Žádná dohoda o AI, Íránu či Tchaj-wanu. Co tedy Trump v Číně vyjednal?

Libor Novák

15. května 2026 17:01

Donald Trump a Si Ťin-pching Foto: Twitter Donald Trump

Americký prezident Donald Trump v pátek opustil Čínu, čímž skončil ostře sledovaný dvoudenní summit obou světových supervelmocí. Setkání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem sice provázely velkolepé ceremoniály, okázalé přehlídky a ujišťování o stabilitě, avšak z hlediska hmatatelného pokroku přineslo jen velmi málo konkrétních výsledků. Podle analytiků vstupoval šéf Bílého domu do rozhovorů oslaben vleklou válkou v Íránu a summit v Pekingu příliš nezměnil globální vnímání, že pozice Spojených států na světové scéně slábne.

Byl to naopak Si Ťin-pching, kdo během jednání volil nejostřejší rétoriku, a to zejména v otázce budoucího statusu samosprávného ostrova Tchaj-wan. Americký prezident na tyto tvrdé diplomatické výpady nijak výrazně nereagoval. Ve svých závěrečných pátečních slovech před odletem z Pekingu sice Trump prohlásil, že USA a Čína uzavřely fantastické obchodní dohody a vyřešily spoustu různých problémů, žádné podrobnosti k nim však neuvedl.

Kritici summitu poukazují na to, že pečlivě naplánovaná schůzka měla spíše divadelní než věcný charakter. Jednání sice doprovázela vlivná delegace amerických technologických lídrů, včetně šéfa Tesly Elona Muska a ředitele Apple Tima Cooka, nebo prezidentova syna Erica Trumpa, ale žádný zásadní průlom v klíčových otázkách nepřinesla. Žádný viditelný posun nenastal v oblastech íránského konfliktu, budoucnosti Tchaj-wanu ani v technologických závodech ve vývoji umělé inteligence.

Místo zásadních politických prohlášení Trump při svém odjezdu na sociální síti Truth Social pouze glosoval architekturu čínského prezidentského sídla slovy, že Čína má obrovský plesový sál a Spojené státy by ho měly mít také. Odkazoval tím na svou dlouhodobou snahu vybudovat v Bílém domě nový společenský sál v hodnotě 400 milionů dolarů. Po návratu do Washingtonu však bude muset čelit realitě, ve které válka v Íránu představuje obrovský politický problém.

Na mezinárodní scéně se spekuluje o tom, jak velký tlak Washington vyvíjí na Peking, který je největším odběratelem íránské ropy, aby využil svůj vliv a přiměl Teherán ke znovuotevření Hormuzského průlivu. Zůstává však otázkou, zda je Čína ochotna takovému tlaku ustoupit. Trump v pátek v pekingské zahradě Čung-nan-chaj potvrdil, že o Íránu se Si Ťin-pchingem mluvil, a dodal, že obě strany mají velmi podobný pohled na to, jak by měl konflikt skončit, přičemž obě mocnosti si nepřejí, aby Írán disponoval jadernými zbraněmi, a požadují volný průchod průlivem.

Podle oficiálního prohlášení Bílého domu se lídři shodli na nutnosti zachovat Hormuzský průliv otevřený pro volný tok energií, přičemž prezident Si jasně vyjádřil odpor Číny vůči jakékoli militarizaci této vodní cesty. Trump později pro stanici Fox News uvedl, že zvažuje zrušení sankcí uvalených na čínské firmy, které íránskou ropu nakupují. Čínský vůdce ho prý ujistil, že Peking nebude Íránu dodávat vojenské vybavení, ale zároveň podotkl, že tam Čína nakupuje velké množství ropy a hodlá v tom pokračovat.

Čínské ministerstvo zahraničí v pátek opětovně vyzvalo k příměří v Íránu a k co nejrychlejšímu otevření námořních tras. Touto cestou sice proudí polovina čínského dovozu ropy, větší hrozbou pro tamní ekonomiku by však byla globální recese způsobená blízkovýchodním konfliktem, která by drasticky snížila celosvětovou poptávku po čínském exportu. Mnoho hlasů v Pekingu navíc zdůrazňuje, že krize v Íránu není odpovědností Číny a Spojené státy se na ni pouze snaží svalit vlastní vinu.

V otázce Tchaj-wanu dal Peking jasně najevo, že tento samosprávný ostrov, který Čína považuje za součást svého území, je pro něj absolutní prioritou. Si Ťin-pching varoval, že pokud nebude tato záležitost správně uchopena, může mezi oběma velmocemi dojít ke střetům a otevřeným konfliktům. Trump následně tvrdil, že americká politika vůči Tchaj-wanu se nemění, zároveň však připustil, že možná neschválí plánovaný masivní prodej zbraní pro obranu ostrova.

Sjednocení Tchaj-wanu s pevninskou Čínou vnímá Si jako klíčovou součást svého historického odkazu a nevyloučil pro dosažení tohoto cíle ani použití síly. Hlavním požadavkem Pekingu vůči Washingtonu je okamžité zastavení dodávek obranných zbraní na ostrov. Zatímco v loňském roce USA schválily rekordní balík zbrojní pomoci pro Tchaj-wan v hodnotě 11 miliard dolarů a pro letošek byl v plánu další balík za 14 miliard dolarů, Bílý dům tyto schvalovací procesy před Trumpovou cestou do Číny pozastavil.

Jednalo se o první návštěvu amerického prezidenta v Číně po téměř deseti letech. Trump si viditelně užíval čínskou pohostinnost, která zahrnovala velkolepý uvítací ceremoniál, prohlídku Chrámu nebes i honosný státní banket ve Velké síni lidu. Na něm Si Ťin-pching americkému hostu řekl, že velké omlazení Číny může jít ruku v ruce s Trumpovým politickým heslem o znovuvybudování silné Ameriky.

Během pátečního pracovního oběda v zahradách Čung-nan-chaj Trump obdivoval tamní růže a pochlubil se, že mu Si slíbil poslat semena pro růžovou zahradu Bílého domu. Návštěvu označil za neuvěřitelnou a vyjádřil přesvědčení, že přinesla mnoho dobrého v podobě skvělých obchodních dohod pro obě země. Mezi ně započítal tvrzení, že Čína souhlasila s nákupem americké ropy, sóji a 200 letadel Boeing s opcí na dalších 750 strojů, což však čínští představitelé oficiálně nepotvrdili.

V průběhu celé cesty se téměř vůbec nemluvilo o otázkách lidských práv. Trump pouze po odletu zmínil, že mu Si přislíbil vážně zvážit propuštění vězněných křesťanských pastorů, mezi nimiž je i loni zatčený Ezra Jin. V případě vězněného hongkongského demokratického aktivisty Jimmyho Laie však americký prezident přiznal, že jde o velmi složitý a tvrdý oříšek, u kterého k žádnému posunu nedošlo.

Podle západních politických analytiků bylo hlavním cílem nové čínské diplomacie zablokovat současnou fázi strategického patu pro zbytek Trumpova funkčního období. Čína dlouhé roky pracovala na tom, aby mohla amerického prezidenta v Pekingu přivítat jako sobě rovného partnera, což se nyní stalo realitou. Odborníci na mezinárodní vztahy z čínských univerzit potvrzují, že rovnováha sil se posunula směrem k větší paritě, a zatímco v minulosti měly Spojené státy navrch a neustále útočily, nyní obě země dosáhly nového bodu rovnováhy.

Atmosféru v ulicích Pekingu během summitu provázela přísná bezpečnostní opatření. Davy lidí, které se scházely u prezidentského hotelu, aby zahlédly kolonu vozidel, v pátek ráno prořídly, k čemuž přispěla i masivní přítomnost policie bránící lidem ve shromažďování. Mnozí obyvatelé čínské metropole si stěžovali na nepříjemnosti spojené s neustálými uzavírkami silnic. Na adresu Donalda Trumpa pak od místních nejčastěji padalo slovo nepředvídatelný s tím, že to, co americký prezident říká, nemusí nutně znamenat to, co pak skutečně udělá.

Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla

Trump je frustrovaný. Zvažuje obnovení úderů proti Íránu

Americký prezident Donald Trump vyjadřuje rostoucí frustraci nad přístupem Íránu k vyjednávání o ukončení válečného konfliktu. Podle zdrojů webu CNN z blízkého okolí Bílého domu začíná Trump v posledních týdnech stále vážněji zvažovat obnovení rozsáhlých bojových operací. Dosavadní příměří označil sám prezident za stav, který vyžaduje „masivní podporu životních funkcí“, aby se zcela nezhroutilo.
Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají

Americký prezident Donald Trump čelí ve svém druhém funkčním období potížím spojeným s vedením války v Íránu, které ještě více umocnil jeho nedávný přešlap týkající se ekonomické situace obyvatel Spojených států. Trump se dlouhodobě chová, jako by disponoval neomezenou mocí, avšak tento přístup v poslední době naráží na realitu. Příkladem je jeho vyjádření z tohoto týdne, kdy prohlásil, že při snaze o vyřešení konfliktu s Íránem vůbec nebere v úvahu finanční situaci běžných Američanů.

Rusko vydalo nový žebříček nepřátelských vlád. Na prvním místě je Německo, umístilo se i Česko

Ruský deník Vzgljad zveřejnil dubnové vydání svého „Žebříčku nepřátelských vlád“, které přináší zásadní pohled na proměnu vztahů mezi Moskvou a evropskými státy. Podle autorů projektu přešla dosavadní eskalace namířená proti Rusku do nové, strukturované fáze. Místo neorganizovaných kroků jednotlivých zemí lze nyní sledovat otevřený boj o vůdčí roli uvnitř protiruského bloku v Evropě. Nejvýraznější nárůst nepřátelských aktivit zaznamenala v dubnu Německo, které se posunulo na samotný vrchol tohoto hodnocení.

Trump je frustrovaný. Zvažuje obnovení úderů proti Íránu

Americký prezident Donald Trump vyjadřuje rostoucí frustraci nad přístupem Íránu k vyjednávání o ukončení válečného konfliktu. Podle zdrojů webu CNN z blízkého okolí Bílého domu začíná Trump v posledních týdnech stále vážněji zvažovat obnovení rozsáhlých bojových operací. Dosavadní příměří označil sám prezident za stav, který vyžaduje „masivní podporu životních funkcí“, aby se zcela nezhroutilo.

Policie dopadla zloděje lebky svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii zalil do betonu

Českolipští kriminalisté úspěšně zajistili vzácnou relikvii v podobě lebky svaté Zdislavy, která byla v úterý odcizena z baziliky v Jablonném v Podještědí. Kriminalisté vzácný historický a duchovní předmět získali zpět poté, co ve čtvrtek v podvečer zadrželi podezřelého muže. Ten jim po počátečním zapírání nakonec místo úkrytu sám prozradil a relikvii policistům vydal.

Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi

Bývalý prezident Evropské centrální banky a někdejší italský premiér Mario Draghi adresoval Evropě nekompromisní varování ohledně její budoucnosti. Během čtvrtečního převzetí Mezinárodní ceny Karla Velikého v německých Cáchách prohlásil, že kontinent se v éře amerického prezidenta Donalda Trumpa ocitl v situaci, kdy je poprvé v živé paměti skutečně osamocen. Evropa podle něj musí urychleně reagovat na novou geopolitickou realitu, ve které se Spojené státy chovají nepřátelštěji, nepředvídatelněji a nemusí již garantovat evropskou bezpečnost.

Zelenskyj miluje drogy, prohlašuje Ficův ministr. Z Kyjeva přišla obratem reakce

Ukrajinský velvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran ostře reagoval na prohlášení slovenského ministra zemědělství Richarda Takáče. Podle vyjádření diplomata představuje ministr svými absurdními výroky na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přímou hrozbu pro ukrajinsko-slovenské vztahy. Reakce ze strany Kyjeva přišla poté, co slovenský vládní činitel zveřejnil video na sociální síti, kde se opřel do nejvyšších představitelů sousedního státu.

Kuba se pod náporem americké blokády hroutí. Ředitel CIA přijel nabídnout řešení

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe navštívil Havanu, kde se na ministerstvu vnitra sešel se svým kubánským protějškem. K setkání na vysoké úrovni dochází v době, kdy Spojené státy obnovily nabídku humanitární pomoci ve výši 100 milionů dolarů, která má zmírnit dopady stávající ropné blokády. Oficiální kubánské prohlášení označilo schůzku za pokus o zlepšení vzájemného dialogu, přičemž havranští představitelé během rozhovorů ujistili americkou stranu, že Kuba nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost USA.

Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají

Americký prezident Donald Trump čelí ve svém druhém funkčním období potížím spojeným s vedením války v Íránu, které ještě více umocnil jeho nedávný přešlap týkající se ekonomické situace obyvatel Spojených států. Trump se dlouhodobě chová, jako by disponoval neomezenou mocí, avšak tento přístup v poslední době naráží na realitu. Příkladem je jeho vyjádření z tohoto týdne, kdy prohlásil, že při snaze o vyřešení konfliktu s Íránem vůbec nebere v úvahu finanční situaci běžných Američanů.

U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho

U dánského ostrova Anholt byla ve čtvrtek zpozorována velryba, která podle tamních úřadů vykazuje známky toho, že je již delší dobu mrtvá. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí odhaduje, že se jedná o uvízlého keporkaka o délce mezi 10 až 15 metry. Tělo mořského savce se nachází přibližně 75 metrů od pobřeží zmiňovaného ostrova a místní představitelé oznámili, že v pátek plánují zahájit operaci k jeho vyproštění a vyzvednutí.

Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla

Americký prezident Donald Trump ukončil svou návštěvu Pekingu a odletěl zpět do Spojených států. Historický summit s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem sice přinesl diskusi o mnoha globálních problémech, ale zásadní dohody zatím zůstávají spíše v rovině příslibů. Air Force One opustil pekingské letiště v pátek odpoledne místního času po oficiálním rozloučení přímo na ranveji.

Zelenského dlouholetý spolupracovník Jermak míří do vazby

Kyjevský soud ve čtvrtek poslal Andrije Jermaka, bývalého blízkého spolupracovníka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, do vazby. Strávit by v ní měl minimálně dva měsíce. Jermak je podezřelý z korupce a praní špinavých peněz. O rozhodnutí soudu informovala stanice France24. 

Slavia typicky českým přehlížením vrazila fotbalu dýku do zad. A ani disciplinárka nepomohla

Osmibodový náskok v čele ligové soutěže dával fotbalové Slavii naději, že by po vítězném derby se Spartou mohla už v sobotu slavit ligový titul. Dopředu bylo jasné, že se o něj může  připravit už jen sama. Počítalo se však s tím, že by se o trofej mohla připravit sportovně. Jenže nakonec se o něj málem připravila ryze nesportovní cestou, avšak jen a jen vlastní vinou. Její příznivci totiž vběhli z Tribuny Sever na hrací plochu pouhé tři minuty před koncem derby, v němž sešívaní vedli 3:2 a tím tak předčasně duel ukončili. Rozhodně tím svým miláčkům nepomohli, naopak hodili na ně dost možná věčný cejch někoho, kdo zase jednou výrazně poškodil jméno českého fotbalu, který dělal vše možné pro to, aby se stal civilizovanou soutěží.

Tunelbus vyjede v létě. Praha představila novinku v hromadné dopravě

Praha chystá zajímavou novinku v městské hromadné dopravě. Od léta zavede autobusovou linku mezi šestou a osmou městskou částí, která využije tunel Blanka. Pod číslem 145 vytvoří v trase Sídliště Čimice – Bohnice – Kobylisy – Dejvická vítanou alternativu k trase metrem přes centrum města i individuální automobilové dopravě. Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou by měl "tunelbus" zvládnout pod 20 minut.

Krize na Kubě se prohlubuje. Ministr přiznal zásadní problém

Kuba zcela vyčerpala zásoby paliva, přiznal ministr energetiky Vicente de la O Levy. Informovala o tom BBC. Lidé protestují kvůli výpadkům dodávek energií, ale zlepšení situace je kvůli přístupu Spojených států nepravděpodobné.  

