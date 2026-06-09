Trump: K podpisu mírové dohody s Íránem dojde do tří dnů

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že vyjednávání s Íránem nadále pokračují a podpis mírové dohody očekává během dvou až tří dnů. Podle jeho slov již v rozhovorech nezbývají žádné sporné body a šance na uzavření velmi silné a stabilní dohody jsou vysoké. Trump rovněž přislíbil, že bezprostředně po podpisu dohody o příměří dojde k opětovnému otevření strategického Hormuzského průlivu. Toto prohlášení přichází poté, co Írán a Izrael poprvé od dubnového příměří přerušili vzájemnou výměnu palby, která hrozila uvrhnout Blízký východ do plnohodnotné války.
Na dotaz stanice Sky News, zda by Spojené státy podpořily Izrael, pokud by premiér Benjamin Netanjahu konflikt s Íránem znovu otevřel, Trump reagoval slovy, že takový scénář nepředpokládá, protože celá situace se vyvíjí velmi dobře a Írán plní své závazky.
Na adresu Netanjahua poznamenal, že pokud mu řekne, aby něco udělal, izraelský premiér tak učiní. Zároveň ho však varoval, že v případě obnovení bojů s Íránem by mohl zůstat zcela osamocen. Netanjahu ve svém televizním vystoupení reagoval prohlášením, že Izrael má plné právo na sebeobranu, které podle potřeby uplatňuje, a dodal, že boj proti Íránu a Hizballáhu v Libanonu není u konce.
Napětí v regionu nicméně trvá, což dokládá nový evakuační příkaz izraelské armády pro libanonské město Súr, který se poprvé týká i tamní křesťanské čtvrti. Vojenské velení to zdůvodnilo tím, že v oblasti operují ozbrojenci hnutí Hizballáh, ačkoliv pro to nepředložilo důkazy. Toto starobylé město patřící na seznam světového dědictví UNESCO je páté největší v Libanonu.
Současně se v oblasti odehrál další vojenský incident, při němž americké námořnictvo u pobřeží Ománu zaútočilo na tanker MT Marivex plující pod vlajkou Palau. Plavidlo, které se nacházelo na sankčním seznamu amerického ministerstva financí, ignorovalo opakovaná varování a pokusilo se proplout blokádou s vypnutými lokalizačními přístroji skrze ománské teritoriální vody. Všech 24 indických členů posádky bylo následně zachráněno.
Celý konflikt, který začal před zhruba 100 dny společným americko-izraelským útokem na Írán a zabitím ajatolláha Alího Chameneího, se silně promítá i do mezinárodního dění. Íránská fotbalová reprezentace dorazila na mistrovství světa do Mexika v oblecích s připnutými zlatými odznáčky s číslem 168.
Hráči tímto gestem v Tijuaně uctili památku převážně dětských obětí z 28. února, kdy při útoku připisovaném Spojeným státům zasáhla raketa základní školu v jihonoranském městě Mínáb. Zmírnění bojů na Blízkém východě naopak mírně stabilizovalo světové ceny ropy, které předtím kvůli blokádě Hormuzského průlivu a hrozbám jemenských Húsíů v Rudém moři prudce vzrostly.
Související
Soud opět zasáhl proti Trumpovi. Zrušil poplatek 100 000 dolarů za žádost o víza
Trump vyzval Írán a Izrael k okamžitému zastavení palby. Ukončili jsme operaci, reagoval Teherán
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Trump: K podpisu mírové dohody s Íránem dojde do tří dnů
před 1 hodinou
Írán a Izrael oznámily zastavení vzájemných útoků
před 2 hodinami
Soud opět zasáhl proti Trumpovi. Zrušil poplatek 100 000 dolarů za žádost o víza
před 3 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Teploty budou jiné, než bývá zvykem
včera
Do Varů dorazí dvě hollywoodské hvězdy. Oscarové nominace zatím neproměnily
včera
Další tornádo potvrzeno. Meteorologové ho zachytili v Děčíně
včera
Šéfka poslanců ANO Malá skončila v nemocnici. Babiš je s ní v kontaktu
včera
Česko dá v příštím roce více peněz za státní pojištěnce, rozhodla vláda
včera
Konec jedné kapitoly. Exprezidenta Čaputová oznámila rozchod
včera
Taxikář střílel v Poleradech. Pro raněného letěl vrtulník, případ řeší policie
včera
Medardovské počasí dorazí se zpožděním, potvrdili meteorologové
včera
Kuba je na suchu. Ropná blokáda USA nechala zemi v kritickém stavu
včera
Čína devastuje evropský chemický průmysl. Zasáhněte, než bude pozdě, žádají firmy EU
včera
Počet mrtvých po zemětřesení na Filipínách překročil tři desítky
včera
Trump vyzval Írán a Izrael k okamžitému zastavení palby. Ukončili jsme operaci, reagoval Teherán
včera
Obama byl zděšen, Washington měl Londýn za neschopný. Nová kniha odhaluje, jak USA reagovaly na brexit
včera
EU slaví, Rusko zuří. V Arménii zvítězila ve volbách vládnoucí proevropská strana
včera
Pavel z jednání vlády po pár minutách odešel. Povede delegaci na OSN
včera
Si Ťin-pching dorazil na návštěvu Severní Koreje. Experti vysvětlují, proč přiletěl za Kimem
včera
Zelenskyj se sešel s evropskými lídry. Definovali pět základních podmínek pro příměří
Lídři Ukrajiny, Velké Británie, Francie a Německa definovali pět základních podmínek pro dosažení spravedlivé a trvalé dohody o ukončení války s Ruskem. Ve společném prohlášení po jednání v Londýně to oznámili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Všichni přítomní státníci zároveň deklarovali, že budou pevně stát na straně Ukrajiny. Mezi stanovenými body je okamžité zastavení bojů, zahájení vyjednávání ze současných pozic na bojišti a také poskytnutí robustních bezpečnostních záruk pro napadenou zemi.
Zdroj: Libor Novák