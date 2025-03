V úterý budu mluvit s Putinem, oznámil Trump

Trumpova slova přicházejí poté, co minulý týden oznámil, že Ukrajina přijala třicetidenní příměří navržené Spojenými státy. Nyní je podle něj na Rusku, zda tento návrh přijme a umožní rychlé ukončení bojů.

„S Ruskem se nám daří docela dobře. Uvidíme, zda budeme mít v úterý něco k oznámení, budu mluvit s prezidentem Putinem,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One během návratu do Bílého domu z Mar-a-Lago.

„Během víkendu se odvedlo hodně práce. Chceme zjistit, zda můžeme tu válku ukončit. Možná ano, možná ne, ale myslím, že máme velmi dobrou šanci,“ dodal.

Trump uvedl, že mezi tématy jednání budou zásadní otázky. „Budeme mluvit o území. Mnoho území vypadá jinak než před válkou, jak víte. Budeme mluvit o pozemcích, ale i o elektrárnách, což je velká otázka,“ nastínil.

Podle něj už obě strany, tedy Ukrajina i Rusko, jednaly o možném „rozdělení určitých aktiv“.

Putinova reakce na americký návrh příměří zatím není jednoznačná. Zatímco v principu s ním souhlasí, zároveň si klade tvrdé podmínky a požaduje ústupky od Kyjeva. Opakovaně také prohlásil, že současná ukrajinská vláda je „kořenem problému“ konfliktu.

Jednání mezi americkými, ukrajinskými a ruskými vyjednavači budou pokračovat tento týden. Kreml minulý týden potvrdil, že američtí diplomaté odcestují do Ruska k dalším rozhovorům, ale neposkytl podrobnosti o jejich účastnících.

Rusko začalo obsazovat ukrajinské území již v roce 2014 a v roce 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi, čímž rozpoutalo největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války.

Podle analýzy CNN, která vychází z údajů amerického Institutu pro studium války, Ukrajina od zahájení invaze ztratila kontrolu nad 11 % svého území.

Otázka územních ústupků je přitom jednou z nejcitlivějších v celém jednání. Američtí činitelé již dříve naznačili, že Ukrajina možná bude muset odevzdat část svého území výměnou za ukončení války. Putin to naopak učinil podmínkou příměří.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však jakékoliv územní ústupky opakovaně odmítl. Obavy z tohoto postupu vyjádřili i někteří evropští lídři, kteří varují, že by to mohlo být vnímáno jako odměna pro Putina za jeho agresi.

Trumpův vstřícný přístup vůči Moskvě a ochota diskutovat o ústupcích vyvolaly v Evropě značné obavy. Někteří spojenci v NATO nyní otevřeně zpochybňují spolehlivost amerických bezpečnostních záruk pro Evropu.

Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff v rozhovoru pro CNN uvedl, že jednání o Ukrajině jsou „produktivní“, ale nechtěl komentovat, jak bude vyřešena otázka územních ústupků.

Podle něj Putin „přijímá filozofii prezidenta Trumpa“, tedy že by měl být konflikt co nejrychleji ukončen. Zároveň Witkoff vyjádřil přesvědčení, že „pauza v bojích by mohla přijít během několika týdnů“.

Putin v pátek prohlásil, že Rusko pracuje na „obnově vztahů s USA“, které byly „prakticky zničeny předchozí americkou administrativou“. Zároveň dodal, že vztahy s Trumpovou vládou „se začínají hýbat správným směrem“.