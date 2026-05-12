Zelenského bývala pravá ruka je podezřelá z účasti na masivním případu korupce

Libor Novák

12. května 2026 9:06

Andrij Jermak Foto: X / Andrij Jermak

Ukrajinské protikorupční úřady označily mocného bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka za podezřelého v rozsáhlém vyšetřování korupce. Tento krok pravděpodobně zvýší tlak na úřad prezidenta Volodymyra Zelenského v citlivém období probíhající války s Ruskem.

Politickou scénou v Kyjevě otřáslo rozsáhlé vyšetřování již v loňském roce, kdy vlna veřejného hněvu přiměla k rezignaci Andrija Jermaka, tehdejšího hlavního poradce a pravou ruku prezidenta Zelenského.

V pondělním prohlášení ukrajinské protikorupční agentury uvedly, že bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta Ukrajiny patří mezi osoby podezřelé z účasti v kriminální skupině. Tato skupina měla vyprat přibližně 10,5 milionu dolarů prostřednictvím výstavby elitního bytového projektu nedaleko hlavního města.

Agentury v souladu s ukrajinskými zákony Jermaka přímo nejmenovaly, místní média jej však na základě popisu okamžitě identifikovala. V rozhovoru pro stanici Rádio Svoboda Jermak popřel, že by v daném developerském projektu vlastnil jakékoli nemovitosti, k věci se však dále nevyjádřil.

Tento případ je součástí širšího vyšetřování korupce na vysokých místech, které poprvé vyplulo na povrch loni v listopadu. Tehdy byl bývalý Zelenského obchodní partner obviněn z řízení schématu úplatků ve státní jaderné agentuře v hodnotě 100 milionů dolarů.

V rámci stejného vyšetřování byl obviněn také bývalý místopředseda vlády a blízký spolupracovník prezidenta Zelenského. Celá kauza tak zasahuje nejbližší okruh lidí kolem hlavy státu.

Prezidentův poradce pro komunikaci Dmytro Lytvyn novinářům sdělil, že na komentování podezření vůči Jermakovi je příliš brzy. Zdůvodnil to tím, že procesní úkony v celém případu stále probíhají.

Andrij Jermak byl všeobecně považován za druhého nejmocnějšího muže Ukrajiny hned po Zelenském. Přestože zastával nevolenou funkci, disponoval obrovským vlivem napříč celou ukrajinskou politikou.

Tento bývalý filmový producent a právník působící v zábavním průmyslu se pravidelně objevoval po boku prezidenta na veřejných akcích. Působil také jako hlavní vyjednavač Kyjeva v mírových rozhovorech s Ruskem podporovaných Spojenými státy.

Jeho loňská rezignace byla součástí širších vládních změn, které měly za cíl obnovit důvěru v prezidentskou kancelář. Ta byla dlouhodobě pod stínem obvinění z přílišné centralizace moci a neprůhledného rozhodování.

Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď

Andrej Babiš

Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 

EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropská unie vážně uvažuje o plošném zvýšení věkové hranice pro používání sociálních sítí. Tento krok by mohl nabýt konkrétních obrysů již během nadcházejícího léta, kdy by Komise mohla předložit oficiální legislativní návrh. Cílem je především posílit ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí, které je stále více ovlivňováno umělou inteligencí.

Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík

Pražská Slavia se po skandálním průběhu ligového derby se Spartou rozhodla pro radikální změnu přístupu k bezpečnosti na svém stadionu. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na Oneplay Sport oznámil, že éra dialogu s problémovými fanoušky skončila a klub přechází k tvrdé represi. Klíčovým a nejkontroverznějším bodem nových opatření je spuštění systému na rozpoznávání obličejů, a to i za cenu vědomého porušování současných zákonů.

Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď

Vyšetřování stanice CNN odhalilo fascinující a mrazivé detaily o osudu ruské nákladní lodi Ursa Major, která se za nevyjasněných okolností potopila v prosinci 2024 u španělského pobřeží. Podle zjištění novinářů mohlo plavidlo převážet jaderné reaktory pro ponorky, které byly pravděpodobně určeny pro Severní Koreu. Incident, který byl dlouho zahalen tajemstvím, může být výsledkem utajené vojenské intervence Západu s cílem zabránit Rusku v poskytnutí pokročilých jaderných technologií svému klíčovému spojenci.

Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout

Britský premiér Keir Starmer čelí v současné době zásadnímu jednání kabinetu, které může rozhodnout o jeho dalším osudu v čele vlády. Ačkoliv se včera snažil ve svém projevu přesvědčit veřejnost i kolegy, že lidské příběhy jsou důležitější než tabulky, realita včerejšího dne byla opačná. Většina zpravodajských organizací se soustředila právě na čísla a sledovala rostoucí seznam poslanců, kteří ho vyzývají k okamžité rezignaci.

Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL

Mistrovství světa v hokeji je ještě před námi, ale už teď je jasné, že se bude jednat o vyvrcholení mimořádně těžké hokejové sezóny. Vždyť světový šampionát, který se od 15. května uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je jejím druhým vrcholem po únorových zimních olympijských hrách v Miláně. Proto se nikdo nemůže divit tomu, že většina legionářů z kanadsko-americké NHL odmítla pozvánku na šampionát, včetně největší hvězdy útočníka Bostonu Davida Pastrňáka. Tím se tak ale otevřela možnost pro hokejisty z AHL, jako jsou obránce Marek Alscher a útočnici Matyáš Melovský a Matěj Blümel. Dravé mládí musí být vždy doplněno zkušenostmi a prověřenými jmény, nechybějí tak obránci Filip Hronek a Michal Kempný či útočníci Dominik Kubalík, Jakub Flek a pochopitelně Roman Červenka, jenž bude na svém 13. mistrovství zase jednou kapitánem.

Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby

Ministerstvo vnitra v souvislosti s incidenty během sobotního pražského derby zahájí správní řízení s klubem SK Slavia Praha. Jakékoli násilné či jinak protiprávní jednání na sportovních akcích je nepřijatelné a nemá na stadionech ani v jejich okolí místo, konstatovalo ministerstvo. 

Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem

Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.

Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino

Pendolina patří k oblíbeným vozidlům na české železnici. Možná i z toho důvodu se České dráhy nakonec rozhodly pro obnovu soupravy poškozené při srážce v Bohumíně v roce 2022. Opravu zajistí česká společnost ČMŽO elektrotechnika s.r.o., informovaly ČD v tiskové zprávě. 

Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře

V přehršli několika omluvenek přišla realizačnímu týmu v čele s koučem Radimem Rulíkem přeci jenom krátce před letošním hokejovým světovým šampionátem pozitivní zpráva. I letos bude moct totiž pro mistrovství světa počítat se službami toho nejzkušenějšího – s již čtyřicetiletým útočníkem Romanem Červenkou. Že se právě Červenka zúčastní i letošního MS, to potvrdil sám hráč při nedávném vyhlášení ankety Hokejista sezóny, kterou ovládl.

Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa

Čína konečně oficiálně potvrdila, že ji v tomto týdnu navštíví americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu má do Asie dorazit ve středu a setrvat do pátku. Návštěvu Číny už měl mít původně za sebou, ale odložil ji kvůli válce s Íránem. 

