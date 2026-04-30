Život na Kubě se v tichosti hroutí. V zemi kolabují základní pilíře společnosti, varuje koordinátor OSN

Energetická krize na Kubě dosáhla kritického bodu a její dopady již dávno překročily rámec pouhého nepohodlí. Francisco Pichón, koordinátor OSN na ostrově, ve svém naléhavém prohlášení varuje, že nedostatek paliva a elektřiny nyní přímo ohrožuje lidské životy. V zemi, kde ulice utichají ještě před setměním a lidé jsou vyčerpáni nekonečnými nocemi bez proudu, se hroutí základní pilíře společnosti, od zdravotnictví až po přístup k pitné vodě.
Nejzávažnější situace panuje v nemocnicích. Celostátně byly odloženy desetitisíce operací a zdravotní péče se musela drasticky omezit. Ohroženy jsou zejména nejzranitelnější skupiny – těhotné ženy mají nepravidelný přístup k předporodní péči a novorozenci v inkubátorech jsou zcela závislí na stabilitě elektrické sítě, která selhává. Pro pacienty na dialýze nebo ty, kteří bojují s rakovinou, není elektřina luxusem, ale nezbytnou podmínkou k přežití.
Krize se projevuje jako dominový efekt. Nemocnice nepotřebuje pouze světlo, ale také energii pro čerpání vody, fungující stravovací služby a palivo pro sanitky. Jakmile selže přísun energie, začínají se hroutit všechny tyto systémy najednou. Lékaři a sestry se sice snaží udržet systém v chodu v podmínkách, které by byly výzvou pro zdravotnictví kdekoli na světě, ale bez vnější pomoci je jejich úsilí neudržitelné.
Ekonomická křehkost Kuby, prohloubená americkou blokádou a omezenými vnitrostátními zdroji, byla nyní definitivně ochromena energetickým šokem. Humanitární potřeby zůstávají akutní a nevyřeší je ani omezené dodávky paliva ze zahraničí, které sice poskytují dočasnou úlevu, ale postrádají potřebné měřítko pro řešení strukturálních problémů v klíčových sektorech.
V reakci na tuto situaci rozšířil systém OSN na Kubě svůj plán reakce na hurikán Melissa, aby řešil kaskádové dopady energetické krize. Cílem je zachránit životy a zabránit prudkému zhoršení kritických ukazatelů. Nedávné návštěvy v nejhůře zasažených provinciích Santiago de Cuba a Granma potvrdily, že statisíce lidí ztratily přístup k bezpečné pitné vodě, protože většina čerpacích systémů v zemi je závislá právě na elektřině.
Ačkoli se na pomoc po hurikánu podařilo mobilizovat již 24 milionů dolarů, úspěch celé operace závisí na jedné základní podmínce: palivu. Bez něj není možné přepravit pomoc z přístavů do komunit, které ji nutně potřebují. Současný humanitární plán je proto navržen tak, aby běžel do konce roku, přičemž se neustále monitorují potřeby a prioritizují zásahy zachraňující životy.
OSN zdůrazňuje, že v jádru nejde o politickou otázku, ale o otázku lidskosti. Žádná překážka by neměla stát v cestě právu člověka na důstojný život založený na přístupu ke zdravotní péči, vodě a základním službám. Za každou statistikou se skrývají rodiny, jejichž odolnost je denně podrobována těžké zkoušce a jejichž plány na budoucnost se rozpadají.
Čas se neúprosně krátí a pro lidi na Kubě už není luxusem, ale hranicí mezi péčí a zanedbáním, mezi zotavením a úpadkem. Humanitární akce musí v tuto chvíli postupovat s maximální naléhavostí, protože v sázce jsou životy tisíců lidí, kteří již nemohou čekat na politická řešení.
Související
Kuba tajně jedná s USA. Zmítá se v hluboké krizi
Průlom v blokádě: Trump naznačil, že umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu
Aktuálně se děje
před 53 minutami
Německo drží nelichotivý trend. Výrazně se zhoršila i Británie
před 1 hodinou
Život na Kubě se v tichosti hroutí. V zemi kolabují základní pilíře společnosti, varuje koordinátor OSN
před 2 hodinami
Jak na bezpečné pálení čarodějnic? Hasiči vydali důležitá doporučení
před 3 hodinami
Bydlí v obecním bytě, chce legalizovat své černé stavby. Mrázová čelí výzvám k rezignaci, Babiš to neřeší
před 4 hodinami
Modžtaba Chameneí vydal další ostré prohlášení. Trumpovi ustupovat nehodlá
před 5 hodinami
USA řeší zásadní otázku: Pokud je "86 47" trestný čin, skončí za mřížemi tisíce lidí?
před 5 hodinami
Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?
před 6 hodinami
Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje
před 7 hodinami
Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa
před 8 hodinami
EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy
před 9 hodinami
Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky
před 10 hodinami
Problematický aspekt počasí v Česku. Řeší se opakovaně a už i letos
včera
Trump už se nahlas hlásí ke královské rodině. Mohou za to britští novináři
včera
Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu
včera
Ledecká půjde do další zimní sezóny bez lyžařských koučů Gampera a Banka
včera
Obchody nemají na vybranou. V květnu se jednou musí řídit zákonem
včera
Policisté hledají výtržníka. Odjíždějícímu autobusu pražské MHD rozbil dveře
včera
Zemřel Oskar Petr, autor legendárních hitů Lucie či Davida Kollera
včera
Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu
včera