Evakuace MV Hondius bude trvat do pondělí. Pak na lodi zůstane 30 lidí

Operace na španělském ostrově Tenerife v neděli dopoledne nabrala na intenzitě. Podle informací ministerstva zdravotnictví probíhá evakuace výletní lodi MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířil hantavirus, přesně podle stanoveného harmonogramu. Plavidlo, které se stalo centrem mezinárodní pozornosti, nyní slouží jako výchozí bod pro složitou repatriační akci, do níž je zapojeno několik států.
Zdravotní úřady potvrdily, že všichni cestující, kteří se v neděli ráno ještě nacházeli na palubě, prošli důkladným screeningem. Dobrou zprávou je, že nikdo z nich v tuto chvíli nevykazuje žádné symptomy onemocnění. Celý proces vylodění je provázen mimořádnými opatřeními, která mají zajistit bezpečnost jak pasažérů, tak obyvatel Kanárských ostrovů.
Původ současné krize sahá do minulého měsíce, kdy loď vyplula z Argentiny. Od té doby byla úmrtí tří osob na palubě spojena právě s hantavirem. Toto vzácné onemocnění se obvykle přenáší kontaktem s močí nebo výkaly infikovaných hlodavců. Světová zdravotnická organizace (WHO) však uklidňuje veřejnost a zdůrazňuje, že riziko pro širokou populaci zůstává velmi nízké.
Zástupci WHO na tiskové konferenci rovněž důrazně upozornili na rozdíly mezi hantavirem a virem způsobujícím onemocnění Covid-19. Cílem těchto prohlášení je zabránit šíření dezinformací a zbytečné paniky. Přestože je situace vážná, mechanismy přenosu jsou u hantaviru odlišné a snáze kontrolovatelné v uzavřeném prostředí, jako je právě výletní loď.
Evakuace nicméně vyvolala značné politické napětí v rámci Španělska. Předseda autonomní vlády Kanárských ostrovů již minulý týden vyjádřil ostrý nesouhlas s tím, aby loď v regionu zakotvila. Obavy z možného zavlečení nákazy na pevninu vedly k protestům a složitým vyjednáváním mezi regionální správou a centrální vládou v Madridu.
Kuriózní, ale velmi vážný incident se odehrál také tisíce kilometrů od Tenerife. Britští lékaři museli pomocí padáků seskočit na odlehlý ostrov v Atlantiku, aby ošetřili britského občana s podezřením na hantavirus. Tento muž opustil loď MV Hondius již před týdny, tedy v době, kdy rozsah ohniska nákazy na palubě nebyl ještě zcela zřejmý.
Mezitím ve Spojených státech čelí úřad CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) kritice za to, že se do řešení krize nezapojil razantněji. Úřadující ředitel CDC Jay Bhattacharya v rozhovoru pro CNN kritiku odmítl. Prohlásil, že agentura postupuje profesionálně a podle osvědčených protokolů. Podle něj nebylo nutné okamžitě vysílat týmy vyšetřovatelů, jak se dělo v minulosti.
Bhattacharya výslovně varoval před srovnáváním s pandemií koronaviru. „Tohle není Covid a my s tím nechceme jako s Covidem zacházet,“ uvedl s tím, že nechtějí vyvolávat veřejnou paniku v situaci, kdy důkazy nenaznačují vysokou úroveň globální hrozby. Pokud by bylo riziko vyšší, CDC by podle něj reagovalo odlišně.
K nedělnímu poledni opustilo palubu lodi celkem 46 osob. Diana Rojas Alvarezová z WHO uvedla, že mezi prvními evakuovanými byli občané Španělska, Francie, Kanady a Nizozemska. Proces vylodění bude pokračovat až do západu slunce a následně bude obnoven v pondělí ráno, kdy by měli loď opustit i zbývající cestující.
První skupina 14 španělských občanů již dorazila na palubě speciálního letu na vojenské letiště Torrejon de Ardoz nedaleko Madridu. Odtud byli přepraveni přímo do vojenské nemocnice Gomez Ulla, kde podstoupí nezbytnou karanténu a další vyšetření. Podobné charterové lety jsou naplánovány i pro další národnosti, které tvoří celkem 146člennou skupinu pasažérů a posádky.
Jakmile bude evakuace dokončena, loď MV Hondius se vydá na cestu do svého domovského přístavu v Nizozemsku. Na palubě zůstane pouze nezbytné minimum 30 členů posádky, které doplní speciální lékařský tým. Loď projde po doplavání hloubkovou dezinfekcí a sanitací, aby se eliminovalo riziko dalšího šíření viru.
Navzdory počátečním obavám a politickým rozporům Maria Van Kerkhoveová z WHO vyzdvihla „neuvěřitelnou koordinaci“ mezi mezinárodními organizacemi, Španělskem a dalšími zapojenými státy. Celá operace je považována za úspěšný příklad zvládnutí potenciálně nebezpečné epidemické situace v mezinárodním měřítku bez toho, aby došlo k ohrožení veřejného zdraví na pevnině.
Zdroj: Libor Novák