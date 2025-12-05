Trump varuje Evropu před „civilizačním vymazáním“. V novém dokumentu kritizuje EU i migraci

Americký prezident Donald Trump a jeho administrativa zveřejnili novou Národní bezpečnostní strategii, která obsahuje výbušné tvrzení. Dokument viní Evropskou unii a migrační politiku z hrozícího a totálního kulturního rozpadu starého kontinentu. Strategie tvrdí, že ekonomické problémy Evropy jsou „zastíněny reálnou a mnohem drastičtější vyhlídkou civilizačního vymazání“ během příštích dvaceti let.
V třiatřicetistránkovém dokumentu, který poskytuje jasné ideologické propojení mezi populistickým hnutím MAGA Donalda Trumpa a evropskými nacionalistickými stranami, americká administrativa uvádí několik hlavních příčin úpadku. Mezi ty patří činnost Evropské unie a dalších nadnárodních orgánů, které podkopávají politickou svobodu a suverenitu.
Dále je zmiňována migrační politika, která transformuje kontinent a vyvolává spory, cenzura svobody slova, potlačování politické opozice, klesající porodnost a ztráta národní identity a sebevědomí. Dokument nepřímo naznačuje i konspirační teorii „velké náhrady“, když uvádí, že je „více než pravděpodobné, že se některé členské země NATO stanou většinově nearopejské nejpozději během několika desetiletí.“
Tento narativ pravděpodobně silně rezonuje s většinou evropských krajně pravicových stran, jejichž programy jsou primárně postaveny na kritice EU, požadavcích na omezení migrace ze zemí s muslimskou většinou a vlasteneckém úsilí zvrátit vnímaný úpadek jejich zemí.
Administrativa, která navázala bližší vazby s krajně pravicovými stranami v zemích jako Německo a Španělsko, naznačuje, že by mohla ideologicky spřízněným evropským stranám pomoci. Strategie uvádí, že „Amerika povzbuzuje své politické spojence v Evropě k podpoře tohoto obrození ducha“ a rostoucí vliv „vlasteneckých evropských stran dává důvod k velkému optimismu“.
Dokument se krátce odklání od debaty o „civilizačním vymazání“ a zmiňuje válku na Ukrajině. USA uvádí, že je v americkém zájmu, aby válka skončila, a to i kvůli obnovení „strategické stability“ s Ruskem.
Zároveň však americká administrativa tvrdí, že „nestabilní menšinové vlády“ v Evropě mají „nerealistická očekávání od války“ a naznačuje, že by mohly bránit mírovému procesu. Tyto poznámky přicházejí v době, kdy evropští lídři soukromě varují, že by je Washington mohl během mírových jednání s Moskvou „zradit“.
V rozporu s politikou otevřených dveří NATO strategie USA požaduje „ukončit vnímání a zabránit realitě NATO jako neustále se rozšiřující aliance“. Ačkoliv Trumpův nesouhlas se vstupem Ukrajiny do NATO není žádným tajemstvím, tento postoj zastával i jeho předchůdce. Šéfka tiskového oddělení Evropské komise Paula Pinho uvedla, že Komise se s obsahem strategie teprve seznámí, ale „rozhodně“ svůj postoj v dohledné době vyjádří.
Související
Co si myslí Evropané? Bojí se války a Trumpa vnímají jako nepřítele
Cesta k míru na Ukrajině je nejistá, varuje Trump. Američtí vyslanci chystají setkání s kyjevským představitelem
Donald Trump , EU (Evropská unie)
Aktuálně se děje
před 45 minutami
Trump varuje Evropu před „civilizačním vymazáním“. V novém dokumentu kritizuje EU i migraci
před 1 hodinou
Občanské demokraty čeká kritické období. Kuba mohl svůj odchod dohodnout s Babišem, tvrdí analytik
před 1 hodinou
Pomoc Ukrajině je i v našem zájmu, prohlásil Rutte před summitem NATO
před 1 hodinou
Nejdůležitější je nezpanikařit. Hasiči pro EZ radí, jak prožít advent v bezpečí a bez požárů
před 2 hodinami
Izrael v Eurovizi zůstane, ohlásila EBU. Čtyři země budou největší soutěž světa bojkotovat
před 3 hodinami
Internet po celém světě opět kolabuje. Cloudflare hlásí problémy, výpadky má LinkedIn, X nebo Zoom
před 4 hodinami
Putin v Indii vyjednává jednu dohodu za druhou. Země obnoví dodávky paliv z Ruska
před 5 hodinami
Putin: Rusko se za každou cenu zmocní celého Donbasu
před 5 hodinami
Počasí způsobí problémy řidičům či chodcům. Platí výstraha
před 5 hodinami
Opozice zpochybňuje Babišovo řešení. Měl Agrofert prodat, zní od Pirátů
před 6 hodinami
Rusko má kapacity napadnout nejen Evropu. Rádo jich využije, když vycítí slabost
před 7 hodinami
S Turkem ve vládě nemá problém pouze prezident, ukázal průzkum
před 8 hodinami
Merz na poslední chvíli mění plány. Nečekaně pojede kvůli Ukrajině do Bruselu
před 9 hodinami
Počasí o víkendu: V noci bude mrznout, přes den se citelně oteplí
včera
Pavel v úterý jmenuje Babiše premiérem
včera
Britský expert pro EZ: Globální potravinová bezpečnost bude stabilní, rizikem ale zůstává Putin
včera
Babiš oznámil, že se navždy vzdá Agrofertu
včera
New York Times podává žalobu na Pentagon a Hegsetha
včera
Letadlo se Zelenským pronásledovaly záhadné vojenské drony
včera
Je naprostá iluze věřit, že by Rusko mohlo na Ukrajině prohrát, prohlásil belgický premiér
Belgický premiér Bart De Wever prohlásil, že je "naprostá iluze" věřit, že by Rusko mohlo ve válce na Ukrajině prohrát. Jeho nedávné komentáře, které odhalují hluboké neshody mezi evropskými lídry, zazněly v pondělí na akci deníku La Libre. Premiér si stěžoval na "neuvěřitelný" tlak ohledně otázky využití zmrazených ruských aktiv.
Zdroj: Libor Novák