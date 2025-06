Zemanova slova o volbách neunikla pozornosti. Rakušan mluví o útoku na demokracii

Zeman na páteční propagační akci v Brně reagoval na vyjádření jedné dámy, která se nechala slyšet, že má strach z manipulace voleb. "Nepřeji si, aby Baxův Ústavní soud zneplatnil na základě podnětu šéfa BIS Michala Koudelky výsledky českých parlamentních voleb," sdělil někdejší politik podle webu novinky.cz.

Podle exprezidenta existuje utajovaný průzkum, podle kterého se více než polovina lidí obává anulace voleb, k jaké došlo nedávno v Rumunsku. "A já se toho taky obávám. A Baxa už veřejně tuto možnost připustil," konstatoval.

"Zejména poražené strany, a my víme, kdo bude v demokratických volbách poražen, zajásají, pokud to Ústavní soud udělá. Ještě to může být zkomplikováno korespondenční volbou, to je také nástroj, jak zneplatnit volby. Ale to je méně pravděpodobné," dodal předchůdce Petra Pavla na Pražském hradě.

Na vyjádření bývalé hlavy státu reagoval ministr vnitra Vít Rakušan i jeho úřad. "Miloši Zemanovi se podařilo v podstatě zlikvidovat sociální demokracii. Teď rozšířil záběr a těmito výroky útočí na demokracii jako takovou," podotkl šéf Starostů a nezávislých na sociální síti X.

Rakušanovo ministerstvo pak vzkázalo, že říjnové sněmovní volby budou bezpečné a férové. "Český volební systém je navržen tak, aby žádná vláda nemohla ovlivnit výsledky. Hlasování probíhá v tisících okrsků pod dohledem všech politických stran. Každý občan se může zapojit jako člen volební komise a osobně dohlížet na transparentnost celého procesu," napsal úřad.