El Niño ovlivní i počasí v Evropě, předpokládají meteorologové

Jan Hrabě

15. května 2026 7:00

Letní počasí

Nejpozději v září se očekává nástup obávaného El Niña, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Modely se podle odborníků shodují, že celá fáze bude velmi výrazná. Meteorologové naznačili, co můžeme očekávat v Evropě. 

Meteorologové na sociálních sítích potvrdili, že jev by se měl začít projevovat v následujících měsících. "Předpovědi nástupu fáze El Niño aktuálně různě kolísají mezi červencem až zářím, poté se však modely většinou shodují, že bude celá fáze velmi výrazná," uvedli experti ve čtvrtek na síti X. 

Momentálně se předpokládá, že vliv na globální klima se naplno projeví až v příštím roce. "Na severní polokouli, a tedy i v Evropě, můžeme očekávat vyšší průměrnou teplotu a nižší srážkové úhrny, hlavní projevy však budeme pozorovat v jižním Tichomoří," vysvětlili odborníci. 

"Ve výsledku je velmi pravděpodobné, že bude průměrná globální teplota v roce 2026 vyšší o 1,4-1,5 °C oproti srovnávacímu období 1850-1900, pro rok 2027 se odhady shodují na globální odchylce vyšší než 1,5 °C," dodali meteorologové. 

El Niño je jev vyznačující se vyššími než průměrnými teplotami moře v okolí rovníku v centrálním a východním Pacifiku. Objevuje se v průměru každé dva až čtyři roky. V závislosti na síle může způsobit řadu věcí, například zvýšit riziko silných dešťů či naopak sucha na některých místech na světě.

