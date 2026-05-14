V Česku se tento týden ochladilo a na řadě míst také dost zapršelo. Předpověď navíc počítá s dalšími srážkami. Morava a hlavně Slezsko se o víkendu dočká dalšího deště, místy i vydatného, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lokálně může spadnout až 70 milimetrů.
Víkend bude na Moravě a hlavně ve Slezsku zatažený, deštivý a chladný kvůli vlivu frontálního rozhraní, podél kterého se prohloubí po své typické trajektorii z Balkánu tlaková níže, která přinese hlavně do nejvýchodnějších oblastí našeho území trvalejší a přechodně i vydatný déšť.
"V sobotu by v oblasti Moravy a Slezska mohlo spadnout mezi 10 mm a 30 mm, v neděli pak od 5 mm do 30 mm, na severním návětří Jeseníků a hlavně Beskyd by to mohlo být až 50 mm," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Lokálně by celkové srážkové úhrny mohly dosáhnout až 70 milimetrů. "Prozatím máme k dispozici ale data jen z modelů o menším rozlišení, které nedokáží zachytit lokální extrémy dané komplexnější orografií. Nejistota v celkových úhrnech je tedy zatím vysoká," vysvětlili experti.
"Rozhodně nás ale čeká zajímavá situace, kterou ještě budeme v dalších dnech upřesňovat," dodali meteorologové.
Související
Počasí: Příští týden se začne oteplovat, deště ale mohou pokračovat
Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Krize na Kubě se prohlubuje. Ministr přiznal zásadní problém
před 51 minutami
Předpověď počasí slibuje deštivý víkend v části Česka
před 1 hodinou
Nové video zachycuje útěk muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy
před 2 hodinami
Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat
před 3 hodinami
V Rusku se něco děje, upozorňují odborníci. Putin chce naléhavě obnovit kontakt s Washingtonem
před 4 hodinami
Inspekce našla v mletém mase v Albertu salmonelu
před 5 hodinami
Vláda si začne půjčovat od lidí. Schillerová představila nové Dluhopisy Republiky
před 5 hodinami
Bič na potravinářské firmy: Zmenšováním balení klamou zákazníky, rozhodl soud
před 6 hodinami
Trump jedná v Číně o Íránu, Na dotazy ohledně Tchaj-wanu odmítl odpovědět
před 7 hodinami
Lotyšská premiérka po incidentu s ukrajinskými drony rezignovala
před 8 hodinami
Raketa Satan je nejmocnější na světě, prohlásil Putin. Experti ho obratem usadili
před 9 hodinami
Netanjahu tvrdí, že uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Úřady to popřely
před 9 hodinami
Pokud se k otázce Tchaj-wanu přistoupí nesprávně, hrozí otevřený konflikt, varoval Si Ťin-pching Trumpa
před 11 hodinami
Počasí: Příští týden se začne oteplovat, deště ale mohou pokračovat
včera
Británii halí atmosféra nejistoty. Starmer každý den bojuje o přežití
včera
EU se postavila proti zákazu potlačení identity LGBTQ+
včera
Otřes v Británii: Ministr zdravotnictví chystá rezignaci, chce vyměnit Starmera ve vedení strany
včera
Už to není politický nováček. Trump a Ťin-pching se setkávají za jiných okolností, na stole je řada citlivých témat
včera
Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou
včera
Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz
Americký prezident Donald Trump přistál v Pekingu, kde ho čekalo velkolepé přivítání doprovázené červeným kobercem a vojenskými poctami. Letoun Air Force One dosedl na letišti v čínské metropoli přibližně v 19:50 místního času. Přímo u schodů letadla prezidenta pozdravil čínský viceprezident Chan Čeng společně s americkým velvyslancem v Číně Davidem Perduem. Slavnostní ceremonii na letišti dotvářel čínský velvyslanec Sie Feng, náměstek ministra zahraničí Ma Čao-sü, vojenská kapela a stovky čínských dětí a mládeže.
Zdroj: Libor Novák