Deštivé víkendové počasí může nadělat neplechu. Meteorologové v nejnovější výstraze varují před vydatným deštěm na východě země. Za dva dny může spadnout až 70 milimetrů srážek, vyplývá z varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové kvůli předpovědi na víkend vydali výstrahu s nízkým stupněm nebezpečím pro východ Moravy a Slezska. Platit bude od sobotních 3:00 do noci z neděle na pondělí.
"Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm/48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle," uvedl hydrometeorologický ústav.
Podle odborníků hrozí zvýšený odtok vody z krajiny a průtok vody přes komunikace. Řidiči musí počítat se sníženou viditelností a rizikem aquaplaningu. Doporučuje se snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Lidé by neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst.
Související
El Niño ovlivní i počasí v Evropě, předpokládají meteorologové
Předpověď počasí slibuje deštivý víkend v části Česka
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Policie dopadla zloděje lebky svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii zalil do betonu
před 1 hodinou
Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi
před 1 hodinou
Víkendové počasí přinese potíže. Moravu a Slezsko zasáhne vydatný déšť
před 2 hodinami
Zelenskyj miluje drogy, prohlašuje Ficův ministr. Z Kyjeva přišla obratem reakce
před 2 hodinami
Kuba se pod náporem americké blokády hroutí. Ředitel CIA přijel nabídnout řešení
před 3 hodinami
Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají
před 4 hodinami
U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho
před 5 hodinami
Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla
před 6 hodinami
El Niño ovlivní i počasí v Evropě, předpokládají meteorologové
včera
Princezna Kate září na návštěvě Itálie. Poradce vysvětlil, čím je důležitá
včera
Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Plán prý nedokončil
včera
Zelenského dlouholetý spolupracovník Jermak míří do vazby
včera
Slavia typicky českým přehlížením vrazila fotbalu dýku do zad. A ani disciplinárka nepomohla
včera
Tunelbus vyjede v létě. Praha představila novinku v hromadné dopravě
včera
Mladík chtěl ukrást batoh, teď mu hrozí 10 let za mřížemi. Napadl dvě ženy
včera
Krize na Kubě se prohlubuje. Ministr přiznal zásadní problém
včera
Předpověď počasí slibuje deštivý víkend v části Česka
včera
Nové video zachycuje útěk muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy
včera
Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat
včera
V Rusku se něco děje, upozorňují odborníci. Putin chce naléhavě obnovit kontakt s Washingtonem
Geopolitická scéna řeší zásadní otázku: Je Rusko skutečně připraveno znovu jednat o ukončení války na Ukrajině? Podle analýzy Thomase Grahama z Rady pro mezinárodní vztahy (CFR) vykazuje Kreml v posledních týdnech neobvyklý zájem. Zatímco po vypuknutí války v Íránu koncem února ruská diplomacie vyčkávala, nyní se Vladimir Putin i ministr zahraničí Sergej Lavrov aktivně snaží obnovit kontakt s Washingtonem.
Zdroj: Libor Novák