U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho

U dánského ostrova Anholt byla ve čtvrtek zpozorována velryba, která podle tamních úřadů vykazuje známky toho, že je již delší dobu mrtvá. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí odhaduje, že se jedná o uvízlého keporkaka o délce mezi 10 až 15 metry. Tělo mořského savce se nachází přibližně 75 metrů od pobřeží zmiňovaného ostrova a místní představitelé oznámili, že v pátek plánují zahájit operaci k jeho vyproštění a vyzvednutí.
Tento nález okamžitě vyvolal vlnu spekulací v dánských i německých médiích ohledně identity uhynulého zvířete. Všichni si nyní kladou otázku, zda se nejedná o populárního mladého keporkaka, který v uplynulých týdnech plnil přední strany novin. Tento konkrétní jedinec dostal od veřejnosti přezdívku Timmy a jeho osud s napětím sledovalo celé Německo od konce března, kdy poprvé uvízl na mělčině.
Mladý keporkak byl v německých vodách poprvé spatřen již na začátku března, konkrétně u baltského pobřeží, což je velmi daleko od jeho přirozeného prostředí v Atlantském oceánu. Velryba měřící zhruba 12 metrů, jejíž věk odborníci odhadovali na čtyři až šest let, následně opakovaně uvízla v mělké vodě. S každým dalším uvíznutím se přitom zdravotní stav zvířete viditelně horšil, což vyvolávalo velké obavy ochránců přírody.
Německé úřady byly kvůli neúspěšným pokusům o záchranu a špatné prognóze na začátku dubna připraveny celý proces ukončit a nechat přírodu jít svou cestou. Pod silným tlakem veřejnosti se však do věci vložila soukromá společnost, která přišla s novým plánem. Prvotní pokusy s nafukovacími polštáři a pontony sice selhaly, ale nakonec se podařilo velrybu navést do speciálního člunu a odtáhnout ji směrem k otevřenému moři.
Tato závěrečná záchranná mise doprovázela Timmyho na několik dní trvající cestě od německých břehů, která skončila úspěšným vypuštěním do Severního moře. K uvolnění zvířete došlo na začátku května přibližně 70 kilometrů od dánského pobřeží, kde měl keporkak dostat novou šanci na život. Už tehdy se však objevovaly varovné hlasy z řad vědecké komunity, které úspěch této akce zpochybňovaly.
Někteří vědci upozorňovali, že náročný transport mohl být pro již tak oslabeného savce příliš velkou zátěží. Dlouhodobý pobyt v mělkých vodách Baltského moře spojený s opakovaným uvíznutím zanechal na zdraví zvířete trvalé následky. Podle biologů bylo tělo keporkaka po téměř dvou měsících strádání v nevhodných podmínkách extrémně vyčerpané, což výrazně snižovalo jeho šance na dlouhodobé přežití na svobodě.
K možnosti, že by se zachráněná velryba mohla znovu objevit u dánských břehů, se již dříve vyjádřilo dánské ministerstvo životního prostředí. To dopředu avizovalo, že v případě dalšího uvíznutí na svém území neplánuje žádné záchranné akce. Dánské úřady zastávají názor, že uvíznutí velryb na pláži je naprosto přirozený fenomén a lidé by do tohoto procesu neměli svými zásahy vůbec vstupovat.
Zda nalezené tělo u ostrova Anholt skutečně patří Timmymu, určí až následující zkoumání po vytažení zvířete z vody. Zatímco německá veřejnost doufá, že se smutný scénář nepotvrdí, dánská média přinášejí aktuální zpravodajství o přípravách na transport uhynulého jedince.
Zdroj: Libor Novák