Počasí dnes: Česko zasáhnou silné bouřky, varovali meteorologové

Česko v pondělí místy zasáhnou silné bouřky, které bude doprovázet zejména silný déšť. Může spadnout až 50 milimetrů srážek. Vyplývá to z dnes vydané výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Vyhlašujeme výstrahu před silnými bouřkami s platností pro severní a východní Čechy, Moravu a Slezsko od pondělí 11. května 13:00 do úterý 12. května 6:00," uvedli meteorologové v pondělí dopoledne na facebooku.
Odborníci očekávají v odpoledních a večerních hodinách na severu a východě Čech silné bouřky se srážkovými úhrny kolem 30 milimetrů.
"Nejsilnější bouřky se zformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny, budou postupovat dále k východu a během noci přeházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána a celkem zde naprší 20 až 50 mm," dodal hydrometeorologický ústav.
Prestižní derby pražských „S“, které mělo být vrcholem druhého kola nadstavby, skončilo pro český fotbal naprostou ostudou. V sedmé minutě nastaveného času vtrhly na hrací plochu stadionu v Edenu stovky domácích příznivců, což vedlo k předčasnému ukončení zápasu. Slavia v tu chvíli vedla 3:2 a sahala po obhajobě mistrovského titulu, k čemuž jí chybělo odehrát jen několik desítek sekund.
