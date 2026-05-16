Pošta zavírá několik partnerských pošt. Kontrola odhalila vážné problémy

Jan Hrabě

16. května 2026 15:34

Ilustrační fotografie. Foto: Depositphotos

Česká pošta se připravuje na uzavření devíti partnerských pošt kvůli finančnímu schodku na straně jejich provozovatele. Informovala o tom na webových stránkách. O peníze, které byly určeny i na výplatu důchodů, se bude firma soudit. 

U obchodního partnera, který zajišťuje provoz devíti pošt Partner, byl vnitřní kontrolou České pošty zjištěn schodek v řádu stovek tisíc korun. Šlo přitom o peníze určené na výplatu důchodů či poštovních poukázek. "Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli a nepřijdou," ujistila firma.

Pošta na základě zmíněných skutečností odstoupila od smlouvy s provozovatelem pošt Partner, protože obchodní partner nebyl ve stanovené lhůtě schopen uhradit chybějící finanční obnos. Státní podnik bude peníze vymáhat po provozovateli právní cestou.

"Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty Partner s novými provozovateli. Od 18. května 2026 budou všechny uložené zásilky a finanční služby dostupné na zastupujících poštách," uvedla pošta. 

Partnerské pošty pro tuto chvíli končí v obcích Staroselský Hrádek, Chrástice, Pečice, Běrunice, Lužec nad Cidlinou, Běstvina, Krásná Hora u Havlíčkova Brodu, Uhelná Příbram a Nová Ves u Chotěboře. Seznam zastupujících pošt najdou lidé na webu České pošty. 

Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května

