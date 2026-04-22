Evropská unie představila plán na boj s energetickou krizí

Libor Novák

22. dubna 2026 21:15

Energetika
Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Evropská unie hodlá snížit daně z elektřiny a nabídnout spotřebitelům nové pobídky k přechodu od vozidel a kotlů spalujících paliva. Tento plán je reakcí na energetickou krizi vyvolanou válkou v Íránu, která urychlila odklon ke čistému hospodářství. Brusel chce pomocí těchto opatření nejen snížit účty domácnostem, ale také podpořit konec závislosti na dovážených fosilních zdrojích.

Strategie zahrnuje úpravu pravidel tak, aby zdanění elektřiny bylo výhodnější než u ropy a zemního plynu. Evropská komise zároveň zavede dočasná pravidla pro státní podporu, která umožní členským zemím přímo chránit občany a podniky před vysokými cenami. Varovala však, že jakákoliv pomoc musí být vždy cílená, včasná a časově omezená.

Na rozdíl od období po ruské invazi na Ukrajinu se tentokrát unijní exekutiva vyhýbá zavedení mimořádné daně z neočekávaných zisků pro energetické společnosti, ačkoliv o ni část ministrů financí žádala. Komise rovněž odmítla zastropování cen plynu, neboť experti varovali, že by takový krok byl kontraproduktivní.

Energetický komisař Dan Jørgensen zdůraznil, že investice do čisté energie a elektrifikace uvolní prostředky pro evropskou ekonomiku. Budoucnost podle něj nespočívá v neustálém kupování a spalování paliv, ale ve výrobě vlastních čistých zdrojů. Evropa sice udělala pokrok ve výstavbě větrných a solárních elektráren, ale výměna strojů spalujících olej a plyn zaostává.

Právě dlouhodobá závislost na zahraničních palivech činí unijní trh zranitelným vůči cenovým výkyvům spojeným s konfliktem v Íránu. Analytici navíc varují, že tyto potíže mohou přetrvávat, i když samotná válka brzy skončí. Komise proto plánuje do léta stanovit cíle pro elektrifikaci a snížit cenový poměr mezi elektřinou a fosilními palivy.

Změny v unijních daňových systémech jsou však administrativně náročné, neboť vyžadují jednomyslný souhlas všech členských států. Zástupci zelených organizací již návrhy označili za polovičatá opatření. Podle nich plány vytvářejí špatné nástroje z hlediska příjmů i financování, přičemž ropné společnosti stále generují obrovské zisky.

Aktivisté proto považují mimořádné zdanění zisků za klíčový krok pro úlevu evropským domácnostem. V květnu má být předložen právní návrh, který podpoří efektivní využívání infrastruktury elektrické sítě a flexibilnější spotřebitelské návyky. Členské státy a národní regulátoři zároveň získají větší svobodu při snižování poplatků a daní pro zranitelné skupiny a energeticky náročná průmyslová odvětví.

Odborníci z energetických think-tanků upozorňují, že návrh na snížení síťových a daňových složek účtů za elektřinu je správným krokem. Tyto položky tvoří v průměru více než polovinu nákladů evropských domácností. Účinnost reformy však bude záviset na jejím provedení, přičemž mnohé vlády dosud nevyužily stávající možnosti ke snížení zdanění elektřiny.

Komise se také zaměří na koordinaci plnění zásobníků plynu s dostatečným předstihem před zimní sezónou. Součástí opatření je i zajištění dodávek leteckého paliva, kterého by brzy mohl být nedostatek. Vznikne proto nové středisko pro sledování pohonných hmot v dopravě, které umožní včasnou reakci na hrozící výpadky.

Unie hodlá propagovat schémata sociálního leasingu pro čisté technologie, jako jsou elektromobily, tepelná čerpadla nebo malé bateriové systémy. Členským státům bude nápomocna při nastavování finančních pobídek, které budou v souladu s fiskálními pravidly. Jørgensen připustil, že země potřebují volnost při pomoci zápasícím odvětvím, ale zdůraznil potřebu dočasnosti.

V závěru komisař zmínil, že podporuje opatření pro úsporu paliv, jako je omezení dopravy či méně časté létání. Tyto kroky byly v hlavním balíčku vynechány, ale objevily se v příloze osvědčených postupů pro vládní představitele. O konkrétních opatřeních na straně poptávky se rozhodnou členské státy samy, neboť je podle komisaře nejlepší, když si o nich rozhodnou.

Evropská unie

EU by mohla schválit 90miliardovou půjčku Ukrajině už ve středu

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se připravují na středeční schůzi, během níž by mohli schválit finanční půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Tento klíčový krok je však podmíněn obnovením dodávek ruské ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba.

Ceny pohonných hmot

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot, které vstupují v platnost pro čtvrteční den. Maximální povolená cena benzinu byla stanovena na 41,12 koruny za litr, zatímco u nafty nesmí cena překročit 41,16 koruny za litr. V porovnání s dnešním dnem se jedná o velmi mírné úpravy v obou případech.

Ilustrační foto

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

Agrofert

Česko obnovuje dotace pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se rozhodl obnovit administraci a vyplácení dotací pro koncern Agrofert. K tomuto kroku přistoupil na základě vlastních právních analýz, které si nechal vypracovat u externích advokátních kanceláří. 

Prezident Trump

Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Prezident Donald Trump se v úterý odpoledne sešel se svým týmem pro národní bezpečnost v Bílém domě, aby rozhodl o dalším postupu ve vztahu k Íránu. Termín vypršení příměří se neúprosně blížil a vládní letoun Air Force Two byl připraven na základně Andrews k odletu viceprezidenta JD Vance do Pákistánu. Administrativa se však potýkala s problémem v podobě naprostého mlčení ze strany Teheránu.

Počasí

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Německá fotbalová liga - Bundesliga

Mužská bundesliga zažila premiéru. Poprvé klub vedla žena, stálou trenérkou se ale nestane

Když bylo minulý týden oznámeno, že na post trenéra Unionu Berlín usedne jako historicky první žena-trenérka v mužské fotbalové bundeslize místo odvolaného Steffana Baumgarta Marie-Louise Etaová, strhla se mezi fanoušky značná vlna nevole. Přestože klub za svým rozhodnutím stojí a trenérku před kritickými hlasy chrání, jeho vedení už se nechalo slyšet, že stálou trenérkou se Etaová nestane. A to i v případě, kdyby se Etaové po zbytek této sezóny dařilo. Úvodní zápas v této roli už má Etaová za sebou. V zápase s Wolfsburgem však její Union Berlín prohrál 1:2.

První letošní tornádo bylo na Jičínsku. Meteorologové shánějí informace

V Česku bylo zdokumentováno první letošní tornádo, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí. Vyskytlo se na Jičínsku, bylo slabé a nezpůsobilo žádné větší škody. 

