální oblasti. Výdaje na dávky vyplácené ukrajinským uprchlíkům se podle schváleného kompromisu sníží přibližně o čtyři miliardy korun.
Koaliční dohoda počítá od ledna také se zvýšením důchodů. Ze zákona by mělo dojít k růstu penzí o 270 korun, výsledek jednání však předpokládá výraznější navýšení. Celková valorizace by se podle Okamury měla v součtu blížit hranici 500 korun. Přesnou částku oznámí příslušní ministři až po jednání vlády.
Předseda SPD zhodnotil výsledky rozpočtových rozhovorů celkově pozitivně. Uvedl, že zástupci stran odcházejí z jednání velice spokojeni. Dohodnuté změny nyní čeká projednání na schůzi kabinetu a následně legislativní proces v Poslanecké sněmovně.
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Zdroj: Libor Novák