Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil

Libor Novák

23. dubna 2026 13:18

Kanye West
Kanye West

Kontroverzní americký rapper Kanye West, v současnosti známý jako Ye, se zřejmě letos v létě skutečně představí českému publiku. Podle webu Page Not Found se na jeho vystoupení dohodla soukromá Chuchle Aréna Praha s produkční společností HUGO productions. Přestože oficiální program arény zatím o koncertu mlčí, ředitelka areálu Zuzana Rambová plány potvrdila s tím, že v umělcově vystoupení nevidí žádný problém.

Plánovaný koncert má ambici přilákat až 50 tisíc návštěvníků. Spekulace o Westově příjezdu do Prahy se objevily již v loňském roce poté, co sešlo z jeho účasti na slovenském festivalu Rubicon. Tamní oznámení o jeho příjezdu vyvolalo silnou vlnu odporu, která vedla k odvolání akce, za niž měl rapper inkasovat sedm milionů dolarů. Odpor se tehdy zvedl i v Česku, kde proti jeho možnému vystoupení vznikla petice.

Důvodem celoevropského rušení Westových koncertů jsou jeho skandální výroky a činy z poslední doby. Interpret čelí ostré kritice za veřejné sympatie k Adolfu Hitlerovi, prodej reklamních předmětů s nacistickou symbolikou nebo vydávání skladeb s velmi problematickým obsahem. Mnohé evropské země se proto k jeho angažování staví velmi rezervovaně, nebo jej přímo odmítají.

V Praze se však přípravy na letní show v soukromém dostihovém areálu v Chuchli rozběhly naplno. Organizátoři sázejí na to, že i přes rapperovu pověst a řadu kontroverzí přitáhne jedna z nejvýraznějších postav současné hudební scény obrovské množství fanoušků. Pravděpodobně se proti jeho vystoupení ale zvedne i vlna odporu, stejně jako v jiných zemích.

Například ve Velké Británii se situace vyostřila natolik, že Westovi byl odepřen vstup do země, což vedlo ke zrušení jeho třídenního vystoupení na festivalu Wireless. Předtím se jeho tým pokoušel rezervovat termíny na stadionu Tottenhamu Hotspur, ale vedení fotbalového klubu tuto žádost odmítlo.

Podobný postoj zaujalo i švýcarské vedení stadionu St. Jakob-Park. Představitelé klubu FC Basel uvedli, že po důkladném přezkoumání odmítají poskytnout umělci platformu, protože jeho prezentace je v rozporu s jejich hodnotami.

Polské úřady rovněž zrušily jeho plánovaný koncert na Slezském stadionu v Chorzówě, který se měl konat 19. června. Ministerstvo kultury se aktivně snažilo raperovi vystoupení v zemi znemožnit a označilo jeho propagaci nacistické ideologie za neslučitelnou s polskými hodnotami.

Představitelé ministerstva zdůraznili, že vzhledem k historii holocaustu v Polsku nelze Westovo chování vnímat pouze jako zábavu. Úřady vyjádřily připravenost využít všechny právní prostředky k zabránění jeho vstupu na území státu. Tamní ministr zahraničí Radosław Sikorski dokonce prohlásil, že West nikdy nevstoupí na polské území s tím, že fašisté patří do vězení.

Francouzské úřady také vyvíjely tlak na zrušení koncertu, který byl naplánován na 11. června na stadionu Vélodrome v Marseille. Proti jeho vystoupení se postavil starosta Marseille Benoît Payan i ministr vnitra Laurent Nuñez, kteří hledali způsoby, jak akci zabránit. West nakonec prostřednictvím svých profilů na sociálních sítích oznámil, že koncert odkládá na neurčito. Ve svém vyjádření uvedl, že se tak rozhodl na základě vlastního uvážení.

11. dubna 2026 21:53

Ceny Anděl 2025 předány. Uspěli Michal Prokop, James Cole i Gufrau a Victor Kal

Adidas, photo by Henry & Co.

Adidas míří do ztráty díky rasistickým výrokům rappera Kanye Westa. Zboží firmy za 30 miliard Kč zřejmě jen tak spálí

Akcie německého Adidasu, ikonického výrobce sportovních potřeb, se závěrem týdne dramaticky propadly poté, co firma varovala, že má ve skladech neprodejné zboží za 1,2 miliardy eur, neboli zhruba 28,5 miliardy korun. Jak ekonom Kovanda informuje, jedná se o zboží, které sportovní gigant vyrobil pod značkou Yeezy v rámci marketingové spolupráce s americkým rapperem Ye, dříve známým jako Kanye West.

Kanye West

Kanye West

Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil

Kontroverzní americký rapper Kanye West, v současnosti známý jako Ye, se zřejmě letos v létě skutečně představí českému publiku. Podle webu Page Not Found se na jeho vystoupení dohodla soukromá Chuchle Aréna Praha s produkční společností HUGO productions. Přestože oficiální program arény zatím o koncertu mlčí, ředitelka areálu Zuzana Rambová plány potvrdila s tím, že v umělcově vystoupení nevidí žádný problém.

