Stovky dronů, desítky raket. Rusko zahájilo na pozadí mírových rozhovorů útoky po celé Ukrajině

V časných ranních hodinách zahájilo Rusko masivní útoky drony a raketami na Ukrajinu. Tyto útoky probíhají souběžně s mírovými jednáními mezi americkými a ukrajinskými představiteli v Miami, od kterých Bílý dům očekává ukončení konfliktu.
Ukrajinské ozbrojené síly uvedly, že Rusko použilo v noci více než 650 dronů a 51 raket. Drony cílily na místa po celé zemi, včetně západních regionů stovky kilometrů od frontové linie. Varovné sirény zněly dokonce i v částech východního Polska, blízko ukrajinských hranic.
Při útocích v Kyjevské oblasti byli zraněni nejméně tři lidé. Národní energetický operátor Ukrenergo uvedl, že velká část nočního útoku byla zaměřena na elektrárny a další energetickou infrastrukturu. Rusko v posledních týdnech neúnavně útočí na ukrajinské energetické kapacity v naději, že se mu podaří omezit dodávky tepla, světla a vody, zatímco se země připravuje na čtvrtou zimu plnohodnotného konfliktu.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že nad ruským územím sestřelilo 116 ukrajinských dronů. Na Telegramu se objevily nepotvrzené zprávy o tom, že Ukrajina zasáhla ropnou rafinérii ve městě Rjazaň. Regionální guvernér potvrdil, že byla poškozena obytná budova a trosky dronu dopadly na „průmyslový objekt“.
Americký prezident Donald Trump má velký zájem na ukončení války, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se obě strany blížily k nalezení společného stanoviska. Jednání mezi americkými a ukrajinskými vyjednavači mají na Floridě pokračovat třetí den. Tato setkání navazují na schůzku mezi Vladimirem Putinem, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Moskvě, která proběhla na začátku týdne.
Plány Washingtonu zahrnují požadavek, aby se Ukrajina vzdala území výměnou za neurčité bezpečnostní záruky. Tyto podmínky by byly pro Kyjev v současné situaci těžko přijatelné. Zároveň neexistuje žádný náznak toho, že by Rusko bylo připraveno podepsat dohodu za Trumpem navrhovaných podmínek. „Věc s Ruskem a Ukrajinou je, myslím, zdrojem neustálé frustrace pro celý Bílý dům,“ prohlásil v pátek v rozhovoru pro NBC americký viceprezident JD Vance. Zopakoval, že administrativu překvapilo, jak složité je konflikt vyřešit.
Evropské národy byly některými snahami USA zaskočené a snaží se udržet se součástí procesu. Šéfka zahraniční politiky EU, Kaja Kallasová, se v sobotu snažila bagatelizovat význam nové národní bezpečnostní strategie Trumpovy administrativy, která byla zveřejněna den předtím. Tato strategie mimo jiné uvádí, že Evropa čelí „civilizačnímu vymazání“ kvůli imigraci, a naznačuje, že by USA měly podpořit pravicové síly na kontinentu. „USA jsou stále naším největším spojencem,“ řekla Kallasová na diplomatické konferenci v Kataru. „Myslím, že jsme se ne vždy shodli na různých tématech, ale celkový princip stále platí. Jsme největší spojenci a měli bychom držet při sobě.“
Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že spojenci zůstanou pevní ve svém závazku podporovat Ukrajinu. Rutte v Bruselu na tiskové konferenci po setkání ministrů zahraničí Aliance přivítal jednání o mírovém plánu pro Ukrajinu, která probíhají za účasti Spojených států. Zároveň však zdůraznil, že podpora Kyjevu nesmí polevit.
