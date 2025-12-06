USA hlásí pokrok v jednáních s Ukrajinou o plánu na ukončení války

Steve Witkoff
Vysoce postavení vyjednavači z Ukrajiny a Spojených států společně vyzvali Rusko, aby prokázalo „vážné odhodlání k dlouhodobému míru“. Tato výzva přichází poté, co rozhovory v Moskvě na začátku týdne nepřinesly žádný průlom. Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a tajemník ukrajinské Rady pro národní bezpečnost Rustem Umerov vedli na Floridě dvoudenní „konstruktivní jednání“, jak uvádí společné prohlášení.

Podle prohlášení závisí vyhlídka na ukončení války na Ukrajině na ochotě Ruska podniknout „kroky k deeskalaci a zastavení zabíjení“. Jednání, kterých se účastní i Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, budou pokračovat třetí den i v sobotu. Během rozhovorů se Witkoff a Umerov „dohodli na rámci bezpečnostních opatření“, které by mohly doprovázet mírovou dohodu. Diskutovali také o „nezbytných odstrašujících schopnostech k udržení trvalého míru“.

Ukrajinský tým byl na jednáních na Floridě informován o setkání mezi nejvyšším zámořským vyslancem Trumpa a ruským prezidentem Vladimirem Putinem na začátku týdne. Witkoff strávil s Putinem v Moskvě v úterý téměř pět hodin. Kreml poté oznámil, že na návrhu mírového plánu USA „nebylo dosaženo žádného kompromisu“. Kreml nicméně uvedl, že Putin je připraven pokračovat ve schůzkách s Američany „tolikrát, kolikrát bude potřeba“. Ukrajina a její evropští spojenci však zpochybňují závazek ruského vůdce ukončit válku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek prohlásil, že chce „získat úplné informace o tom, co bylo řečeno v Moskvě, a s jakými dalšími záminkami Putin přišel, aby válku protahoval“. Kyjev tlačil na revizi mírového plánu USA, který byl v původní verzi, která unikla do médií, široce vnímán jako nakloněný Moskvě. Od té doby prošel plán několika změnami, ačkoli novější verze nebyla veřejně sdílena. Mezi oběma stranami zůstávají hlavní sporné body, včetně bezpečnostních záruk pro Ukrajinu po válce a územních ústupků.

Rusko v současné době ovládá přibližně pětinu ukrajinského území, včetně rozsáhlých částí oblasti Donbasu na východě, kterou tvoří Doněcká a Luhanská oblast. Putin v pátečním rozhovoru pro India Today varoval ukrajinské vojáky, aby se z regionu tento týden zcela stáhli. Pohrozil, že Rusko by jinak „tato území (Donbasu) osvobodilo silou“. Před návštěvou Američanů v Kremlu byl Putin natočen ve vojenské uniformě na ruském velitelském stanovišti, kde byl informován veliteli o údajném dobytí strategického města Pokrovsk v Doněcké oblasti a dalších blízkých osad. Ukrajina odmítá ruské tvrzení, že nad městem ztratila kontrolu.

Kyjev a jeho evropští spojenci se domnívají, že nejúčinnějším způsobem, jak odradit Rusko od budoucích útoků, by bylo udělení členství Ukrajině v NATO nebo poskytnutí komplexních bezpečnostních záruk. Rusko je proti tomuto kroku, zatímco i Trump opakovaně signalizoval, že nemá v úmyslu nechat Ukrajinu vstoupit do vojenské aliance. Kreml ve středu uvedl, že vyhlídka na vstup Ukrajiny do NATO byla „klíčovou otázkou“, která byla řešena v Moskvě. Trump uvedl, že tyto rozhovory byly „přiměřeně dobré“, ale je příliš brzy na to, aby se dalo říct, co se stane, protože „k tangu jsou potřeba dva“.

Provokace Kremlu se zvyšují. Švédské námořnictvo hlásí nárůst aktivity ruských ponorek

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Pomoc Ukrajině je i v našem zájmu, prohlásil Rutte před summitem NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že spojenci zůstanou pevní ve svém závazku podporovat Ukrajinu. Rutte v Bruselu na tiskové konferenci po setkání ministrů zahraničí Aliance přivítal jednání o mírovém plánu pro Ukrajinu, která probíhají za účasti Spojených států. Zároveň však zdůraznil, že podpora Kyjevu nesmí polevit.
Vladimír Putin

Putin: Rusko se za každou cenu zmocní celého Donbasu

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Moskva se zmocní celého ukrajinského regionu Donbasu buď „vojenskými, nebo jinými prostředky“. Tímto postojem se utvrdil v jednom ze svých hlavních požadavků v době, kdy ukrajinští představitelé odjíždějí na další kolo mírových rozhovorů do Spojených států. Putin dorazil ve čtvrtek do Dillí, kde má jednat s indickým premiérem Narendrou Modím.

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Pomoc Ukrajině je i v našem zájmu, prohlásil Rutte před summitem NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že spojenci zůstanou pevní ve svém závazku podporovat Ukrajinu. Rutte v Bruselu na tiskové konferenci po setkání ministrů zahraničí Aliance přivítal jednání o mírovém plánu pro Ukrajinu, která probíhají za účasti Spojených států. Zároveň však zdůraznil, že podpora Kyjevu nesmí polevit.

Putin: Rusko se za každou cenu zmocní celého Donbasu

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Moskva se zmocní celého ukrajinského regionu Donbasu buď „vojenskými, nebo jinými prostředky“. Tímto postojem se utvrdil v jednom ze svých hlavních požadavků v době, kdy ukrajinští představitelé odjíždějí na další kolo mírových rozhovorů do Spojených států. Putin dorazil ve čtvrtek do Dillí, kde má jednat s indickým premiérem Narendrou Modím.

