Provokace Kremlu se zvyšují. Švédské námořnictvo hlásí nárůst aktivity ruských ponorek

6. prosince 2025 9:42

Ruská armáda, ilustrační fotografie
Ruská armáda, ilustrační fotografie Foto: web Ministerstva obrany RF

Švédské námořnictvo se v Baltském moři setkává s ruskými ponorkami „téměř každý týden“, uvedl jeho náčelník operací, kapitán Marko Petkovic. Námořnictvo se rovněž připravuje na další nárůst těchto střetů v případě, že v ukrajinské válce dojde k příměří nebo klidu zbraní. Kapitán Petkovic prohlásil, že Moskva „neustále posiluje“ svou přítomnost v oblasti. Zpozorování ruských plavidel je tak pro švédské námořnictvo pravidelnou součástí každodenního života a je „velmi běžné“. Dodal, že počet těchto pozorování se v posledních letech zvýšil.

Region Baltského moře čelí stále rostoucí škále hrozeb. Patří sem podezření na hybridní útoky bezpilotními letouny, údajné sabotáže podmořské infrastruktury a také trvalý tok stárnoucích ropných tankerů známých jako „stínová flotila“, která přepravuje surovou ropu z Ruska. Minulý měsíc britský ministr obrany oznámil, že ruská špionážní loď vplula do britských vod a mířila lasery na vojenské piloty. Zároveň varoval, že Spojené království čelí „nové éře hrozeb“ ze strany nepřátelských zemí.

Švédsko nedávno hostilo významné cvičení NATO zaměřené na protiponorkový boj s názvem Playbook Merlin 25. Cvičení se účastnilo devět zemí, včetně Švédska, Německa, Francie a USA. Stovky příslušníků cvičily své dovednosti v pronásledování ponorek v jedinečných podmínkách Baltského moře, aby se připravily na možný podmořský útok. Z kopcovité podmořské krajiny v Baltském moři u Švédska je obtížné detekovat ponorky, protože se v ní mohou snadno skrýt.

Kapitán Petkovic řekl, že Rusko navyšuje své kapacity a produkuje jednu ponorku třídy Kilo ročně v Petrohradě a v kaliningradské enklávě, která leží mezi Polskem a Litvou. Uvedl, že Rusko provádí „promyšlený a neustálý program modernizace“ svých lodí. Petkovic předpokládá, že jakmile na Ukrajině nakonec dojde k příměří nebo klidu zbraní, Rusko své kapacity v tomto regionu posílí. Proto švédské námořnictvo potřebuje neustále růst a soustředit se na celkový obraz situace.

Obavy vyvolává i ruská stínová flotila ropných tankerů plujících pod civilní vlajkou. Petkovic nevyloučil možnost, že by tyto lodě mohly být použity k vypouštění dronů. Uvedl, že stínová flotila sama o sobě nepředstavuje vojenský problém, ale mohla by ovlivnit národy z vojenského hlediska. Rozdílné podmořské podmínky Baltského moře, včetně kratší viditelnosti, salinity a teploty, znamenají, že podmořská infrastruktura je zde obzvláště zranitelná. To platí zejména pro Švédsko, Norsko, Finsko, Estonsko a Litvu, které jsou „plně závislé na mořských linkách pro komunikaci a pro udržení svých společností“.

Kapitán Petkovic se domnívá, že zvýšená ostražitost NATO má svůj dopad. Uvedl, že od zahájení Operace Baltic Sentry v lednu „nezaznamenali v tomto regionu vůbec žádné incidenty s kabely“. Tato skutečnost podle něj ukazuje, že aliance funguje a projevuje soudržnost. Alianční země stahují řady proti jediné konkrétní hrozbě. Baltic Sentry tento názor potvrdila. Bez ohledu na to, zda se jednalo o státem sponzorované incidenty, špatné námořní dovednosti nebo něco mezi tím, operace zvýšila povědomí mezi obchodními loďstvy. Tato plavidla by proto měla být při plavbě v regionálních vodách opatrnější.

včera

Experti rozebrali chování prince Harryho. Návrat domů není vyloučen

Ilustrační foto

Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti na 13 let. Následuje širší evropský trend

Švédsko chystá snížení věku trestní odpovědnosti z 15 na 13 let pro nejzávažnější zločiny jako vraždy či bombové útoky. Premiér Ulf Kristersson krok obhajuje bojem proti rostoucímu násilí gangů, které podle policie „verbují děti, protože mladší 15 let nelze stíhat“. Podle kritiků však opatření nepřinese pokles kriminality. Stockholm následuje evropský trend zpřísňování vůči mladistvým pachatelům.

Švédsko Ruská armáda

