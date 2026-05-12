Výhled počasí do prvních červnových dnů. Teploty mají stoupat, hrozí bouřky

Až do prvních dnů letošního června a tím pádem i meteorologického léta už vidí tuzemští meteorologové. V nadcházejícím období očekávají pozvolný růst teplot, které v závěru epizody vystoupají nad 20 stupňů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že nadcházející období do 7. června bude teplotně podprůměrné až průměrné a srážkově průměrné až nadprůměrné, vyplývá z aktuálního měsíčního výhledu.
Co se týká teplot, má být probíhající týden výrazně podprůměrný s minimálními teplotami kolem 5 °C. Ve středu dokonce klesnou minima k nule, hrozí přízemní mrazíky. Maximální teploty většinou vystoupají nanejvýše na 15 °C.
"V ostatních týdnech budou teploty stoupat. Jako nejteplejší vychází poslední týden období, kdy se minimální noční teploty budou pohybovat kolem 10 °C, nejvyšší denní kolem 22 °C," sdělili experti.
V jednotlivých týdnech se zároveň předpokládají průměrné srážkové úhrny kolem 20 milimetrů. Podle ČHMÚ by to bylo velmi příznivé v dané situaci s nedostatkem srážek. "Při srážkách budou převažovat přeháňky a bouřky, v některých lokalitách se vyskytne i déšť," dodali meteorologové.
Zdroj: Libor Novák