Zelenského dlouholetý spolupracovník Jermak míří do vazby

Kyjevský soud ve čtvrtek poslal Andrije Jermaka, bývalého blízkého spolupracovníka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, do vazby. Strávit by v ní měl minimálně dva měsíce. Jermak je podezřelý z korupce a praní špinavých peněz. O rozhodnutí soudu informovala stanice France24.
Jermak byl dlouhá léta blízkým přítelem Zelenského a dokonce vedl diplomatické rozhovory se Spojenými státy americkými, než protikorupční policie vloni přistoupila k razii v jeho bytě, takže se spolupracovník prezidenta rozhodl rezignovat na pozici vedoucího kanceláře. O pár měsíců později mu hrozí odnětí svobody.
Žalobci podezřívají někdejší pravou ruku hlavy státu z účasti na multimilionovém korupčním skandálu a praní špinavých peněz prostřednictvím stavby prominentního bydlení nedaleko ukrajinské metropole.
Kyjevský soud dnes rozhodl, že bývalý šéf prezidentské kanceláře stráví následujících 60 dní v předběžné vazbě. Vyhnout se jí může, pokud složí kauci ve výši 140 milionů hřiven.
Jermak naznačil, že sám kauci zaplatit nedokáže. "Nemám tolik peněz. Na tohle jsem nebyl připraven," nechal se slyšet po verdiktu. "Myslím, že mám dost přátel a známých. Doufám, že mi s tím dokážou pomoci," zmínil. Zelenského dlouholetý spolupracovník vinu v případu odmítá. "Trvám na své pozici. Budu bojovat. Zůstávám na Ukrajině, nemám co skrývat," dodal.
Jermak byl před svou loňskou rezignací vnímám jako druhý nejmocnější muž Ukrajiny. Vyšetřovatelé již dříve uvedli, že o Zelenského se v tomto konkrétním případě nezajímají.
