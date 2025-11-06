Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti na 13 let. Následuje širší evropský trend

Jakub Jurek

Jakub Jurek

6. listopadu 2025 19:57

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Depositphotos

Švédsko chystá snížení věku trestní odpovědnosti z 15 na 13 let pro nejzávažnější zločiny jako vraždy či bombové útoky. Premiér Ulf Kristersson krok obhajuje bojem proti rostoucímu násilí gangů, které podle policie „verbují děti, protože mladší 15 let nelze stíhat“. Podle kritiků však opatření nepřinese pokles kriminality. Stockholm následuje evropský trend zpřísňování vůči mladistvým pachatelům.

Švédsko plánuje snížit věk trestní odpovědnosti z 15 na 13 let pro nejzávažnější trestné činy, jako jsou vraždy či bombové útoky. Premiér Kristersson reformu označil za nutnou reakci na rostoucí násilí gangů, které podle policie stále častěji „verbují děti k provádění střelby a převozu zbraní, protože mladší 15 let nelze stíhat“. Informoval o tom německý server DW. 

Podle návrhu mají být zřízeny speciální vězeňské jednotky pro 13- 14leté, kam by mohli být mladiství pachatelé posíláni už od příštího léta. Vláda tvrdí, že tím „uzavírá mezeru zneužívanou zločineckými sítěmi“. Podle kritiků této změny ale snížení věku pachatele nepovede k poklesu kriminality, naopak může narušit proces resocializace.

Rozdíly v přístupu jsou patrné napříč EU. Zatímco Irsko umožňuje stíhat děti už od 10 let, Portugalsko a Lucembursko stanovují hranici až na 16 let. Většina států přitom zdůrazňuje rehabilitaci před represí, a to i u závažných deliktů.

Diskuse o zpřísnění se znovu otevírá i v Německu, kde je věk trestní odpovědnosti 14 let. Konzervativní poslanci CDU a představitelé krajní pravice navrhují snížení na 12 let kvůli „nárůstu násilí mezi dětmi a mládeží“. Federální statistiky ukazují, že počet dětí podezřelých z násilných činů v roce 2024 vzrostl o 11,3 %. Německá vláda však trvá na tom, že systém zaměřený na resocializaci a veřejně prospěšné práce se osvědčuje.

Příkladem pro evropské zákonodárce je Dánsko, které v roce 2010 věk snížilo, ale po dvou letech se k původní hranici vrátilo. Studie totiž ukázaly, že opatření nezpůsobilo pokles kriminality a předčasné věznění naopak zvyšovalo recidivu.

Server DW upozornil, že Švédsko svým krokem zapadá do širšího evropského trendu zpřísňování přístupu k mladistvým pachatelům, který reaguje na mediální tlak a rostoucí veřejné obavy. Výzkumy ale ukazují, že dlouhodobé výsledky přináší spíše prevence a sociální práce než snižování hranic trestní odpovědnosti.

V České republice je věk trestní odpovědnosti stanoven na 15 let, přičemž mladiství pachatelé ve věku od 15 do 18 let podléhají zvláštnímu režimu podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Ten klade důraz na výchovné opatření, resocializaci a ochranný dohled, nikoli na trest v tradičním smyslu. Místo vězení se často využívají probační programy, ochranná výchova či mediace mezi pachatelem a obětí. 

Snížení věkové hranice je obecně odmítáno s tím, že by takový krok neřešil příčiny kriminality, ale pouze její důsledky. Jako velké téma to vnímala Liga lidských práv v roce 2008, nová vláda ale o snížení věku trestní odpovědnosti chce debatovat. Diskuse se v dnešní době přesto zaměřují spíše na posílení prevence, práci s rodinami a zlepšení podpory ohrožených dětí, než na represivní opatření.

