Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa

Čína konečně oficiálně potvrdila, že ji v tomto týdnu navštíví americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu má do Asie dorazit ve středu a setrvat do pátku. Návštěvu Číny už měl mít původně za sebou, ale odložil ji kvůli válce s Íránem.
"Na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga uskuteční prezident Spojených států amerických Donald Trump státní návštěvu Číny od 13. do 15. května," uvedla čínská státní zpravodajská agentura Xinhua, která citovala mluvčího ministerstva zahraničí.
Šéf Bílého domu na konci března oznámil, že jeho setkání s čínským protějškem, které se odložilo kvůli válce na Blízkém východě, proběhne 14. a 15. května v Pekingu. Zmínil také, že s první dámou Melanií přivítá nejvyššího představitele Číny v dalším průběhu letošního roku ve Washingtonu. V dubnu se pak nechal slyšet, že květnové jednání bude "jedinečné" a "historické".
Trump měl původně Čínu navštívit v dubnu. Loni se oba politici setkali v Jižní Koreji. Podle Trumpa od té doby došlo ke značnému pokroku na obou stranách, co se týká dodržování vzájemných dohod.
Americký prezident označil loňský mítink s čínským protějškem za skvělý pro obě země. "Tohle setkání povede k trvalému míru a úspěchu. Bůh žehnej Číně a Spojeným státům americkým," napsal po jednání v Jižní Koreji.
Výsledkem střetnutí obou politiků mezi čtyřma očima byla dohoda mezi Washingtonem a Pekingem o zrušení či odkladu čínských omezení vývozu vzácných nerostů. Šlo o významný posun po měsících obchodních sporů, které ohrožovaly světové dodavatelské řetězce a vyvolávaly obavy z nové obchodní války.
Zdroj: Libor Novák