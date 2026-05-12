Výhled počasí do prvních červnových dnů. Teploty mají stoupat, hrozí bouřky

Jan Hrabě

12. května 2026 7:00

Příroda Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Až do prvních dnů letošního června a tím pádem i meteorologického léta už vidí tuzemští meteorologové. V nadcházejícím období očekávají pozvolný růst teplot, které v závěru epizody vystoupají nad 20 stupňů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové očekávají, že nadcházející období do 7. června bude teplotně podprůměrné až průměrné a srážkově průměrné až nadprůměrné, vyplývá z aktuálního měsíčního výhledu. 

Co se týká teplot, má být probíhající týden výrazně podprůměrný s minimálními teplotami kolem 5 °C. Ve středu dokonce klesnou minima k nule, hrozí přízemní mrazíky. Maximální teploty většinou vystoupají nanejvýše na 15 °C. 

"V ostatních týdnech budou teploty stoupat. Jako nejteplejší vychází poslední týden období, kdy se minimální noční teploty budou pohybovat kolem 10 °C, nejvyšší denní kolem 22 °C," sdělili experti. 

V jednotlivých týdnech se zároveň předpokládají průměrné srážkové úhrny kolem 20 milimetrů. Podle ČHMÚ by to bylo velmi příznivé v dané situaci s nedostatkem srážek. "Při srážkách budou převažovat přeháňky a bouřky, v některých lokalitách se vyskytne i déšť," dodali meteorologové. 

Britský premiér Keir Starmer čelí v současné době zásadnímu jednání kabinetu, které může rozhodnout o jeho dalším osudu v čele vlády. Ačkoliv se včera snažil ve svém projevu přesvědčit veřejnost i kolegy, že lidské příběhy jsou důležitější než tabulky, realita včerejšího dne byla opačná. Většina zpravodajských organizací se soustředila právě na čísla a sledovala rostoucí seznam poslanců, kteří ho vyzývají k okamžité rezignaci.

Mistrovství světa v hokeji je ještě před námi, ale už teď je jasné, že se bude jednat o vyvrcholení mimořádně těžké hokejové sezóny. Vždyť světový šampionát, který se od 15. května uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je jejím druhým vrcholem po únorových zimních olympijských hrách v Miláně. Proto se nikdo nemůže divit tomu, že většina legionářů z kanadsko-americké NHL odmítla pozvánku na šampionát, včetně největší hvězdy útočníka Bostonu Davida Pastrňáka. Tím se tak ale otevřela možnost pro hokejisty z AHL, jako jsou obránce Marek Alscher a útočnici Matyáš Melovský a Matěj Blümel. Dravé mládí musí být vždy doplněno zkušenostmi a prověřenými jmény, nechybějí tak obránci Filip Hronek a Michal Kempný či útočníci Dominik Kubalík, Jakub Flek a pochopitelně Roman Červenka, jenž bude na svém 13. mistrovství zase jednou kapitánem.

Ministerstvo vnitra v souvislosti s incidenty během sobotního pražského derby zahájí správní řízení s klubem SK Slavia Praha. Jakékoli násilné či jinak protiprávní jednání na sportovních akcích je nepřijatelné a nemá na stadionech ani v jejich okolí místo, konstatovalo ministerstvo. 

Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.

Pendolina patří k oblíbeným vozidlům na české železnici. Možná i z toho důvodu se České dráhy nakonec rozhodly pro obnovu soupravy poškozené při srážce v Bohumíně v roce 2022. Opravu zajistí česká společnost ČMŽO elektrotechnika s.r.o., informovaly ČD v tiskové zprávě. 

V přehršli několika omluvenek přišla realizačnímu týmu v čele s koučem Radimem Rulíkem přeci jenom krátce před letošním hokejovým světovým šampionátem pozitivní zpráva. I letos bude moct totiž pro mistrovství světa počítat se službami toho nejzkušenějšího – s již čtyřicetiletým útočníkem Romanem Červenkou. Že se právě Červenka zúčastní i letošního MS, to potvrdil sám hráč při nedávném vyhlášení ankety Hokejista sezóny, kterou ovládl.

Americký prezident Donald Trump ostře reagoval na íránský protinávrh, v němž Teherán stanovil své požadavky. Pro Washington jsou neakceptovatelné, dal najevo šéf Bílého domu. Navzdory tomu, že před několika dny tvrdil, že se válka chýlí k definitivnímu konci. 

Severní Korea schválila plán jaderného útoku, pokud dojde k atentátu na Kim Čong-una

Severní Korea přistoupila k zásadní změně své ústavy, která má zajistit přežití režimu i v případě nejhoršího scénáře. Nově zakotvená pravidla ukládají armádě povinnost zahájit okamžitý a automatický jaderný odvetný úder, pokud by došlo k atentátu na nejvyššího vůdce Kim Čong-una ze strany cizího nepřítele.

