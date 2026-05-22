Princ William odložil dekorum. Záběry z fotbalu obletěly celý svět

Lucie Podzimková

22. května 2026 22:01

Princ William si zacvičil s vojáky. Foto: Kensington Palace

Princ William si ve středu večer nemohl nechat ujít jednu velkou sportovní událost, kde si částečně ukradl pozornost pro sebe, ačkoliv to nejdůležitější se odehrávalo na hřišti. Co se tam přesně stalo? 

Členové britské a jakékoliv jiné královské rodiny jsou zvyklí neprojevovat na veřejnosti příliš emocí. Princi Williamovi se to tentokrát nepovedlo, ale snad každý člověk pro to musí mít pochopení. Zvlášť pak každý fotbalový fanoušek.

O následníkovi trůnu je známo, že je dlouholetým příznivcem anglického klubu Aston Villa. Ten ale nepatří ke gigantům ostrovního fotbalu, dokonce v uplynulých letech na nějaký čas vypadl z nejvyšší soutěže Premier League, která je považována za nejlepší soutěž na světě. V posledních letech je ale klub z Birminghamu na vzestupu. 

Korunovat se ho podařilo ve středu večer v Istanbulu, kde Villans nastoupili do finálového zápasu Evropské ligy, druhé nejprestižnější mezistátní klubové soutěže v Evropě. Budoucí král jako prominentní fanoušek nechyběl v hledišti. Televizní kamery se tak zcela pochopitelně soustředily i na místa, kde seděl.

Britové tak nyní vědí, že William prožívá zápasy stejně jako každý jiný fanoušek. Stanice TNT Sports zveřejnila video, které zachycuje radost prince po jednom ze vstřelených gólů Aston Villy, která se dočkala velké evropské trofeje.

Finále proti německému Freiburgu totiž jasně ovládla 3:0, trefili se Tielemans, Buendia a Rogers. Už pátý triumf v Evropské lize tak slaví španělský trenér Unai Emery. 

