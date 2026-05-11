Francie potvrdila první případ hantavirové infekce

Francie v pondělí potvrdila první případ hantavirové infekce. Prokázala se u francouzské občanky z lodi, kde několik lidí dokonce nemoci podlehlo. Informovala o tom stanice France24.
Jde o ženu, která byla jedním z pěti francouzských pasažérů na lodi MV Hondius. V izolaci v Paříži se začala v neděli večer cítit špatně. Provedené testy následně u dotyčné potvrdily nákazu hantavirem. U dalších čtyř lidí mělo vyšetření negativní výsledek, ale testy je všechny čekají opakovaně.
Repatriace pasažérů z lodi pokračovala až do pondělí. V neděli bylo podle španělského ministerstva zdravotnictví evakuováno celkem 94 lidí z devatenácti různých zemí.
Tři lidé na palubě lodi MV Hondius zemřeli, konkrétně nizozemský pár a jedna německá občanka. Další pasažéři onemocněli vzácnou nemocí, která se běžně šíří mezi hlodavci. Experti nejspíš i z toho důvodu ubezpečili veřejnost, že riziko pro globální zdraví je nízké. Odmítli tak přirovnání k pandemii nemoci covid-19.
Specifická léčba hantavirových infekcí není dostupná a není k dispozici ani účinná vakcína. Nákaza běžně nejvíce hrozí osobám, které se pohybují v místech výskytu hlodavců – např. lidé tábořící v přírodě, vojáci, lesníci, myslivci, osoby bez domova, lidé zasaženi přírodními katastrofami a podobně.
V riziku se mohou ocitnout také lidé, kteří uklízejí zanedbané sklepy, kůlny či sklady krmiv, kde dochází ke zvíření prachu kontaminovaného výměšky hlodavců. Při podobných rizikových aktivitách je proto vhodná ochrana dýchacích cest účinným respirátorem.
