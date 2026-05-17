Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby

Lucie Podzimková

17. května 2026 9:10

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře Foto: Reprofoto YouTube

Dánské úřady potvrdily, že uhynulou velrybou, která se v pátek objevila u jednoho z dánských ostrovů, je opravdu Timmy, jehož příběh v uplynulých týdnech sledovala média. Informoval o tom deník Guardian. Ostře sledovaný příběh tak nemá šťastný konec. 

Tělo uhynulé velryby bylo nalezeno v pátek nedaleko malého ostrova mezi Dánskem a Švédskem. V sobotu se potvrdilo, že jde o Timmyho. "Můžeme potvrdit, že jde o tu samou velrybu, která dříve uvízla v Německu a byla předmětem pokusů o záchranu," uvedli zástupci dánské agentury na ochranu přírody.

Agentura zmínila, že povětrnostní podmínky v sobotu umožnily přiblížit se na místo, najít a získat sledovací zařízení, které bylo připevněno k tělu velryby. Tím se potvrdilo, že jde o stejné zvíře, které bylo dříve sledováno v německých vodách. 

Timmyho příběh se v očích veřejnosti začal psát před téměř dvěma měsíci, kdy keporkak uvízl v mělkých vodách na německém pobřeží. Německé úřady brzy vzdaly snahu o záchranu slábnoucího zvířete, protože se domnívaly, že není možné ho vyprostit. 

Do věci se v tu chvíli vložili dva němečtí milionáři a vzkázali, že jsou připraveni uhradit peníze za záchranu velryby. Nakonec je celá operace stála přibližně půldruhého milionu eur. Timmyho se podařilo od německého pobřeží u Lübecku dostat do hlubších vod u Dánska. 

V prvních chvílích vše nasvědčovalo tomu, že velryba plave správným směrem. Brzy ale přišly špatné zprávy. Ukázalo se, že sledovací zařízení nefunguje tak, jak se očekávalo. Tělo se následně objevilo asi 70 kilometrů jižně od místa, kde byl Timmy vypuštěn. 

U dánského ostrova Anholt byla ve čtvrtek zpozorována velryba, která podle tamních úřadů vykazuje známky toho, že je již delší dobu mrtvá. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí odhaduje, že se jedná o uvízlého keporkaka o délce mezi 10 až 15 metry. Tělo mořského savce se nachází přibližně 75 metrů od pobřeží zmiňovaného ostrova a místní představitelé oznámili, že v pátek plánují zahájit operaci k jeho vyproštění a vyzvednutí.
Osud keporkaka Timmyho, který se po týdnech strávených v mělkých vodách Baltského moře dočkal vytouženého vypuštění do Severního moře, zůstává nejasný a doprovázejí ho rostoucí obavy. Odborníci z Německého oceánografického muzea v úterý připustili, že zvíře s vysokou pravděpodobností nepřežilo. Tato zpráva vyvolala značné emoce u veřejnosti i vědecké komunity, která celou záchrannou misi od počátku bedlivě sledovala.

Český hokejový národní tým má na programu v sobotu druhý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Poté, co zvládli v pátek svůj úvodní duel proti Dánům, nad kterými vyhráli bez potíží 4:1, se svěřenci kouče Radima Rulíka nyní střetnou se Slovinskem. I v tomto zápase jsou Češi favority. Oproti duelu s Dány se proti Slovincům v české brance představí Dominik Pavlát a v sestavě se poprvé objeví obránce Jan Mandát. Bude mít stejně jasný průběh duel se Slovinskem, jako ten s Dánskem? Sledujte online reportáž zápasu se startem od 20:20 třetinu po třetině na serveru Eurozpravy.cz.

Ministerstvo dopravy rozhodlo o prodloužení pilotního provozu zvýšené nejvyšší dovolené rychlosti 150 km/h na vybraném úseku dálnice D3 mezi kilometry 84–131. Na základě dosavadního průběžného vyhodnocení bude pilotní režim prodloužen do konce letošního roku, aby bylo možné získat dostatek reprezentativních dat pro objektivní posouzení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu.

Druhým hracím dnem pokračuje v sobotu 89. mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Do turnaje dnes vkročili poprvé i hokejisté Slovenska, kteří se na úvod skupiny B střetli s Norskem. Přestože naši východní sousedé šli do tohoto střetnutí jako favorité, na svou výhru se docela nadřeli. Nakonec až díky trefě Hrivíka ze třetí třetiny svěřenci kouče Vladimíra Országha vyhráli těsně 2:1. Ve druhém souběžně hraném poledním zápase potvrdili Rakušané roli mírného favorita v duelu s Velkou Británií, přestože i oni měli v první třetině nevydařenou pasáž, v níž ztratili třígólový náskok. Na vyrovnání se ale Britové ve zbytek zápasu nezmohli, naopak Rakušané odskočili na konečných 5:2.

Americké ministerstvo spravedlnosti se chystá obvinit někdejšího kubánského lídra Raúla Castra, kterému je přes 90 let. Informovala o tom BBC. Mladší bratr Fidela Castra se má zodpovídat ze dvou činů v 90. letech minulého století. Záměr americké justice je vnímán jako další prostředek aktuálního tlaku na Kubu.

Protože patří k českým brankářům, na kterého se můžou v týmu od trenérů po spoluhráče opravdu spolehnout pokaždé, když nastoupí do branky, všichni včetně fanoušků doufali, že českému týmu pomůže Lukáš Dostál na MS i tentokrát. Realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem o jeho služby hodně stál, nakonec však musí vzít zavděk trojici gólmanů, kterou s sebou původně do Švýcarska vzali. I když ještě existuje možnost příjezdu jiného českého gólmana ze zámoří.

Hned v úvodní páteční hrací den došlo v rámci 89. mistrovství světa v hokeji k repríze loňského finále světového šampionátu mezi Švýcarskem a USA. K radosti domácího publika v Curychu si hokejisté země helvetského kříže na úřadujících světových šampionech smlsli a porazili je 3:1. Oplatili jim tak porážku 0:1 po prodloužení ze zmiňovaného loňského finálového zápasu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek ve Strakově akademii zúčastnil odborné konference, která se zaměřila na aktuální demografický vývoj v Česku a možnosti jeho řešení. Diskuse odborníků, zástupců veřejné správy i dalších institucí nabídla komplexní pohled na příčiny nízké porodnosti i na opatření, která mohou vytvořit příznivější podmínky pro zakládání rodin.

