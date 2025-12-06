MAAE: Kryt v Černobylu po zásahu dronem neblokuje únik radiace

Libor Novák

6. prosince 2025 11:58

Zasažený kryt Černobylu
Zasažený kryt Černobylu Foto: reprofoto twitter

Ochranný kryt nad havarovaným jaderným reaktorem v ukrajinském Černobylu, který byl v únoru zasažen dronem, již nemůže plnit svou hlavní funkci, tedy blokovat radiaci. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

V únoru došlo k útoku dronu, který prorazil díru do takzvaného „nového bezpečného konfinmentu“. Tato ocelová konstrukce byla pečlivě vybudována s náklady 1,5 miliardy eur vedle zničeného reaktoru a následně přesunuta na místo v roce 2019. Byla součástí iniciativy vedené Evropou. Inspekce MAAE z minulého týdne potvrdila, že úder dronu narušil strukturu.

Výbuch v Černobylu v roce 1986, ke kterému došlo v době, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu, způsobil rozšíření radiace po celé Evropě. Sověti tehdy narychlo postavili nad reaktorem betonový „sarkofág“ s životností pouhých 30 let.

Nový konfinment byl postaven, aby zajistil bezpečné omezení radiace během desetiletí trvajícího závěrečného odstraňování původního sarkofágu, zničené reaktorové budovy pod ním a roztaveného jaderného paliva.

Generální ředitel MAAE, Rafael Grossi, řekl, že inspekční mise potvrdila, že ochranná struktura ztratila své primární bezpečnostní funkce, včetně schopnosti omezovat radiaci. Zároveň ale zjistila, že nedošlo k trvalému poškození nosných konstrukcí ani monitorovacích systémů. Grossi uvedl, že ačkoli byly provedeny některé opravy, je zásadní komplexní obnova, aby se zabránilo další degradaci a zajistila dlouhodobá jaderná bezpečnost.

Organizace spojených národů (OSN) 14. února informovala, že ukrajinské úřady oznámily, že dron s hlavicí s vysokou explozivní silou zasáhl elektrárnu, způsobil požár a poškodil ochranný plášť kolem reaktoru. Ukrajinské úřady z útoku obvinily Rusko, které však jakýkoli útok na elektrárnu popřelo. OSN v únoru uvedla, že úrovně radiace zůstaly normální a stabilní a nebyly hlášeny žádné úniky radiace.

Rusko okupovalo elektrárnu a okolní oblast déle než měsíc v prvních týdnech své invaze na Ukrajinu v únoru 2022, kdy se jeho síly snažily postupovat směrem na ukrajinské hlavní město Kyjev. Inspekce MAAE proběhla souběžně s celostátním průzkumem poškození elektrických rozvoden způsobeným válkou mezi Ukrajinou a Ruskem.

před 1 hodinou

USA hlásí pokrok v jednáních s Ukrajinou o plánu na ukončení války

Zdroj: Libor Novák

