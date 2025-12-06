Podzim v prosinci. Meteorologové přinesli předpověď na příští týden

Druhý prosincový týden přinese do Česka výrazné oteplení, kdy denní maxima na několik dní překročí deset stupňů nad nulou. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Pres Česko přejde v pondělí frontální systém, za kterým začne po přední straně tlakové výše nad jižní Evropou proudit teplý vzduch od jihozápadu, což se podepíše na teplotách. Na prosinec budou neobvykle teplé, v první polovině příštího týdne vyšplhají až na 13 °C. Ve středu pak přes území republiky přejde studená fronta od severozápadu. Výrazným ochlazením se však neprojeví.
Předpověď na pondělí:
Převážně zataženo, od západu déšť, který bude v průběhu dne na většině území ustávat. Hlavně na Moravě místy mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, během noci oteplování. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, na Moravě, ve Slezsku a na severovýchodě Čech 4 až 8 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, večer zeslábne. Na Moravě a v severovýchodních Čechách většinou vítr slabý z jižních směrů po celý den.
Předpověď na úterý:
Zataženo až oblačno, na severu a severovýchodě území místy, jinde ojediněle déšť nebo mrholení. Místy, během odpoledne ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, na Moravě kolem 7 °C. Slabý, místy mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na středu:
Většinou polojasno, ojediněle zataženo nízkou oblačnosti. Ráno ojediněle mlhy. Postupně od severozápadu přibývání oblačnosti a místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C, při slabém větru kolem 3 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, na Moravě místy kolem 7 °C. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě a severovýchodě Čech vítr jen slabý.
Související
Počasí způsobí problémy řidičům či chodcům. Platí výstraha
Počasí o víkendu: V noci bude mrznout, přes den se citelně oteplí
Aktuálně se děje
před 52 minutami
Příměří se rozpadá. Pákistán a Afghánistán spolu na hranicích bojují, civilisté prchají
před 2 hodinami
Podzim v prosinci. Meteorologové přinesli předpověď na příští týden
před 6 hodinami
OBRAZEM: Mikuláš se svou partou čertů a andělů si podmanil ulice Prahy
včera
Experti rozebrali chování prince Harryho. Návrat domů není vyloučen
včera
Papír s informací o růstu důchodů už nepřijde každému, upozornil úřad
včera
V USA padl první trest v případu smrti herce Matthewa Perryho
včera
Nedorozumění vedlo k policejnímu zásahu ve škole v Praze
Aktualizováno včera
Zemřel populární moderátor Patrik Hezucký
včera
Německo schválilo dobrovolnou vojenskou službu. Čekají se protesty mladých
včera
Obchod roku: Vzniká obří streamovací gigant, Netflix kupuje Warner Bros., HBO a CNN
včera
Trump varuje Evropu před „civilizačním vymazáním“. V novém dokumentu kritizuje EU i migraci
včera
Občanské demokraty čeká kritické období. Kuba mohl svůj odchod dohodnout s Babišem, tvrdí analytik
včera
Pomoc Ukrajině je i v našem zájmu, prohlásil Rutte před summitem NATO
včera
Nejdůležitější je nezpanikařit. Hasiči pro EZ radí, jak prožít advent v bezpečí a bez požárů
včera
Izrael v Eurovizi zůstane, ohlásila EBU. Čtyři země budou největší soutěž světa bojkotovat
včera
Internet po celém světě opět kolabuje. Cloudflare hlásí problémy, výpadky má LinkedIn, X nebo Zoom
včera
Putin v Indii vyjednává jednu dohodu za druhou. Země obnoví dodávky paliv z Ruska
včera
Putin: Rusko se za každou cenu zmocní celého Donbasu
včera
Počasí způsobí problémy řidičům či chodcům. Platí výstraha
včera
Opozice zpochybňuje Babišovo řešení. Měl Agrofert prodat, zní od Pirátů
Česko bude v úterý mít nového premiéra, až prezident Petr Pavel jmenuje Andreje Babiš (ANO), který ve čtvrtek představil řešení svého střetu zájmů. Podle lídra Pirátů Zdeňka Hřiba měl Babiš prodat Agrofert, pokud chce být předsedou vlády. Pochybnosti vyjádřili i další opoziční politici.
Zdroj: Jan Hrabě