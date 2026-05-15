Víkendové počasí přinese potíže. Moravu a Slezsko zasáhne vydatný déšť

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. května 2026 12:29

Deštivé jarní počasí, ilustrační fotografie.
Deštivé jarní počasí, ilustrační fotografie. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Deštivé víkendové počasí může nadělat neplechu. Meteorologové v nejnovější výstraze varují před vydatným deštěm na východě země. Za dva dny může spadnout až 70 milimetrů srážek, vyplývá z varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové kvůli předpovědi na víkend vydali výstrahu s nízkým stupněm nebezpečím pro východ Moravy a Slezska. Platit bude od sobotních 3:00 do noci z neděle na pondělí. 

"Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm/48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle," uvedl hydrometeorologický ústav. 

Podle odborníků hrozí zvýšený odtok vody z krajiny a průtok vody přes komunikace. Řidiči musí počítat se sníženou viditelností a rizikem aquaplaningu. Doporučuje se snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Lidé by neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst.

před 6 hodinami

El Niño ovlivní i počasí v Evropě, předpokládají meteorologové

Související

Zvláštní zachycení deště

Předpověď počasí slibuje deštivý víkend v části Česka

V Česku se tento týden ochladilo a na řadě míst také dost zapršelo. Předpověď navíc počítá s dalšími srážkami. Morava a hlavně Slezsko se o víkendu dočká dalšího deště, místy i vydatného, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lokálně může spadnout až 70 milimetrů. 

Více souvisejících

Počasí Déšť ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 25 minutami

Neznámý pachatel odcizil lebku svaté Zdislavy.

Policie dopadla zloděje lebky svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii zalil do betonu

Českolipští kriminalisté úspěšně zajistili vzácnou relikvii v podobě lebky svaté Zdislavy, která byla v úterý odcizena z baziliky v Jablonném v Podještědí. Kriminalisté vzácný historický a duchovní předmět získali zpět poté, co ve čtvrtek v podvečer zadrželi podezřelého muže. Ten jim po počátečním zapírání nakonec místo úkrytu sám prozradil a relikvii policistům vydal.

před 1 hodinou

Mario Draghi

Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi

Bývalý prezident Evropské centrální banky a někdejší italský premiér Mario Draghi adresoval Evropě nekompromisní varování ohledně její budoucnosti. Během čtvrtečního převzetí Mezinárodní ceny Karla Velikého v německých Cáchách prohlásil, že kontinent se v éře amerického prezidenta Donalda Trumpa ocitl v situaci, kdy je poprvé v živé paměti skutečně osamocen. Evropa podle něj musí urychleně reagovat na novou geopolitickou realitu, ve které se Spojené státy chovají nepřátelštěji, nepředvídatelněji a nemusí již garantovat evropskou bezpečnost.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Richard Takáč

Zelenskyj miluje drogy, prohlašuje Ficův ministr. Z Kyjeva přišla obratem reakce

Ukrajinský velvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran ostře reagoval na prohlášení slovenského ministra zemědělství Richarda Takáče. Podle vyjádření diplomata představuje ministr svými absurdními výroky na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přímou hrozbu pro ukrajinsko-slovenské vztahy. Reakce ze strany Kyjeva přišla poté, co slovenský vládní činitel zveřejnil video na sociální síti, kde se opřel do nejvyšších představitelů sousedního státu.

před 2 hodinami

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Kuba se pod náporem americké blokády hroutí. Ředitel CIA přijel nabídnout řešení

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe navštívil Havanu, kde se na ministerstvu vnitra sešel se svým kubánským protějškem. K setkání na vysoké úrovni dochází v době, kdy Spojené státy obnovily nabídku humanitární pomoci ve výši 100 milionů dolarů, která má zmírnit dopady stávající ropné blokády. Oficiální kubánské prohlášení označilo schůzku za pokus o zlepšení vzájemného dialogu, přičemž havranští představitelé během rozhovorů ujistili americkou stranu, že Kuba nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost USA.

před 3 hodinami

Prezident Trump

Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají

Americký prezident Donald Trump čelí ve svém druhém funkčním období potížím spojeným s vedením války v Íránu, které ještě více umocnil jeho nedávný přešlap týkající se ekonomické situace obyvatel Spojených států. Trump se dlouhodobě chová, jako by disponoval neomezenou mocí, avšak tento přístup v poslední době naráží na realitu. Příkladem je jeho vyjádření z tohoto týdne, kdy prohlásil, že při snaze o vyřešení konfliktu s Íránem vůbec nebere v úvahu finanční situaci běžných Američanů.

před 4 hodinami

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho

U dánského ostrova Anholt byla ve čtvrtek zpozorována velryba, která podle tamních úřadů vykazuje známky toho, že je již delší dobu mrtvá. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí odhaduje, že se jedná o uvízlého keporkaka o délce mezi 10 až 15 metry. Tělo mořského savce se nachází přibližně 75 metrů od pobřeží zmiňovaného ostrova a místní představitelé oznámili, že v pátek plánují zahájit operaci k jeho vyproštění a vyzvednutí.

před 5 hodinami

Donald Trump a Si Ťin-pching

Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla

Americký prezident Donald Trump ukončil svou návštěvu Pekingu a odletěl zpět do Spojených států. Historický summit s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem sice přinesl diskusi o mnoha globálních problémech, ale zásadní dohody zatím zůstávají spíše v rovině příslibů. Air Force One opustil pekingské letiště v pátek odpoledne místního času po oficiálním rozloučení přímo na ranveji.

před 6 hodinami

včera

včera

včera

Andrij Jermak

Zelenského dlouholetý spolupracovník Jermak míří do vazby

Kyjevský soud ve čtvrtek poslal Andrije Jermaka, bývalého blízkého spolupracovníka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, do vazby. Strávit by v ní měl minimálně dva měsíce. Jermak je podezřelý z korupce a praní špinavých peněz. O rozhodnutí soudu informovala stanice France24. 

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia typicky českým přehlížením vrazila fotbalu dýku do zad. A ani disciplinárka nepomohla

Osmibodový náskok v čele ligové soutěže dával fotbalové Slavii naději, že by po vítězném derby se Spartou mohla už v sobotu slavit ligový titul. Dopředu bylo jasné, že se o něj může  připravit už jen sama. Počítalo se však s tím, že by se o trofej mohla připravit sportovně. Jenže nakonec se o něj málem připravila ryze nesportovní cestou, avšak jen a jen vlastní vinou. Její příznivci totiž vběhli z Tribuny Sever na hrací plochu pouhé tři minuty před koncem derby, v němž sešívaní vedli 3:2 a tím tak předčasně duel ukončili. Rozhodně tím svým miláčkům nepomohli, naopak hodili na ně dost možná věčný cejch někoho, kdo zase jednou výrazně poškodil jméno českého fotbalu, který dělal vše možné pro to, aby se stal civilizovanou soutěží.

včera

Ilustrační fotografie.

Tunelbus vyjede v létě. Praha představila novinku v hromadné dopravě

Praha chystá zajímavou novinku v městské hromadné dopravě. Od léta zavede autobusovou linku mezi šestou a osmou městskou částí, která využije tunel Blanka. Pod číslem 145 vytvoří v trase Sídliště Čimice – Bohnice – Kobylisy – Dejvická vítanou alternativu k trase metrem přes centrum města i individuální automobilové dopravě. Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou by měl "tunelbus" zvládnout pod 20 minut.

včera

včera

včera

Zvláštní zachycení deště

Předpověď počasí slibuje deštivý víkend v části Česka

V Česku se tento týden ochladilo a na řadě míst také dost zapršelo. Předpověď navíc počítá s dalšími srážkami. Morava a hlavně Slezsko se o víkendu dočká dalšího deště, místy i vydatného, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lokálně může spadnout až 70 milimetrů. 

včera

včera

Ukrajinská armáda

Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat

Válka na Ukrajině prochází zásadním bodem zlomu. Podle analýz z bojiště i vyjádření vojáků přímo z první linie se zdá, že dlouhé období ruských územních zisků skončilo. Důstojník Kyrylo Bondarenko ze speciální jednotky bezpilotních systémů potvrzuje, že u ruských jednotek je patrné vyčerpání a nálada se dramaticky mění v neprospěch agresora.

včera

V Rusku se něco děje, upozorňují odborníci. Putin chce naléhavě obnovit kontakt s Washingtonem

Geopolitická scéna řeší zásadní otázku: Je Rusko skutečně připraveno znovu jednat o ukončení války na Ukrajině? Podle analýzy Thomase Grahama z Rady pro mezinárodní vztahy (CFR) vykazuje Kreml v posledních týdnech neobvyklý zájem. Zatímco po vypuknutí války v Íránu koncem února ruská diplomacie vyčkávala, nyní se Vladimir Putin i ministr zahraničí Sergej Lavrov aktivně snaží obnovit kontakt s Washingtonem.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy