Pošta zavírá několik partnerských pošt. Kontrola odhalila vážné problémy

Česká pošta se připravuje na uzavření devíti partnerských pošt kvůli finančnímu schodku na straně jejich provozovatele. Informovala o tom na webových stránkách. O peníze, které byly určeny i na výplatu důchodů, se bude firma soudit.
U obchodního partnera, který zajišťuje provoz devíti pošt Partner, byl vnitřní kontrolou České pošty zjištěn schodek v řádu stovek tisíc korun. Šlo přitom o peníze určené na výplatu důchodů či poštovních poukázek. "Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli a nepřijdou," ujistila firma.
Pošta na základě zmíněných skutečností odstoupila od smlouvy s provozovatelem pošt Partner, protože obchodní partner nebyl ve stanovené lhůtě schopen uhradit chybějící finanční obnos. Státní podnik bude peníze vymáhat po provozovateli právní cestou.
"Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty Partner s novými provozovateli. Od 18. května 2026 budou všechny uložené zásilky a finanční služby dostupné na zastupujících poštách," uvedla pošta.
Partnerské pošty pro tuto chvíli končí v obcích Staroselský Hrádek, Chrástice, Pečice, Běrunice, Lužec nad Cidlinou, Běstvina, Krásná Hora u Havlíčkova Brodu, Uhelná Příbram a Nová Ves u Chotěboře. Seznam zastupujících pošt najdou lidé na webu České pošty.
Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že dvacetileté moratorium na íránský jaderný program by pro něj bylo dostatečné k uzavření dohody a ukončení války. Možnost, že by Írán mohl obohacovat uran v jakémkoli budoucím okamžiku, byť s odstupem několika desetiletí, znamená pro prezidenta výrazný obrat. Trump totiž dosud opakovaně trval na tom, že zemi nesmí být taková činnost povolena nikdy.
Zdroj: Libor Novák