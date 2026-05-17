Policie zasahovala v Chomutově. Muž se zbraní se procházel po městě

Policisté v sobotu večer zasahovali v centru Chomutova kvůli muži s dlouhou střelnou zbraní. Osoba byla zadržena, případem se zabývají kriminalisté. Místní byli po zásahu ujištěni, že již nikomu nehrozí nebezpečí.
Policie v sobotu informovala, že po půl šesté večer přijala oznámení o pohybu osoby s dlouhou zbraní ve středu Chomutova. Dotyčný následně zamířil do jednoho z domů v Riegrově ulici. Spuštěno bylo policejní opatření. Lidé se nemohli přibližovat ke křižovatce ulic Riegrova a Ruská a neměli se pohybovat v blízkosti oken.
Před 20. hodinou přišla dobrá zpráva. "Policisté zadrželi osobu, která se v centru města pohybovala s dlouhou zbraní. V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté," sdělili strážci zákona.
"Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Děkujeme občanům za spolupráci a respektování pokynů policistů," dodala policie.
