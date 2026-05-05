Došlo na slova vědců. Zesláblý keporkak Timmy zřejmě uhynul

Libor Novák

5. května 2026 16:03

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře
Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře Foto: Reprofoto YouTube

Osud keporkaka Timmyho, který se po týdnech strávených v mělkých vodách Baltského moře dočkal vytouženého vypuštění do Severního moře, zůstává nejasný a doprovázejí ho rostoucí obavy. Odborníci z Německého oceánografického muzea v úterý připustili, že zvíře s vysokou pravděpodobností nepřežilo. Tato zpráva vyvolala značné emoce u veřejnosti i vědecké komunity, která celou záchrannou misi od počátku bedlivě sledovala.

Poslední nezvratný důkaz o tom, že byl Timmy naživu, pochází ze soboty 2. května. Droneové záběry pořízené v 9:24 ráno zachytily moment, kdy byl kytovec vypuštěn na volné moře. Od té chvíle však o jeho pohybu neexistují žádné verifikovatelné informace. Německé oceánografické muzeum v oficiálním prohlášení uvedlo, že od vypuštění neobdrželo žádná data z GPS lokátoru, který měl být na zvířeti nainstalován.

Vědci se obávají, že extrémně zesláblé zvíře, které předchozí měsíc opakovaně uvázlo na mělčinách, prostě nemělo dostatek fyzických sil. Podle jejich předpokladů nebyl Timmy schopen dlouhodobě plavat v hlubokých vodách Severního moře. „Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu je s vysokou pravděpodobností nutné počítat s tím, že velryba již nežije,“ konstatovalo muzeum ve své zprávě.

Celá záchranná operace byla přitom unikátním soukromým projektem. Podnikatelé Karin Walter-Mommert a Walter Gunz do mise investovali přibližně 1,5 milionu eur. Jejich snaha o záchranu keporkaka, který se v dubnu stal celebritou Baltského moře, však nyní čelí ostré kritice kvůli netransparentnosti a technickým nedostatkům při vypouštění.

Hlavním jablkem sváru je funkčnost a existence sledovacího zařízení. Zatímco vědci požadují data pro potvrzení úspěchu mise, organizátoři začali po vypuštění uvádět rozporuplné informace. Nejprve tvrdili, že senzor má pouze omezenou funkčnost a nepřenáší přesné souřadnice, později se od celého procesu vypouštění začali distancovat s tím, že u něj nebyli přímo přítomni.

Odborníci z muzea zdůrazňují, že pro vědecké účely i pro vyvození poučení pro budoucí případy uváznutí velryb jsou přesná data klíčová. Požadují po soukromé iniciativě zveřejnění modelu trackeru, fotodokumentaci jeho připevnění k tělu velryby a především kompletní surová data. Bez těchto důkazů nelze o úspěchu záchrany vůbec hovořit.

Napětí mezi vědci a organizátory mise se vyhrotilo již během neděle, kdy se objevila první podezření, že Timmy byl vypuštěn bez fungujícího GPS systému. Ochránci zvířat a mořští biologové začali vznášet otázky ohledně profesionality celého postupu a obviňovat posádky plavidel, které se na transportu podílely, z pochybení.

Stav velryby byl kritický již před transportem. Opakovaná uváznutí v Baltském moři svědčila o tom, že Timmy je dezorientovaný a vyčerpaný. Převezení do Severního moře mělo být jeho poslední šancí na návrat do přirozeného prostředí, ale zdá se, že zátěž spojená s transportem a vypuštěním byla nad jeho možnosti.

Německé oceánografické muzeum ve svém prohlášení ze dne 5. května zdůraznilo, že by mělo být v zájmu samotných mecenášů, aby poskytli veškeré dostupné informace. Pokud se nepodaří prokázat, že Timmy skutečně plaval a aktivně se pohyboval v hlubokých vodách, zůstane celá nákladná operace zapsána jako neúspěšný pokus s tragickým koncem.

Kritici z řad vědecké komunity poukazují na to, že soukromá iniciativa sice disponovala obrovskými finančními prostředky, ale zřejmě podcenila odbornou stránku věci. Absence nezávislého dohledu při samotném aktu vypuštění do moře nyní znemožňuje objektivní posouzení situace a dává prostor pro nejhorší scénáře.

Veřejnost, která Timmyho příběh sledovala s nadějí, je nyní konfrontována s tichem, které přichází z mořských hlubin. Pokud tracker skutečně nefunguje nebo nebyl správně připevněn, existuje jen malá šance, že se o osudu velryby dozvíme něco nového, pokud se její tělo neobjeví na některém z pobřeží.

Případ velryby Timmyho se tak stal smutným příkladem toho, jak i ty nejlépe míněné soukromé záchranné akce mohou narazit na hranice reality a technických limitů. Zatímco vědci prakticky nepochybují o Timmyho skonu, organizátoři mlčí, čímž jen posilují dohady o tom, že milionová mise skončila fiaskem uprostřed studených vln Severního moře.

Odborníci na divokou zvěř dlouhodobě varovali, že Timmy byl po čtyřech týdnech v mělké zátoce extrémně oslabený. Veterinářka Kerstin Alexandra Dörnathová kritizovala postup soukromé iniciativy jako „aktivismus namísto odbornosti“. Podle ní skutečnost, že velryba bez odporu tolerovala manipulaci a připevnění popruhů, nesvědčí o spolupráci zvířete, ale o jeho totálním vyčerpání a zoufalství.

Dörnathová navíc už dříve upozorňovala na rizika, která velrybu čekala po vypuštění. Domnívá se, že pro takto zesláblé zvíře může být Severní moře pastí. V rozhovoru pro média dokonce použila drsný příměr, že vypuštění je pro velrybu „přímou vstupenkou do čelistí kosatek“. Existují také obavy, že se zvíře po vypuštění nebude schopno udržet u hladiny a utopí se.

Napětí kolem záchranné mise se přeneslo i do politické roviny. Ministr Till Backhaus na nedávné tiskové konferenci neskrýval své rozhořčení a zvýšil hlas proti postupu záchranářů. Celá kauza vyvolává debatu o tom, kde končí etická povinnost pomoci trpícímu tvorovi a kde začíná nepřirozené prodlužování jeho utrpení proti zákonům přírody.

Právní zástupce soukromé skupiny, která za celou akcí stojí, mezitím oznámil, že po skončení záchrany bude požadovat zpětné přezkoumání zpráv o stavu velryby. Tímto krokem chce pravděpodobně obhájit legitimitu svého zásahu, který byl od počátku prováděn proti radám mnoha certifikovaných expertů a vládních institucí.

Původní pokusy o vysvobození, které organizovaly státní složky, skončily neúspěchem. Začátkem dubna úřady naději na záchranu zvířete zcela vzdaly, což ovšem vyvolalo vlnu nevole mezi obyvateli. Pod tlakem veřejného mínění nakonec úřady souhlasily s tím, aby se záchranného plánu ujali soukromí investoři. Ne všichni vědci však tento postup schvalují, mnozí ho považují za příliš riskantní s nízkou šancí na úspěch.

Backhaus se za akci postavil a zdůraznil, že pokus za to rozhodně stojí. Podle něj je nečinnost tou nejhorší možnou variantou. Celá událost kolem Timmyho vyvolala v zemi obrovskou mediální pozornost, která kromě vln solidarity přinesla také bouřlivé debaty a šíření konspiračních teorií.

Třináctimetrový savec se stal v Německu středem velké pozornosti. Poté, co několik prvotních záchranných akcí selhalo, se objevili dva podnikatelé, kteří se rozhodli operaci financovat. Plán spočíval v naložení velryby na speciální člun a jejím následném odtažení do hlubších vod.

Backhaus potvrdil, že velrybu prohlédli dva veterináři. Podle jejich odborného posouzení mělo být zvíře v dostatečné kondici, aby náročný transport zvládlo. Po tomto oznámení se potápěči v mělkých vodách poblíž ostrova Poel připravovali k akci přímo u boku připraveného plavidla.

Odborníci, včetně ředitele oceánografického muzea ve Stralsundu Burkarda Bascheka, ale už dříve varovali, že pokusy o záchranu hraničí s týráním zvířat. Baschek poukazoval na letargické chování velryby, nevratně zaseknutou rybářskou síť v tlamě a četné kožní vředy, které podle něj jasně vypovídaly o kritickém zdravotním stavu zvířete. Podle mezinárodních expertů byla prognóza velryby velmi špatná a další prodlužování jejího utrpení považovali za chybu.

Přítomnost zvířete u pobřeží přilákala stovky turistů a zvědavců z celé Evropy, kteří v okolí táboří. Někteří lidé se dokonce pokusili plavat v chladném moři přímo k velrybě, než je musela vyvést vodní policie. Záchranné úsilí se dosud soustředilo na polévání velryby vodou a nanášení zinkové masti na její poškozenou kůži. Kritici však tvrdili, že tým, který se ujal iniciativy, postrádal potřebné zkušenosti a celou situaci se snaží politicky zneužít, přičemž varovali, že stres z manipulace velrybě jen přitíží.

Do centra dění se dostal i Backhaus, který se stal terčem výhružek od lidí, jež mu vyčítali, že nad zvířetem příliš brzy zlomil hůl. Ačkoliv se ministr původně ztotožňoval s vědeckým názorem, že velrybě nelze pomoci, novou iniciativu podporoval. Backhaus odmítal spekulace, že jeho postoj souvisí s blížícími se volbami, v nichž by obrazy mrtvého zvířete mohly negativně ovlivnit preference jeho strany. Ministr nyní využívá policejní ochranu poté, co mu lidé na sociálních sítích přáli, aby trpěl stejně jako velryba.

Odborníci z muzea, kteří se stavěli proti záchranné operaci, čelí podobným útokům. Objevila se obvinění, že vědci chtějí, aby velryba zemřela, protože si chtějí ponechat její kostru a vydělat na ní miliony, což instituce důrazně popírá. Vyšetřování pozadí záchranného týmu navíc odhalilo vazby na skupiny zastávající krajně pravicové názory, ezoterické metody či konspirační teorie spojené s obdobím pandemie. Členové skupiny dokonce věřili, že jsou schopni vytvořit kolem velryby auru, která jí pomůže přežít, a kvůli podpoře akce se sjeli lidé z celého světa.

před 2 hodinami

Oznámení nových Trumpových cel zahýbalo Evropou. Od lídrů přišla rázná reakce

Související

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje

Záchranná operace, která nemá v moderní historii obdoby, se přesouvá do své rozhodující fáze. Transportní loď s keporkakem, kterému záchranáři přezdívají „Timmy“, pokračuje v cestě směrem k Severnímu moři. Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách konvoj remorkérů minul dánské pobřeží a zamířil k západnímu břehu Švédska. Kolem páté hodiny ranní se plavidlo nacházelo u ostrova Sejero.
Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije

Záchranáři v Německu v úterý dosáhli významného pokroku při snaze o vysvobození uvízlého plejtváka dlouhoploutvého. Zvíře, kterému média přezdívají Timmy, se podařilo úspěšně navést do speciálně upraveného člunu, který by ho měl převézt do hlubších vod. Tato operace představuje další pokus o záchranu tvora, jehož boj o přežití sleduje německá veřejnost již několik týdnů.

Více souvisejících

Velryby Německo

Aktuálně se děje

před 18 minutami

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Došlo na slova vědců. Zesláblý keporkak Timmy zřejmě uhynul

Osud keporkaka Timmyho, který se po týdnech strávených v mělkých vodách Baltského moře dočkal vytouženého vypuštění do Severního moře, zůstává nejasný a doprovázejí ho rostoucí obavy. Odborníci z Německého oceánografického muzea v úterý připustili, že zvíře s vysokou pravděpodobností nepřežilo. Tato zpráva vyvolala značné emoce u veřejnosti i vědecké komunity, která celou záchrannou misi od počátku bedlivě sledovala.

před 59 minutami

Pete Hegseth

Hegseth: Cesta Hormuzským průlivem je volná. Írán se ztrapnil a uchýlil k mezinárodnímu vydírání

Navzdory opakovaným střetům v Hormuzském průlivu a rostoucímu napětí mezi Washingtonem a Teheránem trvají špičky amerického Pentagonu na tom, že příměří z 8. dubna stále platí. Americký ministr obrany Pete Hegseth a předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine na tiskovém brífinku uvedli, že nynější íránské útoky zatím nedosáhly prahu, který by vyžadoval plné obnovení válečných operací.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Oznámení nových Trumpových cel zahýbalo Evropou. Od lídrů přišla rázná reakce

Transatlantické obchodní vztahy procházejí další hlubokou krizí poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že odstupuje od části přelomové dohody o clech, kterou uzavřel s lídry Evropské unie loni v létě ve Skotsku. Trump ostře zkritizoval Brusel za příliš pomalou ratifikaci ujednání a na sociální síti Truth Social oznámil, že zvýší cla na automobily a nákladní vozy dovážené z EU do Spojených států z nynějších 15 % na 25 %.

před 3 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Vypíná internet, zavádí příměří. Jak se Rusko chystá na oslavy Dne vítězství?

Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí, která každoročně 9. května oslavuje vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem, projde letos zásadní proměnou. Poprvé po téměř dvaceti letech se na ní neobjeví žádná těžká vojenská technika. Rozhodnutí ministerstva obrany vynechat tanky, raketové systémy a další techniku vyvolalo vlnu spekulací o skutečném stavu ruských ozbrojených sil i bezpečnostní situaci v zemi.

před 4 hodinami

Hormuzský průliv

Projekt Svoboda očima expertů: Pochybují, že USA mají dostatek kapacit

Americké vojenské velitelství zahájilo v pondělí operaci Projekt Svoboda, jejímž cílem je zajistit bezpečnou plavbu obchodních lodí skrze strategický Hormuzský průliv. Admirál Bradley Cooper, šéf Centrálního velitelství USA, zdůraznil, že se jedná o čistě defenzivní operaci. K vytvoření takzvaného „obranného deštníku“ nad touto oblastí využívá americká armáda široké spektrum prostředků, včetně válečných lodí, letadel, vrtulníků a bezpilotních letounů.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Moskva, Kreml

Rusko zřejmě kvůli oslavám Dne vítězství vypnulo v Moskvě a Petrohradu internet

V ruské metropoli Moskvě a v druhém největším městě zemi, Petrohradu, došlo v úterý 5. května v ranních hodinách k rozsáhlým výpadkům mobilního internetu. Problémy zasáhly mnoho městských částí a potvrdili je nejen běžní uživatelé, ale i nezávislé zpravodajské kanály jako Astra či petrohradský server Fontanka. Výpadek se projevuje neschopností načíst webové stránky i v případech, kdy je signál sítě formálně dostupný.

před 5 hodinami

Íránská delegace v Pákistánu

Ještě jsme ani nezačali, varuje Írán USA. Trump hrozí vymazáním z povrchu zemského

Předseda íránského parlamentu a hlavní vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že v Hormuzském průlivu se začíná upevňovat nová rovnováha sil. Podle jeho vyjádření na sociální síti X je současný stav pro Spojené státy neudržitelný. Ghalibaf obvinil USA a jejich spojence, že porušováním příměří a zaváděním blokád ohrožují bezpečnost námořní dopravy a tranzit energií. Varoval také, že Írán se svými operacemi ještě ani pořádně nezačal.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 9 hodinami

včera

německá policie v akci

Do davu lidí v německém Lipsku vjelo auto. Na místě byli mrtví a zranění

Německým Lipskem otřásla v pondělí odpoledne tragédie, která si vyžádala nejméně dva lidské životy a desítky zraněných. Do davu lidí v samotném centru města vjel vysokou rychlostí řidič v osobním automobilu typu SUV. Incident se odehrál v pěší zóně, která byla v té době plná nakupujících a návštěvníků kaváren užívajících si teplého jarního dne.

včera

Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky

Moskva je před oslavami Dne vítězství každou noc pod ukrajinským útokem

Ruské hlavní město se v pondělí v brzkých ranních hodinách stalo terčem útoku ukrajinského dronu, který zasáhl luxusní výškovou obytnou budovu v jihozápadní části Moskvy. Nálet, který si nevyžádal žádné oběti na životech, způsobil viditelné škody na fasádě a v interiérech bytů. Jde o třetí noc v řadě, kdy byla Moskva pod útokem, a to jen několik dní před oslavami Dne vítězství 9. května.

včera

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

CNN: Putin čelí rostoucí paranoie. Chorobně se bojí atentátu

Ruský prezident Vladimir Putin čelí rostoucí paranoie z možného atentátu nebo vnitrostranického převratu. Podle uniklé zprávy evropských tajných služeb, na kterou se odkazují server Important Stories a stanice CNN, panují v Kremlu od začátku března vážné obavy z úniku citlivých informací a spiknutí uvnitř ruských politických a bezpečnostních elit. Putin se má obávat zejména útoku pomocí dronů, které by mohli zorganizovat lidé z jeho blízkého okolí.

včera

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Tři mrtví, další mohou následovat. Co jsou hantaviry, které ohrožují cestující na výletní lodi?

Podezření na propuknutí nákazy hantavirem na výletní lodi MV Hondius uprostřed Atlantského oceánu si vyžádalo již tři oběti. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí potvrdila úmrtí tří cestujících a jeden další potvrzený případ, přičemž nejméně jeden člověk zůstává v kritickém stavu v intenzivní péči v Jihoafrické republice. Úřady aktuálně prověřují dalších pět podezřelých případů mezi pasažéry.

včera

Mark Carney, Liberální strana Kanady

Carney: Evropa se nepodrobí brutálnímu světu, stane se základnou pro obnovu mezinárodního řádu

Evropa se nepodrobí „brutálnímu světu“ a namísto toho se stane základnou pro obnovu nového mezinárodního řádu. Na summitu Evropského politického společenství (EPC) v arménském Jerevanu to prohlásil kanadský premiér Mark Carney. Ten se stal historicky prvním neevropským lídrem, který se jednání tohoto bloku zúčastnil, což podtrhuje proměnu globálních spojenectví v době rostoucí nejistoty.

včera

Nagyová dostala za kauzu Čapí hnízdo podmínku. Selhání justice, opáčil Babiš

Vleklá kauza padesátimilionové dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo dospěla u Městského soudu v Praze k přelomovému rozuzlení. Soudce Jan Šott v pondělí vynesl odsuzující verdikt nad europoslankyní a bývalou manažerkou holdingu Agrofert Janou Nagyovou. Ta byla za dotační podvod potrestána třemi lety vězení s podmíněným odkladem na pět let a pokutou ve výši půl milionu korun.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy