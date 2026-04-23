Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil

Kontroverzní americký rapper Kanye West, v současnosti známý jako Ye, se zřejmě letos v létě skutečně představí českému publiku. Podle webu Page Not Found se na jeho vystoupení dohodla soukromá Chuchle Aréna Praha s produkční společností HUGO productions. Přestože oficiální program arény zatím o koncertu mlčí, ředitelka areálu Zuzana Rambová plány potvrdila s tím, že v umělcově vystoupení nevidí žádný problém.
Plánovaný koncert má ambici přilákat až 50 tisíc návštěvníků. Spekulace o Westově příjezdu do Prahy se objevily již v loňském roce poté, co sešlo z jeho účasti na slovenském festivalu Rubicon. Tamní oznámení o jeho příjezdu vyvolalo silnou vlnu odporu, která vedla k odvolání akce, za niž měl rapper inkasovat sedm milionů dolarů. Odpor se tehdy zvedl i v Česku, kde proti jeho možnému vystoupení vznikla petice.
Důvodem celoevropského rušení Westových koncertů jsou jeho skandální výroky a činy z poslední doby. Interpret čelí ostré kritice za veřejné sympatie k Adolfu Hitlerovi, prodej reklamních předmětů s nacistickou symbolikou nebo vydávání skladeb s velmi problematickým obsahem. Mnohé evropské země se proto k jeho angažování staví velmi rezervovaně, nebo jej přímo odmítají.
V Praze se však přípravy na letní show v soukromém dostihovém areálu v Chuchli rozběhly naplno. Organizátoři sázejí na to, že i přes rapperovu pověst a řadu kontroverzí přitáhne jedna z nejvýraznějších postav současné hudební scény obrovské množství fanoušků. Pravděpodobně se proti jeho vystoupení ale zvedne i vlna odporu, stejně jako v jiných zemích.
Například ve Velké Británii se situace vyostřila natolik, že Westovi byl odepřen vstup do země, což vedlo ke zrušení jeho třídenního vystoupení na festivalu Wireless. Předtím se jeho tým pokoušel rezervovat termíny na stadionu Tottenhamu Hotspur, ale vedení fotbalového klubu tuto žádost odmítlo.
Podobný postoj zaujalo i švýcarské vedení stadionu St. Jakob-Park. Představitelé klubu FC Basel uvedli, že po důkladném přezkoumání odmítají poskytnout umělci platformu, protože jeho prezentace je v rozporu s jejich hodnotami.
Polské úřady rovněž zrušily jeho plánovaný koncert na Slezském stadionu v Chorzówě, který se měl konat 19. června. Ministerstvo kultury se aktivně snažilo raperovi vystoupení v zemi znemožnit a označilo jeho propagaci nacistické ideologie za neslučitelnou s polskými hodnotami.
Představitelé ministerstva zdůraznili, že vzhledem k historii holocaustu v Polsku nelze Westovo chování vnímat pouze jako zábavu. Úřady vyjádřily připravenost využít všechny právní prostředky k zabránění jeho vstupu na území státu. Tamní ministr zahraničí Radosław Sikorski dokonce prohlásil, že West nikdy nevstoupí na polské území s tím, že fašisté patří do vězení.
Francouzské úřady také vyvíjely tlak na zrušení koncertu, který byl naplánován na 11. června na stadionu Vélodrome v Marseille. Proti jeho vystoupení se postavil starosta Marseille Benoît Payan i ministr vnitra Laurent Nuñez, kteří hledali způsoby, jak akci zabránit. West nakonec prostřednictvím svých profilů na sociálních sítích oznámil, že koncert odkládá na neurčito. Ve svém vyjádření uvedl, že se tak rozhodl na základě vlastního uvážení.
11. dubna 2026 21:53
Ceny Anděl 2025 předány. Uspěli Michal Prokop, James Cole i Gufrau a Victor Kal
Pražané se staví proti koncertu Kanyeho Westa. Ozval se Hřib, vznikla petice
Adidas míří do ztráty díky rasistickým výrokům rappera Kanye Westa. Zboží firmy za 30 miliard Kč zřejmě jen tak spálí
před 12 minutami
Babišova Agrofertu si opět všímají v zahraničí. Znovu může čerpat evropské dotace
před 51 minutami
Z Bílého domu vylezl další bizár. Trump nabízí slevy, které jsou matematicky nemožné
před 1 hodinou
Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil
před 2 hodinami
Odvolejte nekompetentního Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzval Babiše Fiala
před 3 hodinami
Moderní verze Rakouska-Uherska? Magyarovy plány s Visegrádskou skupinou se dotýkají i Česka
před 4 hodinami
Lídři EU se sejdou se Zelenským na Kypru. Potvrdí 90miliardovou půjčku Ukrajině
před 5 hodinami
Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil
před 5 hodinami
Víte, kolik je na světě miliardářů a milionářů? Možná výrazně víc, než si myslíte
před 6 hodinami
Otevření Hormuzského průlivu je podle Íránu nemožné. Příměří platí na neurčito, prohlásil Trump
před 7 hodinami
Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou
včera
Evropská unie představila plán na boj s energetickou krizí
včera
Zelenskyj: Ukrajina nemůže čekat, až skončí válka v Íránu
včera
Bundeswehr chce být nejsilnější armádou v Evropě. Rusko je největší hrozbou
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Klempíř se bojí studentů? Tisíce demonstrujících vyrazily do ulic, ministr za nimi nepřišel
včera
Lufthansa kvůli cenám paliva ruší 20 000 letů. Počítejte se zdražením, varují další aerolinky
včera
Rusku hrozí nová revoluce. A přijde už na podzim, varoval ve Státní dumě šéf komunistů
včera
Je potřeba sledovat kroky vlády, aby se veřejnoprávní média nestala závislá na politicích, vyzval Pavel
včera
Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot
včera
Slovensko a Maďarsko daly zelenou dalším protiruským sankcím, státy souhlasí s půjčkou 90 miliard eur Ukrajině
včera
Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak
Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.
Zdroj: Libor Novák