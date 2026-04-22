Evropská unie představila plán na boj s energetickou krizí

Evropská unie hodlá snížit daně z elektřiny a nabídnout spotřebitelům nové pobídky k přechodu od vozidel a kotlů spalujících paliva. Tento plán je reakcí na energetickou krizi vyvolanou válkou v Íránu, která urychlila odklon ke čistému hospodářství. Brusel chce pomocí těchto opatření nejen snížit účty domácnostem, ale také podpořit konec závislosti na dovážených fosilních zdrojích.
Strategie zahrnuje úpravu pravidel tak, aby zdanění elektřiny bylo výhodnější než u ropy a zemního plynu. Evropská komise zároveň zavede dočasná pravidla pro státní podporu, která umožní členským zemím přímo chránit občany a podniky před vysokými cenami. Varovala však, že jakákoliv pomoc musí být vždy cílená, včasná a časově omezená.
Na rozdíl od období po ruské invazi na Ukrajinu se tentokrát unijní exekutiva vyhýbá zavedení mimořádné daně z neočekávaných zisků pro energetické společnosti, ačkoliv o ni část ministrů financí žádala. Komise rovněž odmítla zastropování cen plynu, neboť experti varovali, že by takový krok byl kontraproduktivní.
Energetický komisař Dan Jørgensen zdůraznil, že investice do čisté energie a elektrifikace uvolní prostředky pro evropskou ekonomiku. Budoucnost podle něj nespočívá v neustálém kupování a spalování paliv, ale ve výrobě vlastních čistých zdrojů. Evropa sice udělala pokrok ve výstavbě větrných a solárních elektráren, ale výměna strojů spalujících olej a plyn zaostává.
Právě dlouhodobá závislost na zahraničních palivech činí unijní trh zranitelným vůči cenovým výkyvům spojeným s konfliktem v Íránu. Analytici navíc varují, že tyto potíže mohou přetrvávat, i když samotná válka brzy skončí. Komise proto plánuje do léta stanovit cíle pro elektrifikaci a snížit cenový poměr mezi elektřinou a fosilními palivy.
Změny v unijních daňových systémech jsou však administrativně náročné, neboť vyžadují jednomyslný souhlas všech členských států. Zástupci zelených organizací již návrhy označili za polovičatá opatření. Podle nich plány vytvářejí špatné nástroje z hlediska příjmů i financování, přičemž ropné společnosti stále generují obrovské zisky.
Aktivisté proto považují mimořádné zdanění zisků za klíčový krok pro úlevu evropským domácnostem. V květnu má být předložen právní návrh, který podpoří efektivní využívání infrastruktury elektrické sítě a flexibilnější spotřebitelské návyky. Členské státy a národní regulátoři zároveň získají větší svobodu při snižování poplatků a daní pro zranitelné skupiny a energeticky náročná průmyslová odvětví.
Odborníci z energetických think-tanků upozorňují, že návrh na snížení síťových a daňových složek účtů za elektřinu je správným krokem. Tyto položky tvoří v průměru více než polovinu nákladů evropských domácností. Účinnost reformy však bude záviset na jejím provedení, přičemž mnohé vlády dosud nevyužily stávající možnosti ke snížení zdanění elektřiny.
Komise se také zaměří na koordinaci plnění zásobníků plynu s dostatečným předstihem před zimní sezónou. Součástí opatření je i zajištění dodávek leteckého paliva, kterého by brzy mohl být nedostatek. Vznikne proto nové středisko pro sledování pohonných hmot v dopravě, které umožní včasnou reakci na hrozící výpadky.
Unie hodlá propagovat schémata sociálního leasingu pro čisté technologie, jako jsou elektromobily, tepelná čerpadla nebo malé bateriové systémy. Členským státům bude nápomocna při nastavování finančních pobídek, které budou v souladu s fiskálními pravidly. Jørgensen připustil, že země potřebují volnost při pomoci zápasícím odvětvím, ale zdůraznil potřebu dočasnosti.
V závěru komisař zmínil, že podporuje opatření pro úsporu paliv, jako je omezení dopravy či méně časté létání. Tyto kroky byly v hlavním balíčku vynechány, ale objevily se v příloze osvědčených postupů pro vládní představitele. O konkrétních opatřeních na straně poptávky se rozhodnou členské státy samy, neboť je podle komisaře nejlepší, když si o nich rozhodnou.
