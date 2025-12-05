Papír s informací o růstu důchodů už nepřijde každému, upozornil úřad

Jan Hrabě

5. prosince 2025 21:02

Důchody
Důchody Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Důchody budou od ledna po pravidelné valorizaci vypláceny v nové výši, ale nejde o jedinou změnu. Česká správa sociálního zabezpečení od ledna na základě změny zákona přestává automaticky zasílat valorizační oznámení v listinné podobě. Změna směřuje k modernizaci a zefektivnění komunikace s klienty a ke snížení množství listinných dokumentů. 

Deník Shopaholičky

Od roku 2026 budou mít klienti ČSSZ valorizační oznámení k dispozici v elektronické podobě, konkrétně v datové schránce, případně na ePortálu ČSSZ. Stále je však možné ho dostat i v papírové formě. Kdo si požádal o zaslání listinného valorizačního oznámení, obdrží jej stejně jako v předchozích letech, ale zaplatí náklady na jeho doručení poštou.

"Celkem 26 Kč strhneme z první valorizované splátky důchodu. U klientů žijících v zahraničí výše nákladů odpovídá poplatku za zásilku doručovanou do země bydliště. Náklady neplatí lidé narození před rokem 1955," uvedla správa na webu.

Od ledna bude na ePortálu ČSSZ k dispozici nová služba, která umožní příjemcům důchodů nebo jejich zástupcům zobrazit valorizační oznámení včetně jeho tisku. "Takto vytištěný dokument se nijak neliší od listinné varianty zasílané poštou – má stejnou platnost, je opatřen otiskem razítka a faksimilí podpisu příslušného pracovníka ČSSZ," zdůraznil úřad.

Valorizační oznámení bude dostupné ode dne lednového výplatního termínu důchodu. Při spuštění služby se aktivuje proces přípravy dokumentu, který se během chvíle zobrazí. Dojde také k zaslání notifikačního emailu. 

Správa zmínila, že v okamžiku valorizace se do systému nahrávají téměř tři miliony dokumentů, které se zpracovávají postupně. Při spuštění služby budou lidé vyzváni k přihlášení, a to buď prostřednictvím elektronické identity (např. mobilní klíč k eGovernmentu, bankovní identita a další), nebo datové schránky.

"V případě, že klient nechce využít službu ePortálu ČSSZ ani podat žádost o zaslání valorizačního oznámení na adresu, může si dojít na kteroukoli OSSZ, kde mu bude valorizační oznámení zdarma vydáno," dodal úřad. 

30. listopadu 2025 19:47

Důchodci musí být obezřetní. Podvodníci přišli s novou praktikou

Deník Shopaholičky

Marian Jurečka

Jurečka nestrpěl slova Schillerové. Ujistil, že peníze na důchody budou

Průměrný tuzemský důchod po Novém roce a pravidelné valorizaci vzroste na více než 21 800 korun měsíčně. Státu tak opět vzrostou výdaje na penze. Podle odcházejícího ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ale rozhodně nehrozí, že by se v rozpočtu nenašly peníze na důchody. 
Senioři, ilustrační fotografie.

Důchodci musí být obezřetní. Podvodníci přišli s novou praktikou

Důchodci by se měli mít na pozoru. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozornila na nový způsob jednání podvodníků, kteří telefonují občanům jménem soukromých firem s tím, že jsou prý "pověřeni" kontrolou správnosti evidovaných dob pojištění pro výpočet starobního důchodu. Často se odvolávají i na údajné pověření od České národní banky (ČNB). 

důchody Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) důchodci, senioři

