Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května

Už ve středu 1. dubna 2026 uplynula základní lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů. Nyní je možné podat daňové přiznání už jen elektronicky. Finanční správa zatím eviduje přes 1,6 milionu daňových přiznání. Podíl elektronických podání dosáhl více než 62 %, což potvrzuje pokračující trend digitalizace v oblasti správy daní.
Od poloviny února poskytovali oborní pracovníci finančních úřadů podporu občanům také v terénu. Pomoc s vyplněním a podáním daňového přiznání nabízeli na více než 270 výjezdech ve 125 obcích napříč republikou, a to především v místech, kde v minulosti došlo ke zrušení pracoviště finančního úřadu. Další tisíce dotazů zodpověděli prostřednictvím konzultačních infolinek.
"Zájem o elektronická podání každoročně roste, i letos očekáváme rekordní čísla. Potvrzuje se, že digitalizace správy daní jde správným směrem. Online komunikace se správcem daně přináší poplatníkům komfortní a rychlé podání. Portál MOJE daně navíc pomáhá minimalizovat chyby již při samotném vyplňování přiznání. Jedná se o klíčový nástroj moderní a uživatelsky přívětivé správy daňových povinností," uvádí generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.
Po uplynutí základní lhůty pro podání daňových přiznání začala finanční správa zpracovávat jednotlivá podání i žádosti o vrácení přeplatku. Poplatníkům, kteří podali přiznání včas a zároveň požádali o vrácení přeplatku, bude vratitelná částka zaslána do 30 dnů po skončení základní lhůty, tedy nejpozději 4. května 2026.
U daňových přiznání podaných v elektronické podobě po 1. dubnu 2026 již platí prodloužená lhůta pro podání do 4. května 2026. Případný vratitelný přeplatek proto bude vrácen do 30 dnů po tomto datu, tedy nejpozději 3. června 2026.
Při opožděném podání daňového přiznání se lhůta pro vrácení přeplatku odvíjí ode dne, kdy bylo přiznání skutečně podáno, nebo ode dne podání žádosti o vrácení přeplatku, pokud je podána později. Lhůta pro vrácení přeplatku je i v těchto případech třicetidenní.
Pro vrácení přeplatku je nutné, aby daňové přiznání bylo zpracovatelné bez dalších pochybností, což je základní podmínka, aby se evidovaný přeplatek stal tzv. vratitelným. Pokud správce daně eviduje u poplatníka nedoplatky na jiné dani, může být případný přeplatek použit přednostně na jejich úhradu.
Související
Česká nafta zdražila v EU nejvíce, ukazují data. Expert zhodnotil dopad snížení daně
Končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Týká se statisíců lidí
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května
před 1 hodinou
Primátorka Vaňková po volbách nebude pokračovat. Musela na několik operací
před 3 hodinami
S diskařem Bugárem se loučili Šebrle, Kratochvílová či Fibingerová
před 4 hodinami
Pátrání po exmanželce bývalého prince Andrewa je u konce. Našli ji v zahraničí
před 4 hodinami
Klempíř prozradil, co si myslí o StarDance v ČT. Argumenty ministra ale pokulhávají
před 5 hodinami
Trumpovi dochází trpělivost. Írán opět varoval před ničivými americkými útoky
před 6 hodinami
Výročí nejznámějšího pochodu. Mezi Prahou a Prčicemi se chodí již 60 let
před 7 hodinami
Nebezpečná výživa je i v Česku, přiznala firma. Hygienici varovali rodiče
před 7 hodinami
Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Dva tankery se přes Íránce nedostaly
před 8 hodinami
Vystrčil nemůže letět armádním letounem na Tchajwan, rozhodla vláda
před 9 hodinami
V Rakousku se objevila nebezpečná dětská výživa. Případ se řeší i v Česku
před 10 hodinami
Šestá osoba je ve vazbě kvůli teroristickému útoku v Pardubicích
před 11 hodinami
Tragédie v Kyjevě. Muž zastřelil několik lidí, zlikvidovala ho policejní zásahovka
před 11 hodinami
Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové
před 12 hodinami
Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán
Aktualizováno včera
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu
včera
Zbývá poslední jméno. StarDance odhalila již devět profesionálních tanečníků
včera
Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa
včera
USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu
včera
Írán hodlá kontrolovat průliv až do konce války. Ozval se i Chameneí
Írán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv a podle nejnovějšího vyjádření jej hodlá mít pod kontrolou až do konce války na Blízkém východě. Nepřátele Teheránu zároveň varoval ajatolláh Modžtaba Chameneí.
Zdroj: Lucie Podzimková