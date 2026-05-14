Předpověď počasí slibuje deštivý víkend v části Česka

Jan Hrabě

14. května 2026 17:35

Zvláštní zachycení deště Foto: Adam Mráček / INCORP images

V Česku se tento týden ochladilo a na řadě míst také dost zapršelo. Předpověď navíc počítá s dalšími srážkami. Morava a hlavně Slezsko se o víkendu dočká dalšího deště, místy i vydatného, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lokálně může spadnout až 70 milimetrů. 

Víkend bude na Moravě a hlavně ve Slezsku zatažený, deštivý a chladný kvůli vlivu frontálního rozhraní, podél kterého se prohloubí po své typické trajektorii z Balkánu tlaková níže, která přinese hlavně do nejvýchodnějších oblastí našeho území trvalejší a přechodně i vydatný déšť.

"V sobotu by v oblasti Moravy a Slezska mohlo spadnout mezi 10 mm a 30 mm, v neděli pak od 5 mm do 30 mm, na severním návětří Jeseníků a hlavně Beskyd by to mohlo být až 50 mm," uvedli meteorologové na sociální síti X. 

Lokálně by celkové srážkové úhrny mohly dosáhnout až 70 milimetrů. "Prozatím máme k dispozici ale data jen z modelů o menším rozlišení, které nedokáží zachytit lokální extrémy dané komplexnější orografií. Nejistota v celkových úhrnech je tedy zatím vysoká," vysvětlili experti.

"Rozhodně nás ale čeká zajímavá situace, kterou ještě budeme v dalších dnech upřesňovat," dodali meteorologové. 

Počasí: Příští týden se začne oteplovat, deště ale mohou pokračovat

Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší

Předpověd počasí pro nadcházející dny naznačuje, že nás čeká chladnější a na srážky velmi bohatý zbytek týdne. Teploty zůstanou pod průměrem a slunečních paprsků bude minimum, přičemž nejvíce deště meteorologové očekávají během nadcházejícího víkendu.

