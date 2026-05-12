Zelenského bývala pravá ruka je podezřelá z účasti na masivním případu korupce

Ukrajinské protikorupční úřady označily mocného bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka za podezřelého v rozsáhlém vyšetřování korupce. Tento krok pravděpodobně zvýší tlak na úřad prezidenta Volodymyra Zelenského v citlivém období probíhající války s Ruskem.
Ukrajinské protikorupční úřady označily mocného bývalého šéfa prezidentské kanceláře za podezřelého v rozsáhlém vyšetřování korupce. Tento krok pravděpodobně zvýší tlak na úřad prezidenta Volodymyra Zelenského v citlivém období probíhající války s Ruskem.
Politickou scénou v Kyjevě otřáslo rozsáhlé vyšetřování již v loňském roce, kdy vlna veřejného hněvu přiměla k rezignaci Andrija Jermaka, tehdejšího hlavního poradce a pravou ruku prezidenta Zelenského.
V pondělním prohlášení ukrajinské protikorupční agentury uvedly, že bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta Ukrajiny patří mezi osoby podezřelé z účasti v kriminální skupině. Tato skupina měla vyprat přibližně 10,5 milionu dolarů prostřednictvím výstavby elitního bytového projektu nedaleko hlavního města.
Agentury v souladu s ukrajinskými zákony Jermaka přímo nejmenovaly, místní média jej však na základě popisu okamžitě identifikovala. V rozhovoru pro stanici Rádio Svoboda Jermak popřel, že by v daném developerském projektu vlastnil jakékoli nemovitosti, k věci se však dále nevyjádřil.
Tento případ je součástí širšího vyšetřování korupce na vysokých místech, které poprvé vyplulo na povrch loni v listopadu. Tehdy byl bývalý Zelenského obchodní partner obviněn z řízení schématu úplatků ve státní jaderné agentuře v hodnotě 100 milionů dolarů.
V rámci stejného vyšetřování byl obviněn také bývalý místopředseda vlády a blízký spolupracovník prezidenta Zelenského. Celá kauza tak zasahuje nejbližší okruh lidí kolem hlavy státu.
Prezidentův poradce pro komunikaci Dmytro Lytvyn novinářům sdělil, že na komentování podezření vůči Jermakovi je příliš brzy. Zdůvodnil to tím, že procesní úkony v celém případu stále probíhají.
Andrij Jermak byl všeobecně považován za druhého nejmocnějšího muže Ukrajiny hned po Zelenském. Přestože zastával nevolenou funkci, disponoval obrovským vlivem napříč celou ukrajinskou politikou.
Tento bývalý filmový producent a právník působící v zábavním průmyslu se pravidelně objevoval po boku prezidenta na veřejných akcích. Působil také jako hlavní vyjednavač Kyjeva v mírových rozhovorech s Ruskem podporovaných Spojenými státy.
Jeho loňská rezignace byla součástí širších vládních změn, které měly za cíl obnovit důvěru v prezidentskou kancelář. Ta byla dlouhodobě pod stínem obvinění z přílišné centralizace moci a neprůhledného rozhodování.
Související
Krátkodobé příměří na Ukrajině. Po Putinovi rozhodl i Zelenskyj
Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem
Aktuálně se děje
před 26 minutami
EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě
před 1 hodinou
Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík
před 2 hodinami
Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď
před 2 hodinami
Zelenského bývala pravá ruka je podezřelá z účasti na masivním případu korupce
před 3 hodinami
Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout
před 4 hodinami
Výhled počasí do prvních červnových dnů. Teploty mají stoupat, hrozí bouřky
včera
Riziko je v Česku nízké, vzkazuje Vojtěch ohledně hantaviru
včera
Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL
včera
Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby
včera
Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem
Aktualizováno včera
Francie potvrdila první případ hantavirové infekce
včera
Coca-Cola začala psát svůj příběh před 140 lety.K dostání byla jen v lékárnách
včera
Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino
včera
Babiš volá po ostudě během fotbalového derby po brutální změně
včera
Souček se do čela České televize nevrátí. Se žalobou u soudu neuspěl
včera
Polský exministr Ziobro uniká spravedlnosti. Z Maďarska zmizel do USA
včera
Policie ztotožnila fanoušky, kteří napadli brankáře Sparty. Vyšetřování pokračuje
včera
Počasí dnes: Česko zasáhnou silné bouřky, varovali meteorologové
včera
Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře
včera
Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa
Čína konečně oficiálně potvrdila, že ji v tomto týdnu navštíví americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu má do Asie dorazit ve středu a setrvat do pátku. Návštěvu Číny už měl mít původně za sebou, ale odložil ji kvůli válce s Íránem.
Zdroj: Lucie Podzimková