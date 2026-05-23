V Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za patnáct let. Po výbuchu více než 90 mrtvých

Libor Novák

23. května 2026 14:42

Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V severní Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za posledních více než patnáct let. Mohutný výbuch plynu v uhelném dole Liushenyu v provincii Šan-si si vyžádal životy nejméně 90 lidí. K tragické události došlo v pátek večer v 19:29 místního času a na místo byly okamžitě vyslány stovky záchranářů. Podle státních médií se jedná o nejtragičtější incident v čínském těžařském sektoru od roku 2009, kdy si exploze v provincii Chej-lung-ťiang vyžádala 108 obětí.

V okamžiku výbuchu pracovalo v podzemí komplexu celkem 247 horníků. Do sobotního rána se záchranným týmům podařilo evakuovat nejméně 201 pracovníků, přičemž 123 z nich muselo být převezeno do nemocnic k následnému ošetření. Většina hospitalizovaných utrpěla zranění v důsledku nadýchání jedovatých plynů. Podle dostupných zpráv zůstává v místním zdravotnickém zařízení 27 lidí, z nichž jeden se nachází v kritickém stavu, zatímco ostatní vykazují spíše lehčí symptomy.

Záchranné operace v podzemí dolu stále pokračují, avšak týmy se potýkají s extrémními komplikacemi, které postup výrazně zpomalují. Ukázalo se totiž, že plány podzemních chodeb, které vedení těžební společnosti záchranářům poskytlo, vůbec neodpovídají skutečnému stavu v šachtách. Členové krizových štábů tak nemohou postupovat cíleně a jsou nuceni prohledávat veškeré tunely krok za krokem. Práci jim navíc ztěžuje hromadící se voda v blízkosti epicentra výbuchu, která zcela zablokovala přístup do některých úseků.

Hledání pohřešovaných komplikuje také selhání bezpečnostních systémů na straně samotných pracovníků. Horníci mají sice povinnost nosit u sebe osobní GPS lokátory, které by v podobných situacích usnadnily jejich lokalizaci, řada z nich však toto zařízení v době exploze u sebe vůbec neměla. Státní tisková agentura Nová Čína potvrdila, že uvnitř šachet byly naměřeny kritické hodnoty oxidu uhelnatého, který daleko přesáhl povolené limity, což pro kohokoliv v podzemí představuje bezprostřední ohrožení života.

Jeden ze zraněných horníků, Wang Jong, popsal dramatické okamžiky bezprostředně po výbuchu pro státní televizi CCTV. Uvedl, že samotnou ránu vůbec neslyšel, ale náhle spatřil hustý oblak kouře a ucítil silný zápach síry, který přirovnal k odpalování zábavní pyrotechniky. Okamžitě začal na ostatní křičet, aby utíkali ven. Během útěku viděl, jak lidé kolem něj kvůli toxickému kouři omdlévají a padají k zemi, načež sám ztratil vědomí. V šachtě ležel zhruba hodinu, a když se probral, probudil vedle sebe ležícího kolegu a společně se jim podařilo z dolu uniknout.

Do záchranných prací v okrese Čchin-jüan bylo zapojeno 345 specialistů ze šesti různých záchranných útvarů, které na místo vyslalo čínské ministerstvo pro krizové řízení. Čínský vůdce Si Ťin-pching vydal oficiální prohlášení, v němž nařídil nasadit veškeré dostupné prostředky na záchranu přeživších a co nejrychlejší ošetření zraněných. Zároveň striktně požaduje důkladné vyšetření celé tragédie a vyvození osobní odpovědnosti vůči všem, kteří bezpečnostní předpisy v dole zanedbali.

Vyšetřování příčin neštěstí již přineslo první právní kroky vůči vedení podniku. Osoba odpovědná za provoz dolu, který spadá pod společnost Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry, byla podle státních médií vzata pod kontrolu v souladu se zákonem, což v čínském prostředí obvykle znamená zadržení policií. Když se zástupci zahraničních médií pokusili firmu telefonicky kontaktovat, osoba na druhé straně linky pouze uvedla, že o situaci nemá žádné informace, a hovor okamžitě ukončila.

Ukazuje se, že dotčený důl měl s dodržováním bezpečnostních standardů problémy dlouhodobě. Čínský Národní úřad pro bezpečnost dolů zařadil tento provoz na seznam vážných bezpečnostních rizik. Provozovatel navíc obdržel správní pokuty za závažná pochybení v oblasti bezpečnosti práce. Úřady se chtějí v rámci vyšetřování zaměřit na nelegální těžební praktiky, falšování monitorovacích záznamů, utajování rizikových operací i na nejasnosti v evidenci osob, které reálně odcházejí pracovat do podzemních směn.

Ačkoliv se bezpečnostní situace v čínském těžařském průmyslu díky postupné konsolidaci sektoru a přísnějším regulacím v posledních letech zlepšila, k tragickým událostem dochází opakovaně. V roce 2023 například zahynulo 53 dělníků při masivním kolapsu povrchového dolu ve Vnitřním Mongolsku, což vedlo k zavedení nových pravidel, která přenesla větší odpovědnost na samotné operátory a místní kontrolní úředníky. Současná katastrofa tak znovu oživila vzpomínky na temné období z počátku tisíciletí, kdy byly smrtelné nehody s více než stovkou obětí běžnou realitou.

Uhlí zůstává pro druhou největší ekonomiku světa naprosto klíčovým energetickým zdrojem, který pokrývá více než polovinu celkové spotřeby energie v zemi a hraje nezastupitelnou roli v zajištění energetické bezpečnosti. Přestože Peking masivně investuje do zelené transformace a obnovitelné zdroje buduje rekordním tempem, uhelnou infrastrukturu nadále rozšiřuje, aby zajistil stabilitu elektrické sítě v kombinaci s větrnými a solárními elektrárnami. Provincie Šan-si, kde k nynějšímu výbuchu došlo, je vůbec nejvýznamnějším producentským regionem a pochází odtud více než čtvrtina veškerého vytěženého uhlí v Číně.

Čína doly

Aktuálně se děje

před 22 minutami

Ilustrační fotografie.

V Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za patnáct let. Po výbuchu více než 90 mrtvých

V severní Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za posledních více než patnáct let. Mohutný výbuch plynu v uhelném dole Liushenyu v provincii Šan-si si vyžádal životy nejméně 90 lidí. K tragické události došlo v pátek večer v 19:29 místního času a na místo byly okamžitě vyslány stovky záchranářů. Podle státních médií se jedná o nejtragičtější incident v čínském těžařském sektoru od roku 2009, kdy si exploze v provincii Chej-lung-ťiang vyžádala 108 obětí.

před 1 hodinou

Věznice

Soud poslal vraha studentky v Pardubicích do vazby

Okresní soud v Ústí nad Orlicí uvalil vazbu na nezletilého mladíka, který je podezřelý z vraždy studentky v Pardubicích. Celé soudní zasedání trvalo zhruba hodinu a kvůli nízkému věku obviněného se konalo s kompletním vyloučením veřejnosti a za doprovodu přísných bezpečnostních opatření. Ozbrojená eskorta následně mladistvého z budovy soudu odvezla.

před 2 hodinami

Prezident Petr Pavel

Pavel v rozhovoru pro zahraniční tisk vyzval NATO, aby Rusku ukázalo zuby a začalo konečně reagovat

Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro britský deník The Guardian důrazně vyzval Severoatlantickou alianci, aby vůči Rusku ukázala zuby a začala na jeho neustálé provokace reagovat rozhodně a asymetricky. Bývalý generál a někdejší předseda vojenského výboru NATO varoval, že pokud alianční partneři neprojeví dostatečnou tvrdost při testování odolnosti na východním křídle, Moskva bude své agresivní akce pod prahem článku 5 nadále stupňovat. Jako možné odvetné kroky, které sice nezabíjejí lidi, ale jsou pro Kreml vysoce citlivé, zmínil například odpojení Ruska od internetu, vyřazení z globálních bankovních systémů nebo sestřelování letounů narušujících vzdušný prostor Aliance.

před 3 hodinami

V Brně začalo setkání sudetských Němců. (21.5.2026)

Brněnský pochod smrti provází komplikace. Vandal poničil památník, policie zasahuje proti odpůrcům

V Pohořelicích na Brněnsku se sešla zhruba tisícovka lidí, aby si připomněla tragické události spojené s poválečným nuceným odsunem německy hovořícího obyvatelstva z Brna. Účastníci se odtud vydali na třicetikilometrovou Pouť smíření, která se již od roku 2007 symbolicky chodí v opačném směru než původní pochod z května 1945. Tehdy bylo z domovů vyhnáno tisíce lidí, převážně žen, dětí a starců, přičemž zhruba 1 700 z nich strastiplnou cestu k rakouským hranicím nepřežilo. Zatímco část poutníků absolvuje celou trasu, k závěrečnému kilometru se v Brně připojí také předseda Senátu Miloš Vystrčil.

před 4 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš

Vztah Pavla s Babišem už se rozebírá i ve světě. Prezident je připraven podniknout právní kroky, píše Politico

Prezident Petr Pavel v rozhovoru na fóru GLOBSEC otevřeně popsal svůj komplikovaný vztah s premiérem Andrejem Babišem. Jejich vzájemné vazby označil za realistické, což podle něj znamená, že zažívají lepší i horší období, avšak běžná praktická komunikace mezi nimi nadále funguje. Bývalý generál s nadsázkou dodal, že díky své minulosti v oblasti obrany má určité zkušenosti, které může využít k vysvětlení komplikovaných témat. Vztahy mezi oběma ústavními činiteli jsou napjaté již delší dobu, přičemž do otevřeně nepřátelské roviny přešly po loňském návratu šéfa hnutí ANO do premiérského křesla, kdy se střetávají v otázkách demokratických norem i mezinárodní politiky.

před 5 hodinami

Ebola, ilustrační fotografie

Proč se ebolu nedaří zastavit? Na vině je hned několik faktorů

Demokratická republika Kongo čelí v pořadí již sedmnácté epidemii nebezpečného viru ebola, přičemž humanitární organizace a zdravotníci varují před jejím rychlým šířením. Podle expertů je situace vážná a oficiálně potvrzené případy zdaleka neodrážejí skutečný rozsah nákazy. Tamní křehký zdravotnický systém se ocitá pod obrovským tlakem a zástupci neziskového sektoru naléhavě žádají o koordinovanou mezinárodní pomoc, protože situace na místě se stále vymyká kontrole.

před 6 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka

Ruská hlava státu Vladimir Putin má podle vyjádření šéfa estonské tajné služby stále méně času na dosažení úspěchu ve válečném konfliktu na Ukrajině. Na vině je současný pat na bojišti a současně se množící vnitrostátní potíže. Kaupo Rosin, který vede estonskou zahraniční zpravodajskou službu, v rozhovoru v Tallinnu uvedl, že v horizontu následujících čtyř až pěti měsíců může Kreml ztratit možnost vyjednávat z pozice síly.

před 8 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Instagram

Půl roku od prvního zákazu sociálních sítí: Jak se žije mladým v Austrálii dnes?

Před prosincovým zavedením restrikcí pro využívání sociálních sítí mladistvými v Austrálii se vedly bouřlivé debaty o možných rizicích. Odborníci se obávali především toho, že teenageři ztratí kontakt s aktuálním děním, protože pro ně tyto platformy představují hlavní a často i návykový informační kanál. Čerstvé vědecké poznatky shromážděné několik měsíců po začátku platnosti nové legislativy ukazují, jakým způsobem vládní zásah reálně ovlivnil chování tamní mládeže.

včera

včera

Bayraktar

Projekt mucholapka: Jak americká armáda trénuje obranu před drony z Běloruska?

Americká armáda v Litvě úspěšně zakončila rozsáhlé vojenské cvičení Project Flytrap 5.0 (v překladu mucholapka, pozn. red.), které bylo zaměřeno na testování moderních technologií proti nepřátelským bezpilotním letounům. Manévry pod vedením pátého sboru americké armády probíhaly ve výcvikovém prostoru Pabrade, který se nachází pouhých třicet kilometrů od hranic s Běloruskem. Do cvičení se zapojil také druhý kavaleristický pluk americké armády, 52. brigáda protivzdušné obrany a třetí výsadkový pluk britských ozbrojených sil.

včera

Hormuzský průliv

NATO by se nakonec mohlo podílet na znovuotevření Hormuzského průlivu, připustilo Švédsko

Švédsko nevylučuje možný podíl Severoatlantické aliance na znovuotevření strategického Hormuzského průlivu. Před ministerským zasedáním NATO ve městě Helsingborg to v rozhovoru uvedla švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergard. Podle jejího vyjádření je zachování volné plavby v této oblasti klíčovým zájmem Švédska i celé Evropy, a Teherán by neměl mít možnost využívat vodní cestu jako zbraň. Ministryně proto vyjádřila otevřenost k diskusím o různých formátech řešení této krize.

včera

Trump je zklamaný. NATO čeká jeden z nejdůležitějších summitů v historii, varoval Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio během ministerského zasedání ve Švédsku oznámil, že nadcházející vrcholná schůzka Severoatlantické aliance v Ankaře bude patřit k nejdůležitějším summitům lídrů v celé historii NATO. Hlavním důvodem je nutnost reagovat na otevřené zklamání prezidenta Donalda Trumpa z toho, jakým způsobem aliance přistoupila k americkým vojenským operacím na Blízkém východě. Podle šéfa americké diplomacie se tento zásadní rozpor nepodaří vyřešit okamžitě, ale bude vyžadovat podrobné jednání na nejvyšší úrovni hlav států za přibližně šest týdnů.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy