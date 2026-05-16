Americké ministerstvo spravedlnosti se chystá obvinit někdejšího kubánského lídra Raúla Castra, kterému je přes 90 let. Informovala o tom BBC. Mladší bratr Fidela Castra se má zodpovídat ze dvou činů v 90. letech minulého století. Záměr americké justice je vnímán jako další prostředek aktuálního tlaku na Kubu.
Ministerstvo chce Castra obvinit kvůli sestřelení dvou malých letadel amerických humanitárních aktivistů v únoru 1996. Čtyři lidé tehdy přišli o život. Raúl byl tou dobou ministrem obrany, zatímco Fidel zastával pozici prezidenta. Raúlovi je dnes 94 let. Veřejné funkce opustil po 15 letech v čele Kuby před pěti lety.
Nejmenovaný zástupce ministerstva spravedlnosti řekl americkým médiím, že obvinění by mohlo být vzneseno již ve středu. Americký prezident Donald Trump se k plánu justice přímo nevyjádřil. "Kubánci ale potřebují pomoc. Mluvíte o upadající zemi. Jsou opravdu národem a zemí v úpadku," uvedl na palubě letadla Air Force One.
Kuba v uplynulých dnech přiznala, že zcela vyčerpala zásoby ropy, nafty a topného oleje, takže její energetika je v kritickém stavu kvůli pokračující americké blokádě. Části Havany se potýkají i s více než dvacetihodinovými blackouty, situace v zemi je extrémně napjatá.
Kuba se dlouhodobě spoléhala na dodávky ropy z Venezuely a Mexika. Oba státy je ale dramatickým způsobem omezily kvůli výhrůžkám prezidenta Trumpa, jenž pohrozil cly jakékoliv zemi, která Kubě poskytne ropu.
Washington zároveň v tomto týdnu zopakoval nabídku, že Kubě poskytne pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů výměnou za smysluplnou reformu jejího komunistického systému.
Pošta zavírá několik partnerských pošt. Kontrola odhalila vážné problémy
Američané obviní Raúla Castra. Bratrovi Fidela je přes devadesát
Dostál do branky na MS nepřijede. V Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou
Padlo nečekané rozhodnutí. Soud poprvé řešil případ krádeže lebky svaté Zdislavy
Deštivé počasí dorazilo. Meteorologové řekli, kde bude pršet nejvíc
Američané zlikvidovali teroristu z Islámského státu. Byl prý druhý nejmocnější
Švýcarsko v repríze finále loňského MS oplatilo Američanům porážku
Babiš věří, že podpora rodin je klíčem k řešení nízké porodnosti v Česku
Trump varoval Tchaj-wan. Problém s Čínou může nastat jednoduše
Záchrana lebky svaté Zdislavy. Experti věří ve šťastný konec příběhu
Dvacet let stačí. Trump stanovil novou podmínku pro mír s Íránem
Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty
MS v hokeji: Česko vyhrálo svůj první zápas proti Dánsku 4:1
Zelenskyj: Rozvědka zajistila dokumenty, podle kterých Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář
Majitelé amerických hotelů jsou v rozpacích. Před mistrovstvím světa ve fotbale zůstávají poloprázdné
MS v hokeji: Finové si na úvod poradili s Němci, Kanada ve šlágru se Švédskem zopakovala rok starou výhru
Si Ťin-pching poletí za Trumpem do USA
Trump ustupuje. Už mu nevadí, že by Írán v budoucnu obohacoval uran
Žádná dohoda o AI, Íránu či Tchaj-wanu. Co tedy Trump v Číně vyjednal?
Desítky mrtvých, stovky nakažených. V Kongu vypukla epidemie eboly, CDC se obává dalšího šíření
V Demokratické republice Kongo (DRK) propukla nová epidemie eboly, která si ve východní části země vyžádala již 65 lidských životů. Podle afrických zdravotnických úřadů bylo v provincii Ituri, která sousedí s Ugandou a Jižním Súdánem, doposud zaznamenáno 246 podezření na nákazu touto smrtící krvácivou horečkou.
