V Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za patnáct let. Po výbuchu více než 90 mrtvých

V severní Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za posledních více než patnáct let. Mohutný výbuch plynu v uhelném dole Liushenyu v provincii Šan-si si vyžádal životy nejméně 90 lidí. K tragické události došlo v pátek večer v 19:29 místního času a na místo byly okamžitě vyslány stovky záchranářů. Podle státních médií se jedná o nejtragičtější incident v čínském těžařském sektoru od roku 2009, kdy si exploze v provincii Chej-lung-ťiang vyžádala 108 obětí.
V okamžiku výbuchu pracovalo v podzemí komplexu celkem 247 horníků. Do sobotního rána se záchranným týmům podařilo evakuovat nejméně 201 pracovníků, přičemž 123 z nich muselo být převezeno do nemocnic k následnému ošetření. Většina hospitalizovaných utrpěla zranění v důsledku nadýchání jedovatých plynů. Podle dostupných zpráv zůstává v místním zdravotnickém zařízení 27 lidí, z nichž jeden se nachází v kritickém stavu, zatímco ostatní vykazují spíše lehčí symptomy.
Záchranné operace v podzemí dolu stále pokračují, avšak týmy se potýkají s extrémními komplikacemi, které postup výrazně zpomalují. Ukázalo se totiž, že plány podzemních chodeb, které vedení těžební společnosti záchranářům poskytlo, vůbec neodpovídají skutečnému stavu v šachtách. Členové krizových štábů tak nemohou postupovat cíleně a jsou nuceni prohledávat veškeré tunely krok za krokem. Práci jim navíc ztěžuje hromadící se voda v blízkosti epicentra výbuchu, která zcela zablokovala přístup do některých úseků.
Hledání pohřešovaných komplikuje také selhání bezpečnostních systémů na straně samotných pracovníků. Horníci mají sice povinnost nosit u sebe osobní GPS lokátory, které by v podobných situacích usnadnily jejich lokalizaci, řada z nich však toto zařízení v době exploze u sebe vůbec neměla. Státní tisková agentura Nová Čína potvrdila, že uvnitř šachet byly naměřeny kritické hodnoty oxidu uhelnatého, který daleko přesáhl povolené limity, což pro kohokoliv v podzemí představuje bezprostřední ohrožení života.
Jeden ze zraněných horníků, Wang Jong, popsal dramatické okamžiky bezprostředně po výbuchu pro státní televizi CCTV. Uvedl, že samotnou ránu vůbec neslyšel, ale náhle spatřil hustý oblak kouře a ucítil silný zápach síry, který přirovnal k odpalování zábavní pyrotechniky. Okamžitě začal na ostatní křičet, aby utíkali ven. Během útěku viděl, jak lidé kolem něj kvůli toxickému kouři omdlévají a padají k zemi, načež sám ztratil vědomí. V šachtě ležel zhruba hodinu, a když se probral, probudil vedle sebe ležícího kolegu a společně se jim podařilo z dolu uniknout.
Do záchranných prací v okrese Čchin-jüan bylo zapojeno 345 specialistů ze šesti různých záchranných útvarů, které na místo vyslalo čínské ministerstvo pro krizové řízení. Čínský vůdce Si Ťin-pching vydal oficiální prohlášení, v němž nařídil nasadit veškeré dostupné prostředky na záchranu přeživších a co nejrychlejší ošetření zraněných. Zároveň striktně požaduje důkladné vyšetření celé tragédie a vyvození osobní odpovědnosti vůči všem, kteří bezpečnostní předpisy v dole zanedbali.
Vyšetřování příčin neštěstí již přineslo první právní kroky vůči vedení podniku. Osoba odpovědná za provoz dolu, který spadá pod společnost Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry, byla podle státních médií vzata pod kontrolu v souladu se zákonem, což v čínském prostředí obvykle znamená zadržení policií. Když se zástupci zahraničních médií pokusili firmu telefonicky kontaktovat, osoba na druhé straně linky pouze uvedla, že o situaci nemá žádné informace, a hovor okamžitě ukončila.
Ukazuje se, že dotčený důl měl s dodržováním bezpečnostních standardů problémy dlouhodobě. Čínský Národní úřad pro bezpečnost dolů zařadil tento provoz na seznam vážných bezpečnostních rizik. Provozovatel navíc obdržel správní pokuty za závažná pochybení v oblasti bezpečnosti práce. Úřady se chtějí v rámci vyšetřování zaměřit na nelegální těžební praktiky, falšování monitorovacích záznamů, utajování rizikových operací i na nejasnosti v evidenci osob, které reálně odcházejí pracovat do podzemních směn.
Ačkoliv se bezpečnostní situace v čínském těžařském průmyslu díky postupné konsolidaci sektoru a přísnějším regulacím v posledních letech zlepšila, k tragickým událostem dochází opakovaně. V roce 2023 například zahynulo 53 dělníků při masivním kolapsu povrchového dolu ve Vnitřním Mongolsku, což vedlo k zavedení nových pravidel, která přenesla větší odpovědnost na samotné operátory a místní kontrolní úředníky. Současná katastrofa tak znovu oživila vzpomínky na temné období z počátku tisíciletí, kdy byly smrtelné nehody s více než stovkou obětí běžnou realitou.
Uhlí zůstává pro druhou největší ekonomiku světa naprosto klíčovým energetickým zdrojem, který pokrývá více než polovinu celkové spotřeby energie v zemi a hraje nezastupitelnou roli v zajištění energetické bezpečnosti. Přestože Peking masivně investuje do zelené transformace a obnovitelné zdroje buduje rekordním tempem, uhelnou infrastrukturu nadále rozšiřuje, aby zajistil stabilitu elektrické sítě v kombinaci s větrnými a solárními elektrárnami. Provincie Šan-si, kde k nynějšímu výbuchu došlo, je vůbec nejvýznamnějším producentským regionem a pochází odtud více než čtvrtina veškerého vytěženého uhlí v Číně.
