Dánské úřady potvrdily, že uhynulou velrybou, která se v pátek objevila u jednoho z dánských ostrovů, je opravdu Timmy, jehož příběh v uplynulých týdnech sledovala média. Informoval o tom deník Guardian. Ostře sledovaný příběh tak nemá šťastný konec.
Tělo uhynulé velryby bylo nalezeno v pátek nedaleko malého ostrova mezi Dánskem a Švédskem. V sobotu se potvrdilo, že jde o Timmyho. "Můžeme potvrdit, že jde o tu samou velrybu, která dříve uvízla v Německu a byla předmětem pokusů o záchranu," uvedli zástupci dánské agentury na ochranu přírody.
Agentura zmínila, že povětrnostní podmínky v sobotu umožnily přiblížit se na místo, najít a získat sledovací zařízení, které bylo připevněno k tělu velryby. Tím se potvrdilo, že jde o stejné zvíře, které bylo dříve sledováno v německých vodách.
Timmyho příběh se v očích veřejnosti začal psát před téměř dvěma měsíci, kdy keporkak uvízl v mělkých vodách na německém pobřeží. Německé úřady brzy vzdaly snahu o záchranu slábnoucího zvířete, protože se domnívaly, že není možné ho vyprostit.
Do věci se v tu chvíli vložili dva němečtí milionáři a vzkázali, že jsou připraveni uhradit peníze za záchranu velryby. Nakonec je celá operace stála přibližně půldruhého milionu eur. Timmyho se podařilo od německého pobřeží u Lübecku dostat do hlubších vod u Dánska.
V prvních chvílích vše nasvědčovalo tomu, že velryba plave správným směrem. Brzy ale přišly špatné zprávy. Ukázalo se, že sledovací zařízení nefunguje tak, jak se očekávalo. Tělo se následně objevilo asi 70 kilometrů jižně od místa, kde byl Timmy vypuštěn.
Související
U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho
Došlo na slova vědců. Zesláblý keporkak Timmy zřejmě uhynul
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby
před 58 minutami
Policie zasahovala v Chomutově. Muž se zbraní se procházel po městě
před 2 hodinami
Víkendové počasí bude za týden jiné, vyplývá z výhledu
Aktualizováno včera
MS v hokeji: Slovinsko vs. Česko 3:2. Blamáž s outsiderem, rozhodlo prodloužení
včera
Poslední sbohem pro Oskara Petra. Rozloučit se přišli slavní hudebníci
včera
Pilotní provoz rychlosti 150 km/h na D3 se prodlužuje do konce roku
včera
Počasí nenaplní předpoklady. Meteorologové zrušili platnou výstrahu
včera
Zloděj lebky svaté Zdislavy dal soudu slib. Relikvii vnímal jako reklamní poutač
včera
Slováci na úvod vydřeli tři body v zápase s Norskem, Rakušané zvládli duel s Británií
včera
Smutní i Karel III. Na královské jezdecké show zemřel voják
včera
Záchytka jako český vynález. První protialkoholní stanice se otevřela před 75 lety
včera
Pošta zavírá několik partnerských pošt. Kontrola odhalila vážné problémy
včera
Američané obviní Raúla Castra. Bratrovi Fidela je přes devadesát
včera
Dostál do branky na MS nepřijede. V Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou
včera
Padlo nečekané rozhodnutí. Soud poprvé řešil případ krádeže lebky svaté Zdislavy
včera
Deštivé počasí dorazilo. Meteorologové řekli, kde bude pršet nejvíc
včera
Američané zlikvidovali teroristu z Islámského státu. Byl prý druhý nejmocnější
včera
Švýcarsko v repríze finále loňského MS oplatilo Američanům porážku
včera
Babiš věří, že podpora rodin je klíčem k řešení nízké porodnosti v Česku
včera
Trump varoval Tchaj-wan. Problém s Čínou může nastat jednoduše
Americký prezident Donald Trump po návštěvě Číny varoval Tchaj-wan před formálním vyhlášením nezávislosti na Pekingu. Podle Trumpa by se obě strany měly uklidnit, aby nedošlo k vojenské konfrontaci.
Zdroj: Lucie Podzimková