Projekt mucholapka: Jak americká armáda trénuje obranu před drony z Běloruska?

Americká armáda v Litvě úspěšně zakončila rozsáhlé vojenské cvičení Project Flytrap 5.0 (v překladu mucholapka, pozn. red.), které bylo zaměřeno na testování moderních technologií proti nepřátelským bezpilotním letounům. Manévry pod vedením pátého sboru americké armády probíhaly ve výcvikovém prostoru Pabrade, který se nachází pouhých třicet kilometrů od hranic s Běloruskem. Do cvičení se zapojil také druhý kavaleristický pluk americké armády, 52. brigáda protivzdušné obrany a třetí výsadkový pluk britských ozbrojených sil.
Tato pravidelná cvičení, jejichž předchozí fáze se uskutečnily na území Polska a Německa, reagují na zásadní změny v moderním způsobu vedení války. Masivní nástup bezpilotních prostředků nutí pěchotu sledovat nejen dění na zemi, ale současně monitorovat oblohu i elektromagnetické spektrum. Project Flytrap 5.0 slouží jako polní test pro nejnovější americké obranné technologie, bojovou taktiku a síťové propojení jednotlivých prvků na bojišti.
Současná fáze manévrů představuje evoluční posun, protože na rozdíl od dřívějších ročníků zaměřených na jednotlivce a malá družstva se testování rozšířilo na úroveň celých eskader. Během cvičení vojáci přímo prověřovali přibližně dvacet komplexních systémů, které v sobě propojovaly padesát až šedesát různých dílčích technologií. Plánované pokračování s označením Project Flytrap 6.0 by mělo v budoucnu tyto obranné postupy posunout na ještě vyšší úroveň a otestovat je v rámci celé brigády.
Vojenský konflikt na Ukrajině jasně ukázal, jakým způsobem dokážou levné drony transformovat situaci na bojišti. Zatímco v tradičním pojetí boje bylo úkolem pěchoty vyhledat nepřítele a úkolem dělostřelectva jej zničit, v současnosti je bojový prostor pod neustálým dohledem. Útočné drony řízené z pohledu první osoby permanentně vyhledávají obrněnou techniku, vojáky i logistické cíle, což dramaticky ztěžuje možnosti maskování a úkrytu.
V reakci na tuto realitu zavádí státy NATO do své výzbroje nové technologie, které zahrnují průzkumné i útočné drony a pokročilé systémy elektronického boje. Tyto rušičky dokážou zahltit rádiové frekvence a kompletně přerušit spojení mezi operátorem a letícím strojem. Stále častěji se prosazují také operační systémy s umělou inteligencí, které bleskově vyhodnocují obrovské množství dat ze senzorů a generují varování před blížící se hrozbou.
Zavedení velkého množství nových prvků od různých výrobců však přináší technické komplikace s jejich vzájemnou kompatibilitou. Hlavním cílem projektu Flytrap je proto vytvořit jednotný digitální obraz bojiště, ve kterém dokážou radary, kamery a rušící systémy bez problémů komunikovat v reálném čase. Jakmile jeden ze senzorů v síti zaznamená potenciální hrozbu, informace se okamžitě a automaticky přenese ke všem ostatním jednotkám.
Armáda v rámci cvičení rozvíjí koncept vrstvené obrany, který kombinuje několik různých způsobů likvidace dronů, aby dokázal čelit rozmanitým typům vzdušného napadení. První obrannou linii představuje již zmíněné elektronické rušení signálu, které však nemusí být stoprocentně účinné. Tento způsob obrany selhává například u moderních dronů vedených pomocí optických kabelů, které jsou vůči jakémukoli elektromagnetickému rušení zcela imunní.
Druhou vrstvu tvoří klasický kinetický útok, tedy fyzické sestřelení letícího cíle ze země. V této oblasti armáda testuje například systém Bullfrog M2, což je automatický kulomet s podporou umělé inteligence, který využívá speciální kameru a software ke sledování trajektorie dronu. Samotný operátor pak zbraň odpaluje na základě těchto automaticky generovaných dat, což výrazně zvyšuje přesnost střelby.
Poslední možností obrany, pokud ostatní metody selžou, je nasazení vlastních bezpilotních prostředků do přímého vzdušného souboje. Vojáci stále častěji využívají obranné drony k tomu, aby do nepřátelských strojů přímo narazily, zneškodnily je v těsné blízkosti explozí nebo je jiným způsobem zachytily.
Související
NATO by se nakonec mohlo podílet na znovuotevření Hormuzského průlivu, připustilo Švédsko
Trump je zklamaný. NATO čeká jeden z nejdůležitějších summitů v historii, varoval Rubio
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Turecko a Austrálie odhalily ústřední téma letošního klimatického summitu COP31
před 1 hodinou
Projekt mucholapka: Jak americká armáda trénuje obranu před drony z Běloruska?
před 2 hodinami
NATO by se nakonec mohlo podílet na znovuotevření Hormuzského průlivu, připustilo Švédsko
před 3 hodinami
Trump je zklamaný. NATO čeká jeden z nejdůležitějších summitů v historii, varoval Rubio
před 3 hodinami
Ne znamená ne. Grónsko jasně vzkázalo Trumpovi, že není na prodej
před 4 hodinami
Elektřina je vzácnost, o seniory se nikdo nestará. Jak se žije lidem na Kubě pod americkou blokádou?
před 5 hodinami
Chlapec předškolního věku z Ostravy zemřel na záškrt. Nebyl očkovaný
před 6 hodinami
Rutte představil plán, jak udržet USA v NATO
před 6 hodinami
Chybí i rukavice nebo roušky. Na současné epidemii eboly má velký podíl Trump, shodují se experti
před 7 hodinami
Kuba představuje pro Spojené státy hrozbu, prohlásil Rubio. Podle odborníků se schyluje k válce
před 8 hodinami
Žena, která přežila hantavirus, promluvila o nesnesitelných bolestech. Nezvládla ani sáhnutí na vlasy
před 9 hodinami
Počasí rozdělí Česko. Místy hrozí tropy, jinde bude výrazně chladněji
včera
OBRAZEM: Sudetští Němci dorazili do Brna. I se synem Wintona uctili židovské oběti
včera
Zraněný Fico se omlouval novinářům. Vysvětlil, co se mu stalo
včera
Kriminalisté uzavřeli případ z obchodního domu v Hradci Králové. Navrhli obžalobu
včera
Knihovnu Václava Havla rozděluje spor. Vyjádřila se i bývalá první dáma
včera
Velké pražské výročí. Je to 145 let, co začal fungovat první místní telefon
včera
Tragické napadení v Pardubicích. Napadená dívka podlehla zraněním
včera
Trapas britského rádia. Oznámilo smrt krále, teď se omlouvá za chybu
včera
Finové deklasovali hledající se Američany, Kanada nedopustili překvapení. Němci se trápí
Úřadující světoví šampioni Američané i po třetím zápase na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku hledají svou optimální formu. Poté, co na úvod prohráli s domácím Švýcarskem a až ve třetí třetině rozhodli o svém vítězství nad Brity, jim na větším sebevědomí nepřidal ani třetí duel s Finskem. Tomu se po čtyřech letech v rámci MS podařilo Američany porazit, především zásluhou jednadvacetiletého Hämeenaha, který vstřelil dvě branky. Kanada nechtěla připustit déjà vu z loňského čtvrtfinále MS, z něhož senzačně vypadla po porážce s Dány. I když i tentokrát to po dvou třetinách vypadalo všelijak, jelikož skóre bylo bezbrankové, tak třetí třetina nakonec určila konečný výsledek 5:1 pro Kanadu. Švýcarští hokejisté si pak k radosti domácích fanoušků poradili s tápajícími se Němci a mají tak v tabulce skupiny A už devět bodů.
Zdroj: David Holub