Skupiny fotbalového MS rozlosována. Češi mohou hrát proti Mexiku, Jižní Koreji a JAR

V americkém Washingtonu D.C. byly v pátek rozlosovány základní skupiny jednoho z nejočekávanějších sportovních svátků příštího roku, tedy fotbalového mistrovství světa, které se bude v létě konat v USA, Kanadě a Mexiku. Poprvé se světového šampionátu zúčastní hned 48 týmů, avšak v osudí bylo známo dosud jen 42 mužstev. O zbylých šesti účastnících se ještě rozhodne jak v rámci mezikontinentální baráže, tak i v rámci evropské baráže. A právě v jedné z jejích čtyř větví figuruje i Česko. To tak koncem března bude bojovat o to, aby se mohlo na závěrečném turnaji utkat ve skupině A s domácím Mexikem, Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou.

K tomu, aby se česká fotbalová reprezentace po dvaceti letech opět podívala na mistrovství světa, bude muset vedle získání ztracené divácké důvěry i najití hlavního trenéra také postoupit přes baráž, v jejíž úvodu se utká doma s Irskem. Pokud se tak stane, bude moct v červnu příštího roku hrát dva duely své základní skupiny v Mexiku (zřejmě na legendárním Aztéckém stadionu) a jeden v americké Atlantě.

To, že Česko v případě postupu bude hrát právě v této skupině s těmito soupeři, rozhodl legendární hokejista Wayne Gretzky, který z osudí s týmy čtvrtého výkonnostního koše hned jako první vytáhl lístek právě mimo jiné i s českým týmem. Připomeňme, že ve stejné barážové větvi o postup bude ještě bojovat Irsko, Severní Makedonie a Dánsko.

Co se týče možných českých soupeřů na MS, se všemi v minulosti Češi hráli. S Jižní Koreou je to ta nejčerstvější zkušenost, když v roce 2016 v přípravě na tehdejší mistrovství Evropy s tímto asijským soupeřem prohrála 1:2. To s Mexikem Češi dokázali 2:1 vyhrát, ovšem tato výhra se datuje až do února 2000, kdy se oba celky utkaly na turnaji v Hongkongu. S Jihoafrickou republikou je pak zkušenost ještě starší, v rámci Poháru FIFA v roce 1997 tehdy Češi s Afričany remizovali 2:2.

Výsledek losu komentoval i šéf českého fotbalu David Trunda. „Zajímavá skupina jak pro hráče, tak pro fanoušky. Pro nás je trochu obtížnější se radovat, protože musíme zvládnout play-off. Přál bych si, aby se nám podařilo spojit celou Českou republiku a vytvořit co nejlepší atmosféru. Abychom společně zvládli první – a věřím, že i druhé – barážové utkání o postup na mistrovství světa,“ připomíná a dodal: „Na tuto šanci čekáme už 20 let a bylo by fantastické ji dotáhnout do úspěšného konce. I když víme, že nás ještě čeká dlouhá a náročná cesta. Věřím, že pro to všichni uděláme maximum.“

Podle manažera reprezentací Pavla Nedvěda je favoritem skupiny A domácí Mexiko. „Je to určitě velmi zajímavá skupina se silnými týmy. Bylo by skvělé si proti nim zahrát,“ tuší bývalý reprezentační kapitán, ale on ví, že Češi mají před sebou ještě další dva kroky k tomu, aby se mohli v zámoří s těmito soupeři utkat. „My se ale v tuto chvíli musíme soustředit především na náš hlavní cíl – úspěšně zvládnout baráž. Zejména pak hned první zápas, ve kterém nás čeká velmi těžký soupeř z Irska,“ nechal slyšet konkrétně.

Jak bylo výše zmíněno, počet účastníků MS je nově navýšen na 48 týmů, což tak znamená, že se rozrostl i počet základních skupin, kterých bude nově 12 (A-L) po čtyřech. Z losu vyplývá, že úvodním zápasem šampionátu bude 11. června ten mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou a zopakuje se tak úvodní zápas z MS 2010, který tehdy obstaraly stejné národní týmy. Své soupeře se mimo jiné pochopitelně dozvěděli i úřadující mistři světa z Argentiny, která byla zařazena do skupiny J, v níž se tak utká s Rakouskem, Alžírskem a Jordánskem.

To Francie zažije deja vu, když se stejně jako na MS v roce 2002 utká ve skupině se Senegalem. Právě tehdy na úvod šampionátu tehdejší úřadující světoví šampioni se Senegalci senzačně prohráli 0:1. Vedle toho se pak svěřenci kouče Didiera Deschampse se utká s Norskem (a jeho hvězdou Erlingem Haalandem) a s vítězem jedné z mezikontinentálních baráží.

Skupinou smrti tohoto MS je pravděpodobně poslední skupina L, v níž se vedle Panamy a Ghany představí i Angličané a kvalifikační soupeři Česka Chorvaté. Své soupeře se dozvěděli i úřadující evropští šampioni ze Španělska, které se pro změnu utkají s Kapverdy (jeden z nováčků fotbalového MS), Saúdskou Arábií a Uruguayí. Podle nových pravidel by se tak mohli úřadující evropští šampioni Španělé utkat s těmi úřadující světovými Argentinci až ve finále, pokud tedy oba celky vyhrají své skupiny.

Celý ceremoniál byl pojat jako obrovská kulturně-společenská show po americku, kterou z hlediště sledoval i samotný americký prezident Donald Trump vedle své manželky Melanie, ale i vedle mexické prezidentky a kanadského premiéra. Trump pak také od FIFA získal nově vzniklou Cenu míru. Kvůli nabitému programu se tak k losu přistoupila se zpožděním až po hodině a půl.

Los základních skupin fotbalového MS 2026:

Skupina A: Mexiko, Jihoafrická republika, Korea, vítěz evropského play–off D (Česko)

Skupina B: Kanada, vítěz evropského play–off A, Katar, Švýcarsko

Skupina C: Brazílie, Maroko, Haiti, Skotsko

Skupina D: USA, Paraguay, Austrálie, vítěz evropského play–off C

Skupina E: Německo, Curacao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor

Skupina F: Nizozemsko, Japonsko, vítěz evropského play–off B, Tunisko

Skupina G: Belgie, Egypt, Írán, Nový Zéland

Skupina H: Španělsko, Kapverdy, Saúdská Arábie, Uruguay

Skupina I: Francie, Senegal, vítěz mezikontinentálního play–off 2, Norsko

Skupina J: Argentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko

Skupina K: Portugalsko, vítěz mezikontinentálního play–off 1, Uzbekistán, Kolumbie

Skupina L: Anglie, Chorvatsko, Ghana, Panama

Navzdory červené kartě na závěr kvalifikace Ronaldo o start fotbalového MS nepřijde

