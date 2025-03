PŮVODNÍ ZPRÁVA | Trump vyhrožuje Hamásu peklem, pokud nepropustí rukojmí. Podle expertů to nemusí být tak horké

Propusťte rukojmí, jinak jste mrtví

Šéf Bílého domu varoval palestinské militantní uskupení Hamás, aby okamžitě propustil všechna rukojmí zadržovaná v Pásmu Gazy. „Propusťte všechna rukojmí teď, ne později, a okamžitě vraťte všechna mrtvá těla lidí, které jste zavraždili, jinak je pro vás konec,“ zdůraznil na své sociální síti Truth.

„Těla si nechávají jen nemocní a zvrácení lidé, a vy jste nemocní a zvrácení! Posílám Izraeli vše, co potřebuje k dokončení práce, ani jeden člen Hamásu nebude v bezpečí, pokud neuděláte, co říkám,“ pokračoval.

Dokonce se měl setkat s rukojmími, která Hamás držel a následně v rámci příměří s Izraelem propustil. „Tohle je vaše poslední varování! Pro vedení je nyní čas opustit Gazu, dokud máte ještě šanci. A také lidem v Gaze: Krásná budoucnost vás čeká, ale ne pokud budete držet rukojmí. Pokud tak učiníte, jste mrtví! Rozhodněte se chytře. Propusťte rukojmí hned, jinak vás později čeká peklo!“ dodal Trump.

Z důvodu nejasností v Trumpových prohlášeních se EuroZprávy.cz obrátily na dva odborníky na blízkovýchodní politiku. Prvním z nich byl Paul Salem, viceprezident pro mezinárodní spolupráci think tanku Middle East Institute. „Nemusí to nutně znamenat nasazení amerických sil,“ uvedl Salem pro EuroZprávy.cz.

Podle něj by spíše mohlo jít o souhlas s izraelskými vojenskými operacemi proti Hamásu, podobně jako v posledním roce a půl. „Nemusí to ani znamenat tak moc. Trump vydává různá prohlášení. Ne všechna z nich jsou skutečně prosazovaná,“ vysvětlil s tím, že vnímá současný vývoj spíše jako nástroj tlaku při vyjednávání o propuštění zbývajících rukojmích. „Nejsem si jistý, že to promyslel,“ dodal.

Ke složité situaci se vyjádřil i Gokhan Bacik, odborník na blízkovýchodní politiku z Univerzity Palackého v Olomouci. „Proces se komplikuje, protože Trumpova administrativa je mezitím také v přímém či tajném kontaktu s Hamásem. Na jedné straně se zdá, že USA jsou připraveny postavit veškerou svou sílu za Izrael, na druhé straně však tato síla USA může někdy vyvažovat i Izrael,“ poznamenal.

Podle něj mají Spojené státy v Izraeli značný vliv. „Nemyslím si, že by Hamás dal přednost válce s americkou armádou. Rostoucí vliv USA pro Izrael také něco znamená: Washington nebude rád, když uvidí Izrael jednat zcela mimo jeho kontrolu,“ doplnil Bacik.

Trump vs. arabské státy

Dalším zásadním bodem je arabský mírový plán pro Pásmo Gazy, který se dostává do rozporu s vizí Trumpa. Ten nedávno prohlásil, že by rád obnovil Gazu a vytvořil z ní „riviéru“ Blízkého východu. Jeho plán ale počítá s vysídlením dvou milionů Palestinců, což je zcela nepřijatelné pro Jordánsko a Egypt, které by nesly přímé důsledky takového kroku.

Na Trumpovu vizi arabské státy odpověděly vlastním plánem rekonstrukce Gazy. „Mohl by navrhnout něco podobného jako v roce 2020. Izraeli by dovolil anektovat osady na Západním břehu, ale Palestincům by dal velmi limitovanou lokální vládu bez suverénní moci. V roce 2020 to byl Izrael ochoten přijmout, dnes už není. Takže Trump bude muset využít páku na Izraelem,“ dodal Salem.

Ten zdůraznil, že pokud Trump skutečně hodlá prosadit svůj plán, musí definovat, která část Gazy by do něj spadala. „Část Gazy může dát palestinské nesuverénní entitě, kterou by nazýval takzvaným státem. Tlakem by pak Araby nutil k poskytnutí financí a bezpečnosti. Nemyslím si, že je to teď o tom, že by Arabové Trumpa přesvědčovali,“ dodal.

Bacik se k problému staví pragmaticky. „Hlavní otázkou je, že Gaza by měla být přebudována. Obsah se může změnit. Myslím, že zásadnějšími tématy jsou budoucí režim v Pásmu Gazy a přesídlení Palestinců. Vše ostatní je druhotné,“ shrnul.

Jak se zbavit Hamásu?

Oba plány – Trumpův i arabský – počítají s Gazou bez Hamásu. Arabské země navrhují vytvoření odborné technokratické vlády. „Myslím, že je tu konsenzus i napříč arabskými zeměmi, že Hamás musí zmizet, odejít, nevládnout. Hamás se ale projevil jako velice tvrdohlavý a odolný, není tak závislý na Íránu jako skupiny typu Hizballáh. Co dělat s Hamásem zůstává velice náročnou otázkou,“ připustil Salem.

„Arabské státy zjevně chtějí, aby Palestinská samospráva zajistila deštník pro technokratickou skupinu v Gaze. Nechtějí Hamás jako hráče. Kdo se ale s Hamásem vypořádá, nebo jestli se stáhne sám, o tom zatím nemáme žádné náznaky,“ doplnil.

Bacik upozorňuje, že změna režimu v Gaze nebude jednoduchá. „Pokud se arabským státům podaří investovat do Gazy a poskytnout jí určitou úroveň blahobytu a lepší život, může to změnit vnímání veřejnosti vůči Hamásu,“ vysvětlil.

Podle něj je zásadní také otázka bezpečnosti místních obyvatel před izraelskými vojenskými útoky. „Kromě toho by ‚internacionalizace‘ Gazy mohla být reálnou možností, jak dosáhnout většího bezpečí v Gaze,“ uzavřel Bacik.