Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května

Jan Hrabě

19. dubna 2026 20:28

Daně, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Už ve středu 1. dubna 2026 uplynula základní lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů. Nyní je možné podat daňové přiznání už jen elektronicky. Finanční správa zatím eviduje přes 1,6 milionu daňových přiznání. Podíl elektronických podání dosáhl více než 62 %, což potvrzuje pokračující trend digitalizace v oblasti správy daní. 

Od poloviny února poskytovali oborní pracovníci finančních úřadů podporu občanům také v terénu. Pomoc s vyplněním a podáním daňového přiznání nabízeli na více než 270 výjezdech ve 125 obcích napříč republikou, a to především v místech, kde v minulosti došlo ke zrušení pracoviště finančního úřadu. Další tisíce dotazů zodpověděli prostřednictvím konzultačních infolinek.

"Zájem o elektronická podání každoročně roste, i letos očekáváme rekordní čísla. Potvrzuje se, že digitalizace správy daní jde správným směrem. Online komunikace se správcem daně přináší poplatníkům komfortní a rychlé podání. Portál MOJE daně navíc pomáhá minimalizovat chyby již při samotném vyplňování přiznání. Jedná se o klíčový nástroj moderní a uživatelsky přívětivé správy daňových povinností," uvádí generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Po uplynutí základní lhůty pro podání daňových přiznání začala finanční správa zpracovávat jednotlivá podání i žádosti o vrácení přeplatku. Poplatníkům, kteří podali přiznání včas a zároveň požádali o vrácení přeplatku, bude vratitelná částka zaslána do 30 dnů po skončení základní lhůty, tedy nejpozději 4. května 2026.

U daňových přiznání podaných v elektronické podobě po 1. dubnu 2026 již platí prodloužená lhůta pro podání do 4. května 2026. Případný vratitelný přeplatek proto bude vrácen do 30 dnů po tomto datu, tedy nejpozději 3. června 2026.

Při opožděném podání daňového přiznání se lhůta pro vrácení přeplatku odvíjí ode dne, kdy bylo přiznání skutečně podáno, nebo ode dne podání žádosti o vrácení přeplatku, pokud je podána později. Lhůta pro vrácení přeplatku je i v těchto případech třicetidenní.

Pro vrácení přeplatku je nutné, aby daňové přiznání bylo zpracovatelné bez dalších pochybností, což je základní podmínka, aby se evidovaný přeplatek stal tzv. vratitelným. Pokud správce daně eviduje u poplatníka nedoplatky na jiné dani, může být případný přeplatek použit přednostně na jejich úhradu.

Českou státní správou otřásla náhlá smrt šéfa Úřadu práce

Ilustrační fotografie. Komentář

Česká nafta zdražila v EU nejvíce, ukazují data. Expert zhodnotil dopad snížení daně

Česku opět náleží jeden primát v rámci zemí EU. Motorová nafta totiž v březnu v ČR zdražila v reakci na válku v Íránu vůbec v nejvýraznějším procentuálním rozsahu ze všech zemí EU, a to v přepočtu do eur o 42,6 procenta, plyne z dnešních nových dat Evropské komise. V EU jako celku ceny nafty přidaly ve sledovaném období ve dnech 2. až 30. března v přepočtu do eur 27,4 procenta.

Více souvisejících

Íránská delegace v Pákistánu

Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán

Mír na Blízkém východě je daleko, zní z Teheránu k průběhu diplomatických jednání se Spojenými státy americkými, jejichž cílem je dosažení trvalé mírové dohody. Írán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv v reakci na pokračující americkou námořní blokádu. 

Pavel Gross bude jedním z nových trenérů národního týmu.

Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa

Již je jasné, že po letošním mistrovství světa v hokeji nebude na lavičce národního A-týmu pokračovat realizační tým v čele s Radimem Rulíkem. Kouč, který v roce 2024 dokázal s reprezentací po letech vyhrát světový šampionát, jenž se tehdy navíc konal v Praze, minulý měsíc oznámil, že u reprezentace po MS pokračovat nehodlá. Od té doby tak prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Alois Hadamczik hledal Rulíkova nástupce a nakonec je našel. Ve čtvrtek, kdy začala příprava na blížící se světový šampionát ve Švýcarsku, na tiskové konferenci potvrdil, že novými trenéry se od příští sezóny stanou Zdeněk Moták a Pavel Gross.

Donald Trump

USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu

Americký prezident Donald Trump poprvé reagoval na nejnovější události na Blízkém východě, kde Írán kvůli pokračující námořní blokádě opět uzavřel Hormuzský průliv. USA se podle nejvyššího představitele nenechají vydírat. 

Írán hodlá kontrolovat průliv až do konce války. Ozval se i Chameneí

Írán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv a podle nejnovějšího vyjádření jej hodlá mít pod kontrolou až do konce války na Blízkém východě. Nepřátele Teheránu zároveň varoval ajatolláh Modžtaba Chameneí. 

