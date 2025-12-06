Podzim v prosinci. Meteorologové přinesli předpověď na příští týden

Druhý prosincový týden přinese do Česka výrazné oteplení, kdy denní maxima na několik dní překročí deset stupňů nad nulou. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Pres Česko přejde v pondělí frontální systém, za kterým začne po přední straně tlakové výše nad jižní Evropou proudit teplý vzduch od jihozápadu, což se podepíše na teplotách. Na prosinec budou neobvykle teplé, v první polovině příštího týdne vyšplhají až na 13 °C. Ve středu pak přes území republiky přejde studená fronta od severozápadu. Výrazným ochlazením se však neprojeví. 

Předpověď na pondělí:

Převážně zataženo, od západu déšť, který bude v průběhu dne na většině území ustávat. Hlavně na Moravě místy mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, během noci oteplování. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, na Moravě, ve Slezsku a na severovýchodě Čech 4 až 8 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, večer zeslábne. Na Moravě a v severovýchodních Čechách většinou vítr slabý z jižních směrů po celý den.

Předpověď na úterý:

Zataženo až oblačno, na severu a severovýchodě území místy, jinde ojediněle déšť nebo mrholení. Místy, během odpoledne ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, na Moravě kolem 7 °C. Slabý, místy mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na středu:

Většinou polojasno, ojediněle zataženo nízkou oblačnosti. Ráno ojediněle mlhy. Postupně od severozápadu přibývání oblačnosti a místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C, při slabém větru kolem 3 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, na Moravě místy kolem 7 °C. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě a severovýchodě Čech vítr jen slabý.

Počasí způsobí problémy řidičům či chodcům. Platí výstraha

