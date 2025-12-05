Trump varuje Evropu před „civilizačním vymazáním“. V novém dokumentu kritizuje EU i migraci

Libor Novák

5. prosince 2025 15:40

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump a jeho administrativa zveřejnili novou Národní bezpečnostní strategii, která obsahuje výbušné tvrzení. Dokument viní Evropskou unii a migrační politiku z hrozícího a totálního kulturního rozpadu starého kontinentu. Strategie tvrdí, že ekonomické problémy Evropy jsou „zastíněny reálnou a mnohem drastičtější vyhlídkou civilizačního vymazání“ během příštích dvaceti let.

V třiatřicetistránkovém dokumentu, který poskytuje jasné ideologické propojení mezi populistickým hnutím MAGA Donalda Trumpa a evropskými nacionalistickými stranami, americká administrativa uvádí několik hlavních příčin úpadku. Mezi ty patří činnost Evropské unie a dalších nadnárodních orgánů, které podkopávají politickou svobodu a suverenitu.

Dále je zmiňována migrační politika, která transformuje kontinent a vyvolává spory, cenzura svobody slova, potlačování politické opozice, klesající porodnost a ztráta národní identity a sebevědomí. Dokument nepřímo naznačuje i konspirační teorii „velké náhrady“, když uvádí, že je „více než pravděpodobné, že se některé členské země NATO stanou většinově nearopejské nejpozději během několika desetiletí.“

Tento narativ pravděpodobně silně rezonuje s většinou evropských krajně pravicových stran, jejichž programy jsou primárně postaveny na kritice EU, požadavcích na omezení migrace ze zemí s muslimskou většinou a vlasteneckém úsilí zvrátit vnímaný úpadek jejich zemí.

Administrativa, která navázala bližší vazby s krajně pravicovými stranami v zemích jako Německo a Španělsko, naznačuje, že by mohla ideologicky spřízněným evropským stranám pomoci. Strategie uvádí, že „Amerika povzbuzuje své politické spojence v Evropě k podpoře tohoto obrození ducha“ a rostoucí vliv „vlasteneckých evropských stran dává důvod k velkému optimismu“.

Dokument se krátce odklání od debaty o „civilizačním vymazání“ a zmiňuje válku na Ukrajině. USA uvádí, že je v americkém zájmu, aby válka skončila, a to i kvůli obnovení „strategické stability“ s Ruskem.

Zároveň však americká administrativa tvrdí, že „nestabilní menšinové vlády“ v Evropě mají „nerealistická očekávání od války“ a naznačuje, že by mohly bránit mírovému procesu. Tyto poznámky přicházejí v době, kdy evropští lídři soukromě varují, že by je Washington mohl během mírových jednání s Moskvou „zradit“.

V rozporu s politikou otevřených dveří NATO strategie USA požaduje „ukončit vnímání a zabránit realitě NATO jako neustále se rozšiřující aliance“. Ačkoliv Trumpův nesouhlas se vstupem Ukrajiny do NATO není žádným tajemstvím, tento postoj zastával i jeho předchůdce. Šéfka tiskového oddělení Evropské komise Paula Pinho uvedla, že Komise se s obsahem strategie teprve seznámí, ale „rozhodně“ svůj postoj v dohledné době vyjádří.

včera

New York Times podává žalobu na Pentagon a Hegsetha

Steve Witkoff

Cesta k míru na Ukrajině je nejistá, varuje Trump. Američtí vyslanci chystají setkání s kyjevským představitelem

Cesta k míru na Ukrajině zůstává podle Donalda Trumpa nejasná, a to i přes "přiměřeně dobré" rozhovory mezi americkými vyslanci a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které ovšem nepřinesly žádný zásadní průlom. Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, kteří absolvovali dlouhé úterní jednání v Kremlu, se nyní chystají setkat s předním ukrajinským vyjednavačem Rustemem Umerovem na Floridě. Trump ve středu v Oválné pracovně prohlásil, že Putin by dohodu rád uzavřel, nicméně dodal, že nemůže říct, co z jednání vzejde, protože "k tanci jsou potřeba dva". Prezident také uvedl, že Spojené státy "měly s Ukrajinou něco docela dobře rozpracováno".

Více souvisejících

Donald Trump EU (Evropská unie)

