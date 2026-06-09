Trump: K podpisu mírové dohody s Íránem dojde do tří dnů

Libor Novák

9. června 2026 10:06

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že vyjednávání s Íránem nadále pokračují a podpis mírové dohody očekává během dvou až tří dnů. Podle jeho slov již v rozhovorech nezbývají žádné sporné body a šance na uzavření velmi silné a stabilní dohody jsou vysoké. Trump rovněž přislíbil, že bezprostředně po podpisu dohody o příměří dojde k opětovnému otevření strategického Hormuzského průlivu. Toto prohlášení přichází poté, co Írán a Izrael poprvé od dubnového příměří přerušili vzájemnou výměnu palby, která hrozila uvrhnout Blízký východ do plnohodnotné války.

Na dotaz stanice Sky News, zda by Spojené státy podpořily Izrael, pokud by premiér Benjamin Netanjahu konflikt s Íránem znovu otevřel, Trump reagoval slovy, že takový scénář nepředpokládá, protože celá situace se vyvíjí velmi dobře a Írán plní své závazky.

Na adresu Netanjahua poznamenal, že pokud mu řekne, aby něco udělal, izraelský premiér tak učiní. Zároveň ho však varoval, že v případě obnovení bojů s Íránem by mohl zůstat zcela osamocen. Netanjahu ve svém televizním vystoupení reagoval prohlášením, že Izrael má plné právo na sebeobranu, které podle potřeby uplatňuje, a dodal, že boj proti Íránu a Hizballáhu v Libanonu není u konce.

Napětí v regionu nicméně trvá, což dokládá nový evakuační příkaz izraelské armády pro libanonské město Súr, který se poprvé týká i tamní křesťanské čtvrti. Vojenské velení to zdůvodnilo tím, že v oblasti operují ozbrojenci hnutí Hizballáh, ačkoliv pro to nepředložilo důkazy. Toto starobylé město patřící na seznam světového dědictví UNESCO je páté největší v Libanonu.

Současně se v oblasti odehrál další vojenský incident, při němž americké námořnictvo u pobřeží Ománu zaútočilo na tanker MT Marivex plující pod vlajkou Palau. Plavidlo, které se nacházelo na sankčním seznamu amerického ministerstva financí, ignorovalo opakovaná varování a pokusilo se proplout blokádou s vypnutými lokalizačními přístroji skrze ománské teritoriální vody. Všech 24 indických členů posádky bylo následně zachráněno.

Celý konflikt, který začal před zhruba 100 dny společným americko-izraelským útokem na Írán a zabitím ajatolláha Alího Chameneího, se silně promítá i do mezinárodního dění. Íránská fotbalová reprezentace dorazila na mistrovství světa do Mexika v oblecích s připnutými zlatými odznáčky s číslem 168.

Hráči tímto gestem v Tijuaně uctili památku převážně dětských obětí z 28. února, kdy při útoku připisovaném Spojeným státům zasáhla raketa základní školu v jihonoranském městě Mínáb. Zmírnění bojů na Blízkém východě naopak mírně stabilizovalo světové ceny ropy, které předtím kvůli blokádě Hormuzského průlivu a hrozbám jemenských Húsíů v Rudém moři prudce vzrostly.

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Zdroj: Libor Novák

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