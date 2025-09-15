Ostrá hádka Švédska s Maďarskem: Hroutíte se, vzkázal Orbán Stockholmu. Lžete, opáčil Kristersson

Libor Novák

15. září 2025 16:22

Ulf Kristersson
Ulf Kristersson Foto: president.gov.ua

Švédský premiér Ulf Kristersson obvinil maďarského lídra Viktora Orbána ze šíření „pobuřujících lží“ poté, co Orbán prohlásil, že se Švédsko kvůli nekontrolovatelnému organizovanému zločinu hroutí. Tato ostrá výměna názorů na sociální síti X poukázala na napětí mezi oběma zeměmi a blížící se volby v Maďarsku.

Maďarský premiér na svém účtu sdílel video, ve kterém napadl švédský justiční systém. „Švédská vláda nás poučuje o právním státu. Mezitím zločinecké sítě využívají švédské děti jako vrahy, protože vědí, že systém je neodsoudí,“ napsal Orbán. Podle Orbána bylo kvůli vraždám zatčeno více než 280 nezletilých dívek a rodiny žijí ve strachu. Tyto údaje jsou však zavádějící.

Podle švédské Rady pro prevenci kriminality je počet dívek ve věku 15 až 17 let, které jsou podezřelé z vraždy a napadení, výrazně nižší. I přesto Švédsko bojuje s vlnou kriminality, kde zločinecké gangy na sociálních sítích najímají teenagery pro trestnou činnost od špionáže po vraždy. V reakci na to švédská vláda minulý týden oznámila, že chce snížit věk trestní odpovědnosti za vraždu z 15 na 13 let.

Premiér Kristersson označil Orbánovy komentáře za „pobuřující lži“ a obvinil ho, že se snaží odvést pozornost od svých vlastních problémů. Kristersson napsal na sociální síti, že ho nepřekvapuje, že takové komentáře přicházejí od muže, který ve vlastní zemi rozkládá právní stát, a dodal, že je Orbán zoufalý před nadcházejícími maďarskými volbami.

Obě země, Švédsko a Maďarsko, čekají příští rok volby. Švédsko v září a Maďarsko v dubnu. Podle průzkumů veřejného mínění by v Maďarsku mohla být Orbánova strana Fidesz po patnácti letech ohrožena.

Opoziční středopravá strana Tisza, vedená Orbánovým nepřítelem Péterem Magyarem, má náskok sedm procent. Podle Kristerssona je Orbánova kampaň namířena právě na podporu v nadcházejících volbách, kde má silného soupeře.

