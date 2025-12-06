Jindřich Rajchl obhájil post předsedy strany PRO. Chce z ní vybudovat „vůdčí sílu“ Česka

Na republikovém sněmu strany PRO (Právo Respekt Odbornost) byl jejím předsedou opět zvolen zakladatel a současný poslanec Jindřich Rajchl. Ve volbě neměl žádného protikandidáta a získal jednomyslnou podporu všech 101 hlasujících. Rajchl si klade ambiciózní cíl: chce z PRO učinit sebevědomou, suverénní a vůdčí sílu v České republice do příštích sněmovních voleb.
Obhajoba postu nebyla pro Rajchla velkým překvapením. Část jeho oponentů, kteří se v minulém roce se stranou rozešli, ji totiž v mezidobí opustila. Strana se sice letos historicky prosadila ziskem jediného poslaneckého křesla ve volbách, kde kandidovala ve spojenectví s SPD, Trikolorou a Svobodnými.
Zároveň se ale vzpamatovává z vnitrostranických rozporů a odchodů několika viditelnějších členů. Patří k nim například bývalá místopředsedkyně Ivana Turková nebo dřívější místopředseda sociální demokracie a exhejtman Michal Hašek. Oba se na společné kandidátky do Sněmovny nedostali.
Na sněmu Rajchl uvedl, že strana je nyní finančně stabilizovaná a nedluží ani korunu. Opačné informace, které se objevovaly, označil za nečestné a nefér, přičemž je spojoval s lidmi, kteří PRO opustili.
„Právě jsem byl na sněmu strany PRO zvolen předsedou strany na další 2 roky. Děkuji všem členům za důvěru a k extrémně silnému mandátu k tomu, abych pokračoval v politice, kterou jsem až doposud reprezentoval. Politiku zdravého rozumu, odvahy a syrové pravdy bez politické korektnosti a podlézání Bruselu či Ukrajině. Budu dál konzistentně hlasovat jako v úterý na výboru pro obranu i tvrdě debatovat v televizních diskusích jako doposud. Dal jsem svým kolegům slovo, že neustoupím ani o centimetr. A přesně to hodlám dodržet,“ uvedl po svém zvolení.
Předseda hnutí SPD a Sněmovny Tomio Okamura na sněmu nabídl pokračování volební spolupráce. Učinil tak navzdory nespokojenosti některých členů PRO, kteří kritizovali, že strana měla ve sněmovních volbách jen dva kandidáty.
Rajchl hájil tuto dohodu jako jediné realistické řešení, přičemž jakákoli jiná varianta by podle něj vedla k neúspěchu. Důrazně odmítl jakékoli úvahy o splynutí s ostatními stranami. „Strana PRO v žádném případě nezanikne, naopak její značka bude sílit,“ slíbil delegátům. Dodal, že „strčili jsme nohu mezi dveře a teď už je nikdo nezavře.“
Okamura by uvítal pokračování spolupráce v krajských a senátních volbách, které proběhnou na podzim příštího roku. Rajchl vyjádřil souhlas se společným postupem v senátních volbách, což odůvodnil potřebou prosadit ústavní změny.
Irsko, Španělsko, Slovinsko a Nizozemsko se rozhodly bojkotovat příští ročník největší nesportovní události na světě, písňové soutěže Eurovize, který se má konat v roce 2026. Tento krok přichází v reakci na to, že Izraeli byla povolena účast v soutěži, ačkoliv řada vysílatelů požadovala jeho vyloučení kvůli pokračující válce v Gaze.
