Mladík chtěl ukrást batoh, teď mu hrozí 10 let za mřížemi. Napadl dvě ženy

Policie se od minulého čtvrtka zabývá otřesným násilným činem v Zábřehu na Šumpersku. Dvě ženy napadl mladý muž, který si bez placení chtěl odnést z obchodu stan. Obviněný je momentálně ve vazbě a hrozí mu až desetiletý trest odnětí svobody.
Případ začal krádeží, které se pětadvacetiletý muž dopustil v prodejně se sportovním zbožím, kde vzal stan za 899 korun a odešel bez zaplacení. Všimla si toho mladá prodavačka, která za zlodějem vyběhla ven.
"Muž se k prodavačce vrátil, ale místo toho, aby odcizené zboží vrátil, zareagoval zcela neadekvátně. Strčil do ní takovým způsobem, že upadla mezi dvě zaparkovaná vozidla. Útok vůči ní pokračoval dál a to tím způsobem, že jí několikrát silně dupnul na horní část těla a hlavu," uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Mladík následně srazil k zemi i ženu ve středním věku, která chtěla pomoci napadené prodavačce. Po zásahu dalších kolemjdoucích se dal na útěk, ale neunikl daleko. Zadrželi ho svědci a předali policistům. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
V případu již bylo zahájeno trestní stíhání. Muž byl obviněn z pokusu o těžké ublížení na zdraví, výtržnictví a krádeže. Soud ho již poslal do vazební věznice v Olomouci. "Soudce může dle trestního zákoníku rozhodnout o uložení až desetiletého trestu odnětí svobody," dodala mluvčí.
Zdroj: Libor Novák