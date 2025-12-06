Provokace Kremlu se zvyšují. Švédské námořnictvo hlásí nárůst aktivity ruských ponorek

Švédské námořnictvo se v Baltském moři setkává s ruskými ponorkami „téměř každý týden“, uvedl jeho náčelník operací, kapitán Marko Petkovic. Námořnictvo se rovněž připravuje na další nárůst těchto střetů v případě, že v ukrajinské válce dojde k příměří nebo klidu zbraní. Kapitán Petkovic prohlásil, že Moskva „neustále posiluje“ svou přítomnost v oblasti. Zpozorování ruských plavidel je tak pro švédské námořnictvo pravidelnou součástí každodenního života a je „velmi běžné“. Dodal, že počet těchto pozorování se v posledních letech zvýšil.
Region Baltského moře čelí stále rostoucí škále hrozeb. Patří sem podezření na hybridní útoky bezpilotními letouny, údajné sabotáže podmořské infrastruktury a také trvalý tok stárnoucích ropných tankerů známých jako „stínová flotila“, která přepravuje surovou ropu z Ruska. Minulý měsíc britský ministr obrany oznámil, že ruská špionážní loď vplula do britských vod a mířila lasery na vojenské piloty. Zároveň varoval, že Spojené království čelí „nové éře hrozeb“ ze strany nepřátelských zemí.
Švédsko nedávno hostilo významné cvičení NATO zaměřené na protiponorkový boj s názvem Playbook Merlin 25. Cvičení se účastnilo devět zemí, včetně Švédska, Německa, Francie a USA. Stovky příslušníků cvičily své dovednosti v pronásledování ponorek v jedinečných podmínkách Baltského moře, aby se připravily na možný podmořský útok. Z kopcovité podmořské krajiny v Baltském moři u Švédska je obtížné detekovat ponorky, protože se v ní mohou snadno skrýt.
Kapitán Petkovic řekl, že Rusko navyšuje své kapacity a produkuje jednu ponorku třídy Kilo ročně v Petrohradě a v kaliningradské enklávě, která leží mezi Polskem a Litvou. Uvedl, že Rusko provádí „promyšlený a neustálý program modernizace“ svých lodí. Petkovic předpokládá, že jakmile na Ukrajině nakonec dojde k příměří nebo klidu zbraní, Rusko své kapacity v tomto regionu posílí. Proto švédské námořnictvo potřebuje neustále růst a soustředit se na celkový obraz situace.
Obavy vyvolává i ruská stínová flotila ropných tankerů plujících pod civilní vlajkou. Petkovic nevyloučil možnost, že by tyto lodě mohly být použity k vypouštění dronů. Uvedl, že stínová flotila sama o sobě nepředstavuje vojenský problém, ale mohla by ovlivnit národy z vojenského hlediska. Rozdílné podmořské podmínky Baltského moře, včetně kratší viditelnosti, salinity a teploty, znamenají, že podmořská infrastruktura je zde obzvláště zranitelná. To platí zejména pro Švédsko, Norsko, Finsko, Estonsko a Litvu, které jsou „plně závislé na mořských linkách pro komunikaci a pro udržení svých společností“.
Kapitán Petkovic se domnívá, že zvýšená ostražitost NATO má svůj dopad. Uvedl, že od zahájení Operace Baltic Sentry v lednu „nezaznamenali v tomto regionu vůbec žádné incidenty s kabely“. Tato skutečnost podle něj ukazuje, že aliance funguje a projevuje soudržnost. Alianční země stahují řady proti jediné konkrétní hrozbě. Baltic Sentry tento názor potvrdila. Bez ohledu na to, zda se jednalo o státem sponzorované incidenty, špatné námořní dovednosti nebo něco mezi tím, operace zvýšila povědomí mezi obchodními loďstvy. Tato plavidla by proto měla být při plavbě v regionálních vodách opatrnější.
