OBRAZEM: Lidé před budovou Evropy 2 v Praze vytvořili pietní místo pro Patrika Hezuckého

Moderátor Patrik Hezucký se nezapomenutelně zapsal do srdcí obrovského množství lidí. Poté co se v pátek rozšířila zpráva o jeho úmrtí ve věku 55 let, začali se lidé okamžitě vydávat k sídlu rádia Evropa 2 v Praze, kde po dlouhá léta působil. Na tomto místě spontánně vzniklo improvizované pietní místo.
Prostor před budovou na pražském Hagiboru rychle zaplnil projevy smutku a lásky. Od pátečního večera zde lidé nashromáždili velké množství zapálených svíček, které lemovaly schody ke vchodu.
Pietní místo zdobí také dojemné vzkazy. Na jedné svíčce stálo jednoduché „Máme tě rádi“, zatímco jiný nápis hlásal prosté „Děkuji“.
Často se opakuje i poděkování. „Paťáčku, děkujeme,“ napsal kdosi na ručně vyrobenou ceduli z kartonu. Na místě nechybí ani květiny, především bílé růže a věnce.
Hezuckého jméno je neoddělitelně spjato s Ranní show Evropy 2. Tuto relaci moderoval s Leošem Marešem po více než čtvrt století a jejich dvojice se stala fenoménem, který ovlivnil a bavil celé generace posluchačů.
Kdo se chce s Patrikem Hezuckým naposledy rozloučit, najde pietní místo před sídlem rádia ve Strašnicích na Náměstí Marie Schmolkové.
