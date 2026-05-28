Právník zabil miliardáře stojícího za slavným seriálem Netflixu. Byl popraven

V Číně byl popraven právník Sü Jao, který v roce 2020 otrávil miliardáře a herního magnáta Lin Čchiho, jenž stál za dohodou o zfilmování sci-fi hitu Problém tří těles pro streamovací platformu Netflix. Sü Jao usmrtil svého nadřízeného poté, co mu daroval pilulky, o kterých tvrdil, že jde o probiotika. Ve skutečnosti však kapsle obsahovaly prudké jedy, které si sám opatřil na dark webu a namíchal ve své laboratoři. K výkonu trestu smrti došlo minulý čtvrtek, dva roky po vynesení rozsudku šanghajským soudem.
Zprávu o popravě přinesla čínská státní média, přičemž společnost Three Body Universe, kterou dříve zavražděný miliardář vlastnil za účelem správy autorských práv k této knižní trilogii spisovatele Liou Cch’-sina, vyjádřila ve svém prohlášení vděčnost za nastolení spravedlnosti. Lin Čchi byl velkým fanouškem této knižní série a dlouho snil o jejím zpracování. V úvodních titulcích seriálu vydaného v roce 2024 je posmrtně uváděn jako výkonný producent, samotného úspěchu projektu se však již nedožil.
K tragické události došlo jen několik měsíců poté, co Netflix oznámil plány na produkci seriálu. Devětatřicetiletý Lin Čchi tehdy v zimě odjížděl z hlavního sídla své herní společnosti Yoozoo Games v Šanghaji, když se mu udělalo nevolno a musel vyhledat nemocnici, kde o deset dní později na První svátek vánoční zemřel. V jeho těle bylo následně detekováno nejméně pět různých toxinů včetně rtuti a tetrodotoxinu. Policie jako hlavního podezřelého okamžitě identifikovala Sü Jaa.
Podle soudního verdiktu stály za vražedným plánem spory ohledně řízení firmy. Celý případ vzbudil v čínských médiích velkou pozornost kvůli brutálním detailům přípravy. Sü Jao se inspiroval americkým seriálem Perníkový táta a na předměstí Šanghaje si zřídil laboratoř, kde testoval více než stovku nebezpečných látek z dark webu na zvířatech. Pro nákup chemikálií si dokonce založil obchodní společnost v Japonsku a v jednu chvíli disponoval 160 telefonními čísly.
Před samotným útokem na šéfa společnosti Sü Jao kontaminoval kávové kapsle, lahve s whisky a vodou v kancelářích dalších dvou manažerů, s nimiž měl neshody. K otravě tehdy použil chlorid methylrtuťnatý, přičemž čtyři jeho kolegové sice vážně onemocněli, ale otravu nakonec přežili. Pro generálního ředitele Lin Čchiho pak ze smrtících substancí vyrobil pilulku, která se mu stala osudnou.
Právník zabil miliardáře stojícího za slavným seriálem Netflixu. Byl popraven
