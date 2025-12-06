Stovky dronů, desítky raket. Rusko zahájilo na pozadí mírových rozhovorů útoky po celé Ukrajině

Libor Novák

6. prosince 2025 15:17

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

V časných ranních hodinách zahájilo Rusko masivní útoky drony a raketami na Ukrajinu. Tyto útoky probíhají souběžně s mírovými jednáními mezi americkými a ukrajinskými představiteli v Miami, od kterých Bílý dům očekává ukončení konfliktu. 

Ukrajinské ozbrojené síly uvedly, že Rusko použilo v noci více než 650 dronů a 51 raket. Drony cílily na místa po celé zemi, včetně západních regionů stovky kilometrů od frontové linie. Varovné sirény zněly dokonce i v částech východního Polska, blízko ukrajinských hranic.

Při útocích v Kyjevské oblasti byli zraněni nejméně tři lidé. Národní energetický operátor Ukrenergo uvedl, že velká část nočního útoku byla zaměřena na elektrárny a další energetickou infrastrukturu. Rusko v posledních týdnech neúnavně útočí na ukrajinské energetické kapacity v naději, že se mu podaří omezit dodávky tepla, světla a vody, zatímco se země připravuje na čtvrtou zimu plnohodnotného konfliktu.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že nad ruským územím sestřelilo 116 ukrajinských dronů. Na Telegramu se objevily nepotvrzené zprávy o tom, že Ukrajina zasáhla ropnou rafinérii ve městě Rjazaň. Regionální guvernér potvrdil, že byla poškozena obytná budova a trosky dronu dopadly na „průmyslový objekt“.

Americký prezident Donald Trump má velký zájem na ukončení války, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se obě strany blížily k nalezení společného stanoviska. Jednání mezi americkými a ukrajinskými vyjednavači mají na Floridě pokračovat třetí den. Tato setkání navazují na schůzku mezi Vladimirem Putinem, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Moskvě, která proběhla na začátku týdne.

Plány Washingtonu zahrnují požadavek, aby se Ukrajina vzdala území výměnou za neurčité bezpečnostní záruky. Tyto podmínky by byly pro Kyjev v současné situaci těžko přijatelné. Zároveň neexistuje žádný náznak toho, že by Rusko bylo připraveno podepsat dohodu za Trumpem navrhovaných podmínek. „Věc s Ruskem a Ukrajinou je, myslím, zdrojem neustálé frustrace pro celý Bílý dům,“ prohlásil v pátek v rozhovoru pro NBC americký viceprezident JD Vance. Zopakoval, že administrativu překvapilo, jak složité je konflikt vyřešit.

Evropské národy byly některými snahami USA zaskočené a snaží se udržet se součástí procesu. Šéfka zahraniční politiky EU, Kaja Kallasová, se v sobotu snažila bagatelizovat význam nové národní bezpečnostní strategie Trumpovy administrativy, která byla zveřejněna den předtím. Tato strategie mimo jiné uvádí, že Evropa čelí „civilizačnímu vymazání“ kvůli imigraci, a naznačuje, že by USA měly podpořit pravicové síly na kontinentu. „USA jsou stále naším největším spojencem,“ řekla Kallasová na diplomatické konferenci v Kataru. „Myslím, že jsme se ne vždy shodli na různých tématech, ale celkový princip stále platí. Jsme největší spojenci a měli bychom držet při sobě.“

David Svoboda Rozhovor

Trump Rusům ustupuje, Putin nemá zájem polevit. Na Evropu může zaútočit dřív než porazí Ukrajinu, varuje Svoboda

Rusko může podniknout agresi proti Evropě ještě dříve, než zdolá své nesnáze s Ukrajinou, tak jako Adolf Hitler zaútočil na Sovětský svaz, aniž by zlomil Británii, řekl historik a expert na soudobé dějiny Ukrajiny David Svoboda v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz. V něm zhodnotil současný průběh „mírového procesu“, roli Spojených států a také Evropy. „Evropa si už nemůže dovolit přihlížet východnímu dramatu z pozice přežvykujícího pozorovatele, a dozajista jsou to její protesty, co drží Trumpa na uzdě, aby nepřekročil hranici, za níž začíná otevřená zrada,“ upozornil.
