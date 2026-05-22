Princ William si ve středu večer nemohl nechat ujít jednu velkou sportovní událost, kde si částečně ukradl pozornost pro sebe, ačkoliv to nejdůležitější se odehrávalo na hřišti. Co se tam přesně stalo?
Členové britské a jakékoliv jiné královské rodiny jsou zvyklí neprojevovat na veřejnosti příliš emocí. Princi Williamovi se to tentokrát nepovedlo, ale snad každý člověk pro to musí mít pochopení. Zvlášť pak každý fotbalový fanoušek.
O následníkovi trůnu je známo, že je dlouholetým příznivcem anglického klubu Aston Villa. Ten ale nepatří ke gigantům ostrovního fotbalu, dokonce v uplynulých letech na nějaký čas vypadl z nejvyšší soutěže Premier League, která je považována za nejlepší soutěž na světě. V posledních letech je ale klub z Birminghamu na vzestupu.
Korunovat se ho podařilo ve středu večer v Istanbulu, kde Villans nastoupili do finálového zápasu Evropské ligy, druhé nejprestižnější mezistátní klubové soutěže v Evropě. Budoucí král jako prominentní fanoušek nechyběl v hledišti. Televizní kamery se tak zcela pochopitelně soustředily i na místa, kde seděl.
Britové tak nyní vědí, že William prožívá zápasy stejně jako každý jiný fanoušek. Stanice TNT Sports zveřejnila video, které zachycuje radost prince po jednom ze vstřelených gólů Aston Villy, která se dočkala velké evropské trofeje.
Finále proti německému Freiburgu totiž jasně ovládla 3:0, trefili se Tielemans, Buendia a Rogers. Už pátý triumf v Evropské lize tak slaví španělský trenér Unai Emery.
Související
Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem
Princ William chce znát pravdu o rozhovoru, který přispěl k rozvodu jeho rodičů
Princ William , Fotbal , Aston Villa FC
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Princ William odložil dekorum. Záběry z fotbalu obletěly celý svět
před 2 hodinami
Politici zareagovali na tragédii v Pardubicích. Ozval se i premiér Babiš
před 2 hodinami
Recidivista míří k soudu. Policie navrhla jeho obžalobu za vraždu v Mírově
před 3 hodinami
Moravec představil pořady nového projektu. Otázky oprášil a přejmenoval
před 4 hodinami
OBRAZEM: Druhý den se sudetskými Němci v Brně. K jednomu stolu přišli i protestující
před 4 hodinami
Svědci mohou stále mluvit o bývalém princi Andrewovi, připomněla policie
před 5 hodinami
Policie vznesla obvinění z vraždy v případu čtvrtečního napadení v Pardubicích
před 6 hodinami
Půl roku od prvního zákazu sociálních sítí: Jak se žije mladým v Austrálii dnes?
před 6 hodinami
Turecko a Austrálie odhalily ústřední téma letošního klimatického summitu COP31
před 7 hodinami
Projekt mucholapka: Jak americká armáda trénuje obranu před drony z Běloruska?
před 8 hodinami
NATO by se nakonec mohlo podílet na znovuotevření Hormuzského průlivu, připustilo Švédsko
před 9 hodinami
Trump je zklamaný. NATO čeká jeden z nejdůležitějších summitů v historii, varoval Rubio
před 10 hodinami
Ne znamená ne. Grónsko jasně vzkázalo Trumpovi, že není na prodej
před 10 hodinami
Elektřina je vzácnost, o seniory se nikdo nestará. Jak se žije lidem na Kubě pod americkou blokádou?
před 11 hodinami
Chlapec předškolního věku z Ostravy zemřel na záškrt. Nebyl očkovaný
před 12 hodinami
Rutte představil plán, jak udržet USA v NATO
před 13 hodinami
Chybí i rukavice nebo roušky. Na současné epidemii eboly má velký podíl Trump, shodují se experti
před 13 hodinami
Kuba představuje pro Spojené státy hrozbu, prohlásil Rubio. Podle odborníků se schyluje k válce
před 14 hodinami
Žena, která přežila hantavirus, promluvila o nesnesitelných bolestech. Nezvládla ani sáhnutí na vlasy
před 16 hodinami
Počasí rozdělí Česko. Místy hrozí tropy, jinde bude výrazně chladněji
Je před námi poslední pracovní den před víkendem, jenž může přinést jednu letošní premiéru. Potvrzuje to i nejnovější předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na nadcházející volné dny.
Zdroj: Jan Hrabě