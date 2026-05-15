Kuba se pod náporem americké blokády hroutí. Ředitel CIA přijel nabídnout řešení

Libor Novák

15. května 2026 10:56

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia
Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia Foto: Wikipedia

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe navštívil Havanu, kde se na ministerstvu vnitra sešel se svým kubánským protějškem. K setkání na vysoké úrovni dochází v době, kdy Spojené státy obnovily nabídku humanitární pomoci ve výši 100 milionů dolarů, která má zmírnit dopady stávající ropné blokády. Oficiální kubánské prohlášení označilo schůzku za pokus o zlepšení vzájemného dialogu, přičemž havranští představitelé během rozhovorů ujistili americkou stranu, že Kuba nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost USA.

Představitel CIA pro americkou stanici CBS News uvedl, že Spojené státy jsou připraveny se vážně angažovat v hospodářských a bezpečnostních otázkách, avšak pouze za předpokladu, že Kuba přistoupí k zásadním změnám. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel se nicméně nechal slyšet, že místo nabízení jednorázové pomoci by situaci na ostrově mnohem rychleji usnadnilo, kdyby Washington svou blokádu zcela zrušil.

Podle informací ze zpravodajských kruhů se jednání v Havaně zúčastnil také Raúl Rodríguez Castro, vnuk bývalého prezidenta Raúla Castra, dále ministr vnitra Lázaro Álvarez Casas a šéf kubánských tajných služeb. Americká delegace přicestovala na Kubu s cílem osobně doručit poselství prezidenta Donalda Trumpa. Ředitel Ratcliffe s kubánskými činiteli hovořil o spolupráci v oblasti tajných služeb, ekonomické stabilitě a bezpečnosti, přičemž zdůraznil, že Kuba již nesmí sloužit jako bezpečné útočiště pro protivníky USA na západní polokouli.

Kubánská strana ve svém oficiálním komentáři podtrhla oboustranný zájem na rozvoji bilaterální spolupráce mezi orgány vynucování práva. Tato kooperace by měla sloužit zájmům bezpečnosti obou států, stejně jako stabilitě v regionálním a mezinárodním měřítku. Havana a Washington sice již dříve v tomto roce přiznaly, že spolu vedou rozhovory, avšak diplomatická vyjednávání se s pokračující ropnou blokádou ocitla na mrtvém bodě.

Kuba se v minulosti při zásobování svého rafinerijního systému spoléhala na dodávky ropy z Venezuely a Mexika. Obě tyto země však dodávky paliv na ostrov z velké části zastavily poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením cel na jakýkoli stát, který Kubě pohonné hmoty poskytne. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez ve čtvrtek oznámil, že jeho země je připravena si vyslechnout podrobnosti o americkém návrhu pomoci a o způsobu jeho případné realizace.

Ministerstvo zahraničí USA již ve středu deklarovalo, že obnovuje svou nabídku poskytnout kubánskému lidu velkorysou asistenci. Americký ministr zahraničí Marco Rubio sice minulý týden prohlásil, že Havana předchozí humanitární balíček v hodnotě 100 milionů dolarů odmítla, což však Kuba důrazně popřela. Washington nyní jasně specifikoval, že distribuce této pomoci by musela probíhat v koordinaci s katolickou církví a dalšími spolehlivými nezávislými humanitárními organizacemi, čímž by byla zcela vynechána kubánská vláda.

Podle americké diplomacie je nyní rozhodnutí na kubánském režimu, zda nabídku pomoci přijme, nebo zda odepře svým občanům klíčovou podporu, za což by pak nesl plnou odpovědnost. Ministr Rodríguez reagoval slovy, že zatím není jasné, zda má mít americká pomoc podobu finanční hotovosti, nebo věcných darů. Podotkl, že kubánská vláda ze zásady neodmítá zahraniční pomoc nabízenou v dobré víře, ale za nejlepší způsob podpory označil deeskalaci energetické, obchodní a finanční blokády, která v posledních měsících dosáhla bezprecedentní intenzity.

Napětí ve vzájemných vztazích podtrhují také informace stanice CBS News, podle nichž americké úřady připravují obžalobu bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra a jeho zesnulého bratra Fidela. Ta se má týkat sestřelení letadel humanitární organizace Brothers to the Rescue nad mezinárodními vodami v roce 1996, při němž zahynuli lidé. Tento krok představuje další z řady politických a právních tlaků, které Washington na kubánské vedení vyvíjí.

Mezitím kubánský ministr energetiky Vicente de la O Levy varoval, že zemi kompletně došly zásoby nafty a topného oleje. V rozhovoru pro státní média uvedl, že k dispozici je pouze omezené množství plynu a že energetický systém ostrova se nachází v kritickém stavu kvůli blokádě dodávek ropy ze strany USA. Kubánci v důsledku toho již měsíce trpí rozsáhlými, často i celostátními výpadky dodávek elektrické energie.

Po posledním masivním výpadku proudu, který postihl rozsáhlé oblasti na východě země i části hlavního města, vyšly do ulic Havany stovky protestujících. Demonstranti zablokovali silnice hořícími odpadky a skandovali protivládní hesla, což podle agentury Reuters znamenalo největší protestní akci ve městě od lednového začátku energetické krize. Obyvatelé havanské čtvrti San Miguel del Padrón během noci požadovali okamžité rozsvícení světel.

Prezident Díaz-Canel napjatou situaci na ostrově uznal, avšak plnou vinu připsal Spojeným státům. Současné dramatické zhoršení stavu označil na sociálních sítích za důsledek energetické blokády, kterou USA provádějí pod hrozbou iracionálních cel vůči všem dodavatelům paliv. Washington přitom svou blokádu vůči Havaně vystupňoval na začátku května, kdy zavedl nové sankce proti vysoce postaveným kubánským představitelům kvůli obviněním z porušování lidských práv, což kubánská diplomacie označila za nelegální a zneužívající kroky.

před 2 hodinami

Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají

Související

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Život na Kubě se v tichosti hroutí. V zemi kolabují základní pilíře společnosti, varuje koordinátor OSN

Energetická krize na Kubě dosáhla kritického bodu a její dopady již dávno překročily rámec pouhého nepohodlí. Francisco Pichón, koordinátor OSN na ostrově, ve svém naléhavém prohlášení varuje, že nedostatek paliva a elektřiny nyní přímo ohrožuje lidské životy. V zemi, kde ulice utichají ještě před setměním a lidé jsou vyčerpáni nekonečnými nocemi bez proudu, se hroutí základní pilíře společnosti, od zdravotnictví až po přístup k pitné vodě.

Více souvisejících

Kuba

Aktuálně se děje

před 24 minutami

Richard Takáč

Zelenskyj miluje drogy, prohlašuje Ficův ministr. Z Kyjeva přišla obratem reakce

Ukrajinský velvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran ostře reagoval na prohlášení slovenského ministra zemědělství Richarda Takáče. Podle vyjádření diplomata představuje ministr svými absurdními výroky na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přímou hrozbu pro ukrajinsko-slovenské vztahy. Reakce ze strany Kyjeva přišla poté, co slovenský vládní činitel zveřejnil video na sociální síti, kde se opřel do nejvyšších představitelů sousedního státu.

před 1 hodinou

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Kuba se pod náporem americké blokády hroutí. Ředitel CIA přijel nabídnout řešení

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe navštívil Havanu, kde se na ministerstvu vnitra sešel se svým kubánským protějškem. K setkání na vysoké úrovni dochází v době, kdy Spojené státy obnovily nabídku humanitární pomoci ve výši 100 milionů dolarů, která má zmírnit dopady stávající ropné blokády. Oficiální kubánské prohlášení označilo schůzku za pokus o zlepšení vzájemného dialogu, přičemž havranští představitelé během rozhovorů ujistili americkou stranu, že Kuba nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost USA.

před 2 hodinami

Prezident Trump

Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají

Americký prezident Donald Trump čelí ve svém druhém funkčním období potížím spojeným s vedením války v Íránu, které ještě více umocnil jeho nedávný přešlap týkající se ekonomické situace obyvatel Spojených států. Trump se dlouhodobě chová, jako by disponoval neomezenou mocí, avšak tento přístup v poslední době naráží na realitu. Příkladem je jeho vyjádření z tohoto týdne, kdy prohlásil, že při snaze o vyřešení konfliktu s Íránem vůbec nebere v úvahu finanční situaci běžných Američanů.

před 2 hodinami

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho

U dánského ostrova Anholt byla ve čtvrtek zpozorována velryba, která podle tamních úřadů vykazuje známky toho, že je již delší dobu mrtvá. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí odhaduje, že se jedná o uvízlého keporkaka o délce mezi 10 až 15 metry. Tělo mořského savce se nachází přibližně 75 metrů od pobřeží zmiňovaného ostrova a místní představitelé oznámili, že v pátek plánují zahájit operaci k jeho vyproštění a vyzvednutí.

před 3 hodinami

Donald Trump a Si Ťin-pching

Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla

Americký prezident Donald Trump ukončil svou návštěvu Pekingu a odletěl zpět do Spojených států. Historický summit s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem sice přinesl diskusi o mnoha globálních problémech, ale zásadní dohody zatím zůstávají spíše v rovině příslibů. Air Force One opustil pekingské letiště v pátek odpoledne místního času po oficiálním rozloučení přímo na ranveji.

před 5 hodinami

včera

včera

včera

Andrij Jermak

Zelenského dlouholetý spolupracovník Jermak míří do vazby

Kyjevský soud ve čtvrtek poslal Andrije Jermaka, bývalého blízkého spolupracovníka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, do vazby. Strávit by v ní měl minimálně dva měsíce. Jermak je podezřelý z korupce a praní špinavých peněz. O rozhodnutí soudu informovala stanice France24. 

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia typicky českým přehlížením vrazila fotbalu dýku do zad. A ani disciplinárka nepomohla

Osmibodový náskok v čele ligové soutěže dával fotbalové Slavii naději, že by po vítězném derby se Spartou mohla už v sobotu slavit ligový titul. Dopředu bylo jasné, že se o něj může  připravit už jen sama. Počítalo se však s tím, že by se o trofej mohla připravit sportovně. Jenže nakonec se o něj málem připravila ryze nesportovní cestou, avšak jen a jen vlastní vinou. Její příznivci totiž vběhli z Tribuny Sever na hrací plochu pouhé tři minuty před koncem derby, v němž sešívaní vedli 3:2 a tím tak předčasně duel ukončili. Rozhodně tím svým miláčkům nepomohli, naopak hodili na ně dost možná věčný cejch někoho, kdo zase jednou výrazně poškodil jméno českého fotbalu, který dělal vše možné pro to, aby se stal civilizovanou soutěží.

včera

Ilustrační fotografie.

Tunelbus vyjede v létě. Praha představila novinku v hromadné dopravě

Praha chystá zajímavou novinku v městské hromadné dopravě. Od léta zavede autobusovou linku mezi šestou a osmou městskou částí, která využije tunel Blanka. Pod číslem 145 vytvoří v trase Sídliště Čimice – Bohnice – Kobylisy – Dejvická vítanou alternativu k trase metrem přes centrum města i individuální automobilové dopravě. Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou by měl "tunelbus" zvládnout pod 20 minut.

včera

včera

včera

Zvláštní zachycení deště

Předpověď počasí slibuje deštivý víkend v části Česka

V Česku se tento týden ochladilo a na řadě míst také dost zapršelo. Předpověď navíc počítá s dalšími srážkami. Morava a hlavně Slezsko se o víkendu dočká dalšího deště, místy i vydatného, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lokálně může spadnout až 70 milimetrů. 

včera

včera

Ukrajinská armáda

Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat

Válka na Ukrajině prochází zásadním bodem zlomu. Podle analýz z bojiště i vyjádření vojáků přímo z první linie se zdá, že dlouhé období ruských územních zisků skončilo. Důstojník Kyrylo Bondarenko ze speciální jednotky bezpilotních systémů potvrzuje, že u ruských jednotek je patrné vyčerpání a nálada se dramaticky mění v neprospěch agresora.

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

V Rusku se něco děje, upozorňují odborníci. Putin chce naléhavě obnovit kontakt s Washingtonem

Geopolitická scéna řeší zásadní otázku: Je Rusko skutečně připraveno znovu jednat o ukončení války na Ukrajině? Podle analýzy Thomase Grahama z Rady pro mezinárodní vztahy (CFR) vykazuje Kreml v posledních týdnech neobvyklý zájem. Zatímco po vypuknutí války v Íránu koncem února ruská diplomacie vyčkávala, nyní se Vladimir Putin i ministr zahraničí Sergej Lavrov aktivně snaží obnovit kontakt s Washingtonem.

včera

Varování pro spotřebitele: salmonela v mletém vepřovém ze zahraničí

Inspekce našla v mletém mase v Albertu salmonelu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve čtvrtek vydala varování pro české spotřebitele. Důvodem je nález nebezpečné bakterie salmonely v šarži mletého vepřového masa, které bylo zachyceno v prodejně obchodního řetězce Albert v Teplicích. Přestože produkt již není v běžném prodeji, inspektoři varují před jeho možnými zásobami v domácnostech.

včera

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Vláda si začne půjčovat od lidí. Schillerová představila nové Dluhopisy Republiky

Stát po několikaleté odmlce znovu otevírá možnost pro české domácnosti, aby své úspory zhodnotily prostřednictvím investic do státního dluhu. Vláda složená ze zástupců hnutí ANO, SPD a Motoristů se rozhodla obnovit projekt Dluhopis Republiky, čímž reaguje na potřebu zajistit financování rostoucích státních výdajů. Podle ministerstva financí jde o strategický krok, který má diverzifikovat okruh věřitelů a snížit jednostrannou závislost státu na velkých bankovních domech.

včera

Bič na potravinářské firmy: Zmenšováním balení klamou zákazníky, rozhodl soud

Německý soud se v ostře sledovaném sporu postavil na stranu spotřebitelů a rozhodl, že výrobce čokolád Milka porušil zákon o hospodářské soutěži. Předmětem žaloby, kterou podala agentura na ochranu spotřebitelů, byla takzvaná „smrskflace“ (shrinkflation). Výrobce Mondelez International totiž u mnoha druhů svých čokolád snížil hmotnost ze 100 gramů na 90 gramů, aniž by adekvátně změnil vzhled obalu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy